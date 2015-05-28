Академдом. Интерьер небольшой квартиры

Что делать если вы живете в относительно небольшой квартире и задумали делать ремонт? К какому стилю податься? Какая мебель не будет смотреться громоздко? Не съедает ли визуально пространство цвет, в который хочется покрасить стены? Эти и многие другие вопросы задают себе обладатели скромных площадей, которые частенько жалуются на недостаток свободного квадратных метров. Однако у таких квартир есть и свои плюсы. На примере сегодняшней квартиры мы рассмотрим, каким образом дизайнеры PEGASOVA DESIGN сумели их подчеркнуть.
Автор проекта Елена Пегасова известна своими неожиданными и нестандартными взглядами на реализацию достаточно смелых художественных решений при оформлении и отделке комнат. Оказавшись в прихожей, мы видим надежную стальную деверь с вмонтированным в неё зеркалом. Помимо функционального назначения, оно использовано дизайнером в качестве выразительного способа добавления воздуха в пространстве без окон.
Оригинальность квартиры заключается в её необычной планировке – комнаты изначально в форме трапеций стали еще более сложными. Увеличив таким образом пространство, кухня стала единым целым с гостиной, а жилая комната при этом превратилась в отдельную спальню. В этой квартире встречается много раздвижных дверей из толстого закаленного стекла.
Вся квартира выполнена в светлых нежных тонах. В глаза бросается паркет, имеющий фактуру дуба. За диваном нашлось место для стойки для двоих – решение удобное для утреннего приема пищи и просмотра выпуска новостей перед выходом на работу. В углу находится музыкальный инструмент – вроде бы мебели немного, но есть все самое необходимое. В отделке использованы многослойные обои, сами стены декорированы большим количеством приятных глазу картин.
Украшением комнаты также является каминный портал, декорированный зеркальной плиткой. Кухонный гарнитур выполнен в традиционном классическом стиле. Из гостиной можно попасть на балкон, который тоже был переоборудован под комнату для отдыха.
Балкон застеклен и надежно защищает от холода, поэтому проводить время на нем можно круглый год. На полу – керамическая плитка, которая при желании может подогреваться. Мебель была выполнена под заказ – диван и столики. Противоположную стену украшает средиземноморский художественный сюжет.
Центральным предметом мебели в спальне является большая и очень удобная кровать, в дизайне которой совмещены внушительных размеров изголовье и визуальная легкость. Освещение было выбрано многоуровневое. К слову, в этой комнате также нашлось и место для туалетного столика.