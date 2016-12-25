Как утеплить квартиру снаружи?

Чаще всего промерзание стен происходит в угловых и торцевых квартирах. Некоторые пытаются избавится от него, утепляя стены изнутри, а это неправильно. Ведь тогда «точка росы» переходит глубже внутрь стены и стенка продолжает оставаться влажной.
Правильно же утеплять стену снаружи, при этом «точка росы» также перемещается ближе к внешнему краю здания, а в квартире становится сухо и тепло. Запомните, если у вас промерзают стены квартиры, утепление следует выполнять только снаружи здания, любые внутренние работы не принесут желаемого результата.
Каким образом происходит утепление стен квартиры снаружи и как выбрать утеплитель, читайте в этой статье.
Если дом панельный или кирпичный, теплопотери через стены могут быть достаточно серьезными, особенно в угловых и торцевых квартирах. Чем больше площадь контакта с улицей, тем больше тепла «убегает» из вашего жилья. Поэтому в угловых комнатах всегда холоднее, ведь две или три стены из четырех контактируют с холодной улицей.
Утепление стен – это серьезный шаг, поэтому теплоизоляционный материал нужно выбирать тщательно. Традиционные варианты утеплителей более популярны, их чаще используют. Люди останавливают свой выбор на пенопласте или экструдированном пенополистироле и минеральной вате из-за их относительной дешевизны. Но не задумываются, что у каждого из этих материалов есть не только достоинства, но и недостатки.
Существует ли альтернатива? Существует, причем достаточно давно. Это жесткий пенополиуретан. До последнего времени жестким пенополиуретаном утепляли стены, кровли, лоджии, полы только за границей. Лишь недавно этот материал и технология напыления пришли в нашу страну.
Для этого применяется относительно «новый» метод утепления — обшивка (облицовка) наружных стен вашей квартиры специальными утеплителями из пенопластов низкой теплопроводности. Обычно для этого используются определенные виды плотного пенополиэстерола и связующие материалы.
После закрепления пенопласта на наружных стенах квартиры, его поверхность оштукатуривается и скрепляется сеткой. Ждем высыхания и сверху наносим шпатлевку, затем все утепление грунтуется и закрашивается в цвет, близкий к естественному цвету здания.
Наименьший результат утепления пеноплексом — повышение температуры в доме зимой на 2 градуса, а одновременно летом в такой квартире прохладнее.
Еще один надежный способ избавиться от промерзаний в квартире — утепление стены минеральной ватой. Так утепляют квартиру, если наружные стены очень неровные и монтаж пенопласта проблематичен.
Тогда альпинисты закрепляют на стене деревянный каркас, в который вставляют листы минеральной ваты. Сверху монтируется сайдинг, цвет которого наиболее близок к цвету здания. В результате мы получаем аналог вентилируемого фасада, который защищает стены от влаги и промерзания. Этот метод утепления панелей более трудоемкий, а материалы для него стоят дороже, чем для предыдущего способа наружного утепления здания.
Пенополиуретан (ППУ) наносят на стену с помощью специального оборудования, работающего под высоким давлением. Рабочие напыляют полимер на утепляемую поверхность слоем около 2 см. Он заполняет все трещины и пустоты, образуя бесшовное монолитное покрытие. Для полноценной изоляции следует наносить слой ППУ 50 мм плотностью от 32 кг/м3.
Утеплитель нужно защищать от ультрафиолетового излучения. Для этого можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, плитку. Другой вариант защиты – нанесение специального покрытия, которое не пропускает солнечные лучи. Если вы предпочли облицовочные материалы, следует выставить горизонтальные направляющие из металлокаркаса.
Чтобы не образовывались мостики холода, пространство между стеной и профилем необходимо заполнить теплоизолирующим материалом. Лучше всего для этой цели подходят листы пенополистирола толщиной не меньше 1 см. После монтажа направляющих приступают к работам по напылению ППУ. При этом особое внимание нужно уделить месту, где находится угловой стык стен.
Если у вас панельный дом, то в стыках панельных швов, как правило, возникают полости, в которые попадает дождь, холодный воздух и даже снег. Эти пустоты часто образуются в первые годы эксплуатации дома. Обычно это происходит по невнимательности строителей.
В таких случаях нужно прибегнуть к помощи промышленных альпинистов, которые смогут утеплить наружную сторону дома герметизацией швов. То есть зачистить шов, заполнить щели уплотнителем и пеной, снова зачистить, сверху промазать герметиком и серпянкой, а только после замазать герметом окончательно. Герметизация межпанельных швов утеплит квартиру снаружи и сделает зимний сезон более комфортным.
Сложность работ по утеплению снаружи квартиры заключается не столько в выполнении задания на большой высоте, сколько в умении герметизировать наружные швы так, чтобы они не пропускали влагу и сохраняли тепло много лет. Будет полезно дополнительно замазать щели над и под отливом, между оконной рамой и оконным проемом — пока они там присутствуют, заклеивание окон изнутри лентой совсем не поможет. Если утепление межпанельных швов не помогло, и стена остается влажной или даже чернеет и промерзает от сырости, необходимо утеплить саму панель дома снаружи одним из вышеперечисленных способов.