​Большой дом с гаражом за 3,7 млн «под ключ»

Этот дом напомнит нам о польских проектах, которые очень практичны для средней полосы России и смотрятся эффектно, даже несмотря на скромный бюджет на строительство.

Польская студия из Кракова HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH занимается проектированием типовых домов нового уровня – современных, практичных, стильных. В основном, она использует приемы стиля минимализм, но базирует все это на обычной основе из блоков.