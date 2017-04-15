Современное шале для семьи

Стильный и современный дом, теплый и энергоэффективный – настоящая мечта! Давайте посмотрим, как можно построить такой дом в достаточно холодном климате, например, в Челябинске, и кто именно может нам в этом помочь.
Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» разработала этот удивительный проект площадью 360 кв. метров (с баней и гаражом) для семьи из 4-х человек. Заказчики мечтали о современном доме с капелькой очарования шале, потому архитекторы предложили им эксклюзивный вариант – коттедж в стиле деконструктивизм с отделкой фасадов натуральным деревом.
Архитектура международного уровня уже доступна и для регионов РФ. Сегодня вы легко можете заказать голливудскую виллу, французское шато, швейцарское шале или такой вот ультрасовременный дом с панорамным остеклением.
Особенностью проекта является впечатляющая площадь остекления на южную сторону с видом на лес. Это позволило создать эффектные панорамные виды из большинства комнат дома. Баня из клееного бруса соединена с домом теплым переходом – весьма приятное дополнение к проекту.
На снимке с высоты птичьего полета мы видим сам дом, баню (справа) с террасой, террасу при главном доме, задний дворик с газонной площадкой, патио с камином и беседку. Посмотрите на прямые линии, идеальные пропорции, компактность общего замысла – в этом саду все подчинено человеку и его комфорту!
Архитекторы не только справились с рельефностью и небольшим размером участка, но также разделили приватные зоны для детей и родителей, а имеющееся пространство первого этажа спроектировали по мировым стандартам комфорта и эргономики.
На плане выше мы видим гараж, над ним – баню и комнаты отдыха, душевые и террасу при ней. Справа же находится главный дом – гостиная с парадной столовой, кухня с островом с барной стойкой (слева от нее) и кабинет с прихожей. Рядом с кухней и столовой есть еще одна терраса. Рациональность планировки поражает – здесь есть ощущение комфорта и домашнего уюта при том, что из-за дополнительных построек дом получился достаточно большим.
На втором этаже мы видим удачное разделение приватных зон для родителей и детей. Слева – мастер-сьют с кабинетом, гардеробной и главной ванной комнатой. Справа – две детские с общей ванной комнатой и гардеробной. А еще на этаже есть постирочная в холле, рядом с зоной второго света кухни и столовой, что тоже очень удобно.
Вечерняя подсветка эффектно играет на контрасте современной штукатурки, отделки деревом и антуража бани из натурального бруса. Подсвечиваются золотыми отблесками и каменные дорожки, и некоторые кустарники, что придает участку атмосферу волшебного леса.
Компания архитекторов Латышевых «Мечты сбываются» базируется в Челябинске и работает по всей РФ, а также в Европе, Казахстане и США.
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