​Вилла для холодного климата за 4,9 млн рублей

О том, как построить, ну, просто идеальный дом с панорамным остеклением и форматом голливудской виллы, мы расскажем на примере этого эффектного проекта. Озвученная стоимость в 7,1 млн рублей включает в себя абсолютно все работы – строительство, монтаж, фундамент, отделку, разводку, инженерию, включая и материалы, и саму работу мастеров. Так, 7 млн рублей – это стоимость идеального дома в 260 кв. метров.

При этом, минимальная стоимость реализации такого дома – 4,9 млн рублей, озвученная архитекторами, как «экономичный метод». Остальные 2 млн рублей в основном могут быть сэкономлены на внутренней отделке, форме остекления, лестнице, декоре.