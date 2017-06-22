Просторный коттедж с идеями, которые легко скопировать

Этот впечатляющий проект очень просторного дома, который понравился нам своим мансардным форматом и интересным дизайном фасада, порадует вас еще и удобной планировкой.
Автор этого проекта – студия HomeKoncept, она не просто продает польские проекты, но и сама переводит их на русский язык за небольшую дополнительную плату. Стоимость их проектов – от 40 до 80 тысяч рублей, за эту сумму вы сможете довольствоваться на российской земле польским уровнем качества проработки всех деталей архитектурного и инженерного проекта!
Этот дом – один из самых просторных в линейке данной фирмы. Со своей площадью в 270 кв. метров + гараж 35 кв. метров он занимает одну из лидирующих позиций по размеру. HomeKONCEPT-28 представляет собой вариант модели HomeKONCEPT-26, но в расширенном варианте, который был дополнен мансардой.
Дизайн этого дома создан в соответствии со стандартами энергоэффективного строительства, он обеспечивает адекватную изоляцию кровли и стен, а также механическую вентиляцию с рекуперацией тепла.
Сам дом строится на ленточном фундаменте из керамического блока (25 см) и утепляется минеральной ватой.
Дизайн фасадов сочетает древесину и бетонные плиты, а также контрастные черные рамы окон и белую конструкцию для навеса крыльца, что делает проект очень и очень эффектным. Сохраняя лучшие характеристики минимализма, этот просторный дом позволяет реализовать проект в данном стиле максимально бюджетно.
Отличные интерьеры с люксовой изюминкой, необычным окном в столовой и удивительными светильниками в гостиной делают эту зону открытой планировки достойной глянцевого журнала. Посмотрите, как лаконично решена зона прихожей, как эффектно здесь смотрится модульный диван с пуфиком под кофейным столиком и как много здесь света и простора.
Двусветный формат гостиной вносит в этот дом особенное очарование. На втором этаже расположился достаточно просторный балкончик, удобный для отдыха. Подробности – на плане второго этажа.
Стильная и современная кухня имеет необычный формат, П–образная форма дополнена кладовой и высокими модулями, встроенными в противоположную от главной столешницы стену. А угловое остекление позволяет хозяйке наслаждаться видом на сад, стоя у раковины.
На первом этаже мы нашли три спальни, ванную комнату и гардеробную в дальнем крыле, вверху справа. Здесь – главная приватная зона для всей семьи, а дополнительные спальни расположены на втором этаже. Общественная зона имеет площадь около 62 кв. метров и объединяет гостиную, столовую и кухню. Большая терраса рядом предназначается как для этих комнат, так и для главной спальни и одной из детских. А еще на первом этаже мы нашли прихожую с гардеробом, мастерскую рядом с гаражом, постирочную-бойлерную в коридоре и еще один гардероб для всей семьи.
На втором этаже есть еще три спальни с двумя ванными комнатами, а также очень большая комната отдыха над вторым светом гостиной. Эта зона отдыха может быть бильярдной, домашним кинотеатром, детской игровой, просторной второй гостиной и кабинетом. Планировка спален очень удачна. Одна из них с балконом имеет отдельную ванную и гардероб, две другие – общую ванную комнату, а левая угловая – еще один гардероб.
Сколько стоит этот дом
Этот дом будет стоить примерно 9,3 млн рублей для реализации «под ключ» в России, Подмосковье. В регионах стоимость может уменьшиться на 20-30% из-за возможности заказать более дешевую рабочую силу или более дешевые материалы. При этом, если вы будете очень строго экономить на отделке, а некоторые работы проведете самостоятельно, стоимость снизится до 6,5 млн рублей (по польским ценам) и будет еще немного меньше в регионах.
Как купить этот проект
На официальном сайте студии HomeKoncept вы найдете этот и многие другие проекты домов. Купить их можно через интернет с доставкой почтой к вашему порогу, перевод на русский язык будет выполнен студией HomeKoncept в официальном формате. К вам домой придет не просто пара бумажек, а полноценный многостраничный проект с презентацией, DVD-диском, всеми сметами и даже возможностью дополнительных консультаций от фирмы и сервисного обслуживания.
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