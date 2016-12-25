Как утеплить квартиру снаружи?

Чаще всего промерзание стен происходит в угловых и торцевых квартирах. Некоторые пытаются избавится от него, утепляя стены изнутри, а это неправильно. Ведь тогда «точка росы» переходит глубже внутрь стены и стенка продолжает оставаться влажной.

Правильно же утеплять стену снаружи, при этом «точка росы» также перемещается ближе к внешнему краю здания, а в квартире становится сухо и тепло. Запомните, если у вас промерзают стены квартиры, утепление следует выполнять только снаружи здания, любые внутренние работы не принесут желаемого результата.

Каким образом происходит утепление стен квартиры снаружи и как выбрать утеплитель, читайте в этой статье.