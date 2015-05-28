Академдом. Интерьер небольшой квартиры

Что делать если вы живете в относительно небольшой квартире и задумали делать ремонт? К какому стилю податься? Какая мебель не будет смотреться громоздко? Не съедает ли визуально пространство цвет, в который хочется покрасить стены? Эти и многие другие вопросы задают себе обладатели скромных площадей, которые частенько жалуются на недостаток свободного квадратных метров. Однако у таких квартир есть и свои плюсы. На примере сегодняшней квартиры мы рассмотрим, каким образом дизайнеры PEGASOVA DESIGN сумели их подчеркнуть.