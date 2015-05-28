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Академдом. Интерьер небольшой квартиры

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Что делать если вы живете в относительно небольшой квартире и задумали делать ремонт? К какому стилю податься? Какая мебель не будет смотреться громоздко? Не съедает ли визуально пространство цвет, в который хочется покрасить стены? Эти и многие другие вопросы задают себе обладатели скромных площадей, которые частенько жалуются на недостаток свободного квадратных метров. Однако у таких квартир есть и свои плюсы. На примере сегодняшней квартиры мы рассмотрим, каким образом дизайнеры PEGASOVA DESIGN сумели их подчеркнуть.

Прихожая

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Автор проекта Елена Пегасова известна своими неожиданными и нестандартными взглядами на реализацию достаточно смелых художественных решений при оформлении и отделке комнат. Оказавшись в прихожей, мы видим надежную стальную деверь с вмонтированным в неё зеркалом. Помимо функционального назначения, оно использовано дизайнером в качестве выразительного способа добавления воздуха в пространстве без окон.

Кухня-гостиная

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homify

Оригинальность квартиры заключается в её необычной планировке – комнаты изначально в форме трапеций стали еще более сложными. Увеличив таким образом пространство, кухня стала единым целым с гостиной, а жилая комната при этом превратилась в отдельную спальню. В этой квартире встречается много раздвижных дверей из толстого закаленного стекла.

Пространство для отдыха

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Вся квартира выполнена в светлых нежных тонах. В глаза бросается паркет, имеющий фактуру дуба. За диваном нашлось место для стойки для двоих – решение удобное для утреннего приема пищи и просмотра выпуска новостей перед выходом на работу. В углу находится музыкальный инструмент – вроде бы мебели немного, но есть все самое необходимое. В отделке использованы многослойные обои, сами стены декорированы большим количеством приятных глазу картин.

Уютный уголок

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homify

Украшением комнаты также является каминный портал, декорированный зеркальной плиткой. Кухонный гарнитур выполнен в традиционном классическом стиле. Из гостиной можно попасть на балкон, который тоже был переоборудован под комнату для отдыха.

Балкон

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Балкон застеклен и надежно защищает от холода, поэтому проводить время на нем можно круглый год. На полу – керамическая плитка, которая при желании может подогреваться. Мебель была выполнена под заказ – диван и столики. Противоположную стену украшает средиземноморский художественный сюжет.

Спальня хозяйки

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Центральным предметом мебели в спальне является большая и очень удобная кровать, в дизайне которой совмещены внушительных размеров изголовье и визуальная легкость. Освещение было выбрано многоуровневое. К слову, в этой комнате также нашлось и место для туалетного столика.

Ванная комната

homify
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homify
homify
homify

Ванную комнату украшает мозаика, плитка и орнаменты ручной росписи. Помещение имеет небольшие размеры, но в то же время является невероятно удобным. Зеркало во всю стену делает пространство ванной шире и подчеркивает кремовый и белый оттенки стен и сантехники.

Настенные обои в интерьере
Понравился ли вам дизайн однокомнатной квартиры? Оставьте ваше мнение в комментарии.

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