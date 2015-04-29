Стили оформления ванных комнат

Для многих из нас ванная комната – это место, где приятно понежиться в теплой воде, отдыхая после продолжительного рабочего дня, а может даже и головокружительной шумной вечеринки. Ушли те времена, когда она была всего лишь комнатой для проведения гигиенических процедур, именно поэтому здесь все должно способствовать расслаблению души и тела. Сегодня мы решили рассказать о трех невероятно красивых проектах ванных комнат, которые выполнила София Девятайкина. Уверены, что они не оставят вас равнодушными.
Ванной комнате тоже необходима мебель, но выбрать её иногда сложнее, чем для гостиной или спальни. Мебелируя большую ванную, можно позволить себе многое, например, дополнить стандартный набор из шкафов туалетным столиком с удобным табуретом. Популярность не теряют и громоздкие шкафы-пеналы. Однако не все обладают столь просторными санузлами, поэтому сегодня все чаще и чаще дизайнеры и заказчики останавливаются на приобретении только самых необходимых предметов мебели, а также используют различные профессиональные хитрости, чтобы визуально расширить пространство. Например, в этой книге идей автор прибегнул к нескольким из них.
Кирпич в интерьере – это всегда модно и стильно. Оригинальность и винтажность – эксцентричная отличительная черта такой отделки, будь то настоящий кирпич, панели, плитка или имитация. Обычно современные интерьерные решения, в которых можно встретить стены из кирпича, подчиняются стилям лофт, кантри или эклектика.
Раковина берет на себя роль стилеобразующего элемента, и её правильный выбор задает необходимый тон интерьеру. Раковины бывают из окаменелого дерева, различных пород камня, бывают угловыми, круглыми, в виде конуса, а также прозрачными и стеклянными. Дополнить или подчеркнуть изящность раковины и её красоту представляется возможным благодаря использованию плитки, собранной в интересный узор. Рисунок плитки может повторяться также на полу или стене.
Унитаз – вещь малозаметная, но незаменимая. Редко хотя бы один из них доживает свой век, чаще они успевают устаревать морально. Наперекор привычным современным подвесным и встроенным в стену смесителям, автор проекта решила обратиться к его классическому варианту. Что касается украшений, автор использовала два зеркала ARAMIS EQUESTRIAN голландской фабрики EICHHOLT, состаренный сундук, классическую ванну, а также светильники современного дизайна. Выглядит мило, уютно и очень кинематографично.
Фактурная стена из зеркальных кирпичей была выполнена на заказ вместе с её украшением – изящным зеркалом. Безусловно, такое решение является изюминкой ванной комнаты и её безупречным декором. Зеркальный кирпич или плитка помогает изменить уже наскучивший интерьер ванной и расставить акценты на наиболее выигрышных деталях оформления, например, раковине от Burlington.
Если вам понравились проекты ванных комнат, предлагаем вам посмотреть страничку автора.