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Современное шале для семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
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Стильный и современный дом, теплый и энергоэффективный – настоящая мечта! Давайте посмотрим, как можно построить такой дом в достаточно холодном климате, например, в Челябинске, и кто именно может нам в этом помочь.

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» разработала этот удивительный проект площадью 360 кв. метров (с баней и гаражом) для семьи из 4-х человек. Заказчики мечтали о современном доме с капелькой очарования шале, потому архитекторы предложили им эксклюзивный вариант – коттедж в стиле деконструктивизм с отделкой фасадов натуральным деревом.

​Теплый и современный

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Архитектура международного уровня уже доступна и для регионов РФ. Сегодня вы легко можете заказать голливудскую виллу, французское шато, швейцарское шале или такой вот ультрасовременный дом с панорамным остеклением.

Особенностью проекта является впечатляющая площадь остекления на южную сторону с видом на лес. Это позволило создать эффектные панорамные виды из большинства комнат дома. Баня из клееного бруса соединена с домом теплым переходом – весьма приятное дополнение к проекту.

​Планировка участка

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На снимке с высоты птичьего полета мы видим сам дом, баню (справа) с террасой, террасу при главном доме, задний дворик с газонной площадкой, патио с камином и беседку. Посмотрите на прямые линии, идеальные пропорции, компактность общего замысла – в этом саду все подчинено человеку и его комфорту!

​Вид со стороны улицы

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Архитекторы не только справились с рельефностью и небольшим размером участка, но также разделили приватные зоны для детей и родителей, а имеющееся пространство первого этажа спроектировали по мировым стандартам комфорта и эргономики.

​Планировка первого уровня

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На плане выше мы видим гараж, над ним – баню и комнаты отдыха, душевые и террасу при ней. Справа же находится главный дом – гостиная с парадной столовой, кухня с островом с барной стойкой (слева от нее) и кабинет с прихожей. Рядом с кухней и столовой есть еще одна терраса. Рациональность планировки поражает – здесь есть ощущение комфорта и домашнего уюта при том, что из-за дополнительных построек дом получился достаточно большим.

​Планировка второго этажа

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

На втором этаже мы видим удачное разделение приватных зон для родителей и детей. Слева – мастер-сьют с кабинетом, гардеробной и главной ванной комнатой. Справа – две детские с общей ванной комнатой и гардеробной. А еще на этаже есть постирочная в холле, рядом с зоной второго света кухни и столовой, что тоже очень удобно.

​Вечерний вид

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Вечерняя подсветка эффектно играет на контрасте современной штукатурки, отделки деревом и антуража бани из натурального бруса. Подсвечиваются золотыми отблесками и каменные дорожки, и некоторые кустарники, что придает участку атмосферу волшебного леса.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Авторство проекта

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» базируется в Челябинске и работает по всей РФ, а также в Европе, Казахстане и США.

​Как заказать такой дом

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Заказать индивидуальный проект коттеджа или особняка, дизайн-проект интерьера квартиры или офиса можно на странице их портфолио студии через кнопку «Контакт» (текстовое сообщение) и «Позвонить нам» (звонок в офис студии).

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