​Вилла для холодного климата за 4,9 млн рублей

О том, как построить, ну, просто идеальный дом с панорамным остеклением и форматом голливудской виллы, мы расскажем на примере этого эффектного проекта. Озвученная стоимость в 7,1 млн рублей включает в себя абсолютно все работы – строительство, монтаж, фундамент, отделку, разводку, инженерию, включая и материалы, и саму работу мастеров. Так, 7 млн рублей – это стоимость идеального дома в 260 кв. метров.
При этом, минимальная стоимость реализации такого дома – 4,9 млн рублей, озвученная архитекторами, как «экономичный метод». Остальные 2 млн рублей в основном могут быть сэкономлены на внутренней отделке, форме остекления, лестнице, декоре.
Студия HomeKoncept уже давно радует нас своими ультра-современными и лаконичными проектами загородных домов, которые не выходят за рамки обычных смет на новый коттедж. И правда, 7 млн рублей можно потратить и на самый обычный дом, если заказать лестницу подороже, мебель из Италии и добавить пару штрихов в виде витражей. Здесь же бюджет ушел в технологичную начинку – «умный дом», отопление с «теплым полом», панорамное остекление и очень удобную планировку! Смотрите сами!
Внутри этого прекрасного дома мы нашли интерьеры на грани модерна и шале, уютные и пропитанные атмосферой современного шика. Панорамное остекление позволяет впустить в интерьер зеленую цветовую гамму, отлично балансирующую шоколадно-пепельный интерьер, добавляющий ей глубины.
Общая площадь этого дома – 218 кв. метров + гараж на два автомобиля в 40 кв. метров. В доме четыре спальни, три ванные комнаты и большая терраса на первом этаже площадью 74 кв. метра. Дом построен на ленточном фундаменте, из керамических блоков, имеет плоскую кровлю, подготовленную к снежной зиме, и двухкамерное теплое остекление высокого качества.
Стоимость дверей слайдеров, как на фотографии выше, но в белом цвете – около 15 тысяч рублей за кв. метр. В сером цвете цена повышается до 25 тысяч рублей за кв. метр из-за дизайна. На этом – можно сэкономить.
Модный кухонный гарнитур с барной стойкой и нестандартным подходом к планировке выглядит почти футуристично в этом белоснежно-белом свете! Для удобства хозяйки в этой комнате установлены специальные маленькие панорамное окна.
На первом этаже мы нашли главный мастер-сьют родителей (в отдалении от общественной зоны) со спальней-ванной-гардеробной, главную зону дома с гостиной-столовой и кухней, гараж с подсобными помещениями и лестничный холл с маленьким кабинетом. Общая площадь кухни-гостиной – около 60 кв. метров, мастер-сьюта родителей – 40 кв. метров.
На втором этаже расположены две детские комнаты с ванной комнатой, гардеробная и большая открытая зона в холле площадью 25 кв. метров. Здесь можно устроить вторую гостиную, детскую игровую, тренажерный зал, библиотеку или кабинет. К этой комнате прилегают две террасы – в 55 и 37 кв. метров, что очень удобно, если ваши дети любят проводить время на свежем воздухе. На крыше можно установить джакузи, патио, создать зеленый дворик с посадками на ваш вкус.
Хотите узнать больше?
Полную смету на работы и материалы вы сможете найти на официальном сайте студии. Порядковый номер 41 у этого проекта позволит вам легко найти его в списке среди остальных.
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