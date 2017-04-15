Современное шале для семьи

Стильный и современный дом, теплый и энергоэффективный – настоящая мечта! Давайте посмотрим, как можно построить такой дом в достаточно холодном климате, например, в Челябинске, и кто именно может нам в этом помочь.

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» разработала этот удивительный проект площадью 360 кв. метров (с баней и гаражом) для семьи из 4-х человек. Заказчики мечтали о современном доме с капелькой очарования шале, потому архитекторы предложили им эксклюзивный вариант – коттедж в стиле деконструктивизм с отделкой фасадов натуральным деревом.