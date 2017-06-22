Просторный коттедж с идеями, которые легко скопировать

На втором этаже есть еще три спальни с двумя ванными комнатами, а также очень большая комната отдыха над вторым светом гостиной. Эта зона отдыха может быть бильярдной, домашним кинотеатром, детской игровой, просторной второй гостиной и кабинетом. Планировка спален очень удачна. Одна из них с балконом имеет отдельную ванную и гардероб, две другие – общую ванную комнату, а левая угловая – еще один гардероб.

Сколько стоит этот дом

Этот дом будет стоить примерно 9,3 млн рублей для реализации «под ключ» в России, Подмосковье. В регионах стоимость может уменьшиться на 20-30% из-за возможности заказать более дешевую рабочую силу или более дешевые материалы. При этом, если вы будете очень строго экономить на отделке, а некоторые работы проведете самостоятельно, стоимость снизится до 6,5 млн рублей (по польским ценам) и будет еще немного меньше в регионах.

Как купить этот проект

На официальном сайте студии HomeKoncept вы найдете этот и многие другие проекты домов. Купить их можно через интернет с доставкой почтой к вашему порогу, перевод на русский язык будет выполнен студией HomeKoncept в официальном формате. К вам домой придет не просто пара бумажек, а полноценный многостраничный проект с презентацией, DVD-диском, всеми сметами и даже возможностью дополнительных консультаций от фирмы и сервисного обслуживания.

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