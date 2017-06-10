​Большой дом с гаражом за 3,7 млн «под ключ»

Этот дом напомнит нам о польских проектах, которые очень практичны для средней полосы России и смотрятся эффектно, даже несмотря на скромный бюджет на строительство.
Польская студия из Кракова HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH занимается проектированием типовых домов нового уровня – современных, практичных, стильных. В основном, она использует приемы стиля минимализм, но базирует все это на обычной основе из блоков.
Модель HomeKONCEPT-25 представляет собой более узкий вариант проекта HomeKONCEPT-12. Минимальная ширина участка, необходимого для реализации этого дома, составляет всего 16,05 метра. Привлекательность этого дома выражается в его простоте и минимализме. Компактный классический объем скрывает ряд практических решений. В соответствии с оптимальной формой дома и несложной конструкцией крыши, это позволит значительно облегчить и ускорить реализацию, без нагрузки в виде дополнительных расходов.
Общая площадь дома – 142 кв. метра + гараж в 24 кв. метра, в нем три спальни и две ванные комнаты.
Традиционный ленточный фундамент держит стены из силикатного блока с утеплением минеральной ватой. А потолки Gęstożebrowe TERIVA, бетонные лестницы, фасадные облицовочные панели из гипса, газовое отопление и качественная гравитационная вентиляция дополняют общий облик дома.
В этом проекте есть множество возможностей сделать дом еще более люксовым и удобным. Так, более крупногабаритная терраса, ландшафтный проект и бассейн в стиле минимализм отлично впишутся в общую картинку. Интерьер в этом доме очень уютный и полный семейного очарования. Коттедж очень функционален и эргономичен в планировке, что делает его удобным для семей с маленькими детьми, которым требуется максимум комфорта. Просторная гостиная с кухней и столовой стали более привлекательными благодаря второму свету. Большая терраса, на которую мы можем выйти из гостиной, несомненно, станет идеальным местом, чтобы провести время вместе с семьей. Три спальни, ванная комната, гостевая душевая на первом этаже и гардеробная обеспечивают достаточно места для жизни 4-5 человек.
Здесь вы найдете террасу, доступ на которую есть и из гостиной, и из кухни. Шикарный вариант для маленького узкого дома на дачном участке!
Три спальни объединены узким коридором с доступом ко второму свету гостиной. А из гардеробной можно сделать вторую ванную, если это необходимо.
Статус «под ключ» включает в себя полную отделку вне дома: крыша, фасад, окна и двери. Смета расходов не включает в себя декоративные элементы на внешней стороне дома (например, древесину на фасаде). Внутри дома мы приняли во внимание все комнаты и интерьеры, в том числе различные варианты отделки стен и керамический пол по всему дому. Итак, сколько же стоит этот дом? 2,7 млн рублей в состоянии «коробка», 5,3 млн рублей – «под ключ», и 3,7 млн рублей «под ключ ЭКОНОМ+++», где вы будете много экономить и даже часть работ иногда делать самостоятельно.
Смета расходов для проектов HomeKONCEPT состоит из практичных решений, которые помогут вам спланировать строительство Дома Мечты. Они подготовлены на основе национальных (польских) усредненных цен на строительные материалы, рабочую силу и оборудование. Со сметой, которая доступна в бесплатном формате на официальном сайте фирмы, вы можете быстро и надежно измерять различные затраты на строительство дома. Так проще рассчитаться с подрядчиком или распечатать ваш план для банка, чтобы взять кредит. Все оценки HomeKONCEPT постоянно обновляются и включают в себя и работу рабочих, и материалы, и различные пошлины государству. Затраты на строительство в смете приводятся в чистых ценах.
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