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​Большой дом с гаражом за 3,7 млн «под ключ»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Этот дом напомнит нам о польских проектах, которые очень практичны для средней полосы России и смотрятся эффектно, даже несмотря на скромный бюджет на строительство.

Польская студия из Кракова HOMEKONCEPT | PROJEKTY DOMÓW NOWOCZESNYCH занимается проектированием типовых домов нового уровня – современных, практичных, стильных. В основном, она использует приемы стиля минимализм, но базирует все это на обычной основе из блоков.

​Современность во всей красе

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Модель HomeKONCEPT-25 представляет собой более узкий вариант проекта HomeKONCEPT-12. Минимальная ширина участка, необходимого для реализации этого дома, составляет всего 16,05 метра. Привлекательность этого дома выражается в его простоте и минимализме. Компактный классический объем скрывает ряд практических решений. В соответствии с оптимальной формой дома и несложной конструкцией крыши, это позволит значительно облегчить и ускорить реализацию, без нагрузки в виде дополнительных расходов.

Общая площадь дома – 142 кв. метра + гараж в 24 кв. метра, в нем три спальни и две ванные комнаты.

Традиционный ленточный фундамент держит стены из силикатного блока с утеплением минеральной ватой. А потолки Gęstożebrowe TERIVA, бетонные лестницы, фасадные облицовочные панели из гипса, газовое отопление и качественная гравитационная вентиляция дополняют общий облик дома.

​Со стороны сада

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В этом проекте есть множество возможностей сделать дом еще более люксовым и удобным. Так, более крупногабаритная терраса, ландшафтный проект и бассейн в стиле минимализм отлично впишутся в общую картинку. Интерьер в этом доме очень уютный и полный семейного очарования. Коттедж очень функционален и эргономичен в планировке, что делает его удобным для семей с маленькими детьми, которым требуется максимум комфорта. Просторная гостиная с кухней и столовой стали более привлекательными благодаря второму свету. Большая терраса, на которую мы можем выйти из гостиной, несомненно, станет идеальным местом, чтобы провести время вместе с семьей. Три спальни, ванная комната, гостевая душевая на первом этаже и гардеробная обеспечивают достаточно места для жизни 4-5 человек.

​Планировка первого уровня

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Здесь вы найдете террасу, доступ на которую есть и из гостиной, и из кухни. Шикарный вариант для маленького узкого дома на дачном участке!

​Планировка второго уровня

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Три спальни объединены узким коридором с доступом ко второму свету гостиной. А из гардеробной можно сделать вторую ванную, если это необходимо.

​Сколько стоит этот дом

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Статус «под ключ» включает в себя полную отделку вне дома: крыша, фасад, окна и двери. Смета расходов не включает в себя декоративные элементы на внешней стороне дома (например, древесину на фасаде). Внутри дома мы приняли во внимание все комнаты и интерьеры, в том числе различные варианты отделки стен и керамический пол по всему дому. Итак, сколько же стоит этот дом? 2,7 млн рублей в состоянии «коробка», 5,3 млн рублей – «под ключ», и 3,7 млн рублей «под ключ ЭКОНОМ+++», где вы будете много экономить и даже часть работ иногда делать самостоятельно.

​Смета расходов для проектов HomeKONCEPT

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Смета расходов для проектов HomeKONCEPT состоит из практичных решений, которые помогут вам спланировать строительство Дома Мечты. Они подготовлены на основе национальных (польских) усредненных цен на строительные материалы, рабочую силу и оборудование. Со сметой, которая доступна в бесплатном формате на официальном сайте фирмы, вы можете быстро и надежно измерять различные затраты на строительство дома. Так проще рассчитаться с подрядчиком или распечатать ваш план для банка, чтобы взять кредит. Все оценки HomeKONCEPT постоянно обновляются и включают в себя и работу рабочих, и материалы, и различные пошлины государству. Затраты на строительство в смете приводятся в чистых ценах.

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