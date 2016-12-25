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Как утеплить квартиру снаружи?

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Biało Szary Czarny, DOMagała Design DOMagała Design Детская комнатa в скандинавском стиле
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Чаще всего промерзание стен происходит в угловых и торцевых квартирах. Некоторые пытаются избавится от него, утепляя стены изнутри, а это неправильно. Ведь тогда «точка росы» переходит глубже внутрь стены и стенка продолжает оставаться влажной.

Правильно же утеплять стену снаружи, при этом «точка росы» также перемещается ближе к внешнему краю здания, а в квартире становится сухо и тепло.  Запомните, если у вас промерзают стены квартиры, утепление следует выполнять только снаружи здания, любые внутренние работы не принесут желаемого результата.

Каким образом происходит утепление стен квартиры снаружи и как выбрать утеплитель, читайте в этой статье.

Почему в квартире возникают проблемы?

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Q2Design

Q2Design
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Если дом панельный или кирпичный, теплопотери через стены могут быть достаточно серьезными, особенно в угловых и торцевых квартирах. Чем больше площадь контакта с улицей, тем больше тепла «убегает» из вашего жилья. Поэтому в угловых комнатах всегда холоднее, ведь две или три стены из четырех контактируют с холодной улицей.

Какой утеплитель предпочесть?

Элегантный интерьер для гостиной с балконом, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантный интерьер для гостиной с балконом

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Утепление стен – это серьезный шаг, поэтому теплоизоляционный материал нужно выбирать тщательно. Традиционные варианты утеплителей более популярны, их чаще используют. Люди останавливают свой выбор на пенопласте или экструдированном пенополистироле и минеральной вате из-за их относительной дешевизны. Но не задумываются, что у каждого из этих материалов есть не только достоинства, но и недостатки.

Существует ли альтернатива? Существует, причем достаточно давно. Это жесткий пенополиуретан. До последнего времени жестким пенополиуретаном утепляли стены, кровли, лоджии, полы только за границей. Лишь недавно этот материал и технология напыления пришли в нашу страну.

Утепление пеноплексом

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu Ванная комната в стиле модерн
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

Для этого применяется относительно «новый» метод утепления — обшивка (облицовка) наружных стен вашей квартиры специальными утеплителями из пенопластов низкой теплопроводности. Обычно для этого используются определенные виды плотного пенополиэстерола и связующие материалы.

После закрепления пенопласта на наружных стенах квартиры, его поверхность оштукатуривается и скрепляется сеткой. Ждем высыхания и сверху наносим шпатлевку, затем все утепление грунтуется и закрашивается в цвет, близкий к естественному цвету здания.

Наименьший результат утепления пеноплексом — повышение температуры в доме зимой на 2 градуса, а одновременно летом в такой квартире прохладнее.

Утепление минватой

Квартира в Красногорске, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня в стиле лофт Металл Многоцветный
Алёна Демшинова

Квартира в Красногорске

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Еще один надежный способ избавиться от промерзаний в квартире — утепление стены минеральной ватой. Так утепляют квартиру, если наружные стены очень неровные и монтаж пенопласта проблематичен.

Тогда альпинисты закрепляют на стене деревянный каркас, в который вставляют листы минеральной ваты. Сверху монтируется сайдинг, цвет которого наиболее близок к цвету здания.  В результате мы получаем аналог вентилируемого фасада, который защищает стены от влаги и промерзания.  Этот метод утепления панелей более трудоемкий, а материалы для него стоят дороже, чем для предыдущего способа наружного утепления здания.

Утепление методом напыления пенополиуретана

Mieszkanie, Sic! Zuzanna Dziurawiec Sic! Zuzanna Dziurawiec Гостиная в скандинавском стиле
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec
Sic! Zuzanna Dziurawiec

Пенополиуретан (ППУ) наносят на стену с помощью специального оборудования, работающего под высоким давлением. Рабочие напыляют полимер на утепляемую поверхность слоем около 2 см. Он заполняет все трещины и пустоты, образуя бесшовное монолитное покрытие. Для полноценной изоляции следует наносить слой ППУ 50 мм плотностью от 32 кг/м3.

Утеплитель нужно защищать от ультрафиолетового излучения. Для этого можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, плитку. Другой вариант защиты – нанесение специального покрытия, которое не пропускает солнечные лучи. Если вы предпочли облицовочные материалы, следует выставить горизонтальные направляющие из металлокаркаса.

Чтобы не образовывались мостики холода, пространство между стеной и профилем необходимо заполнить теплоизолирующим материалом. Лучше всего для этой цели подходят листы пенополистирола толщиной не меньше 1 см. После монтажа направляющих приступают к работам по напылению ППУ. При этом особое внимание нужно уделить месту, где находится угловой стык стен.

Утепление герметизацией швов (в панельных домах)

Biało Szary Czarny, DOMagała Design DOMagała Design Детская комнатa в скандинавском стиле
DOMagała Design

DOMagała Design
DOMagała Design
DOMagała Design

Если у вас панельный дом, то в стыках панельных швов, как правило, возникают полости, в которые попадает дождь, холодный воздух и даже снег. Эти пустоты часто образуются в первые годы эксплуатации дома. Обычно это происходит по невнимательности строителей.

В таких случаях нужно прибегнуть к помощи промышленных альпинистов, которые смогут утеплить наружную сторону дома герметизацией швов. То есть зачистить шов, заполнить щели уплотнителем и пеной, снова зачистить, сверху промазать герметиком и серпянкой, а только после замазать герметом окончательно. Герметизация межпанельных швов утеплит квартиру снаружи и сделает зимний сезон более комфортным.

Сложность работ по утеплению снаружи квартиры заключается не столько в выполнении задания на большой высоте, сколько в умении герметизировать наружные швы так, чтобы они не пропускали влагу и сохраняли тепло много лет. Будет полезно дополнительно замазать щели над и под отливом, между оконной рамой и оконным проемом — пока они там присутствуют, заклеивание окон изнутри лентой совсем не поможет. Если утепление межпанельных швов не помогло, и стена остается влажной или даже чернеет и промерзает от сырости, необходимо утеплить саму панель дома снаружи одним из вышеперечисленных способов.

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