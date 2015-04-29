Стили оформления ванных комнат

Фактурная стена из зеркальных кирпичей была выполнена на заказ вместе с её украшением – изящным зеркалом. Безусловно, такое решение является изюминкой ванной комнаты и её безупречным декором. Зеркальный кирпич или плитка помогает изменить уже наскучивший интерьер ванной и расставить акценты на наиболее выигрышных деталях оформления, например, раковине от Burlington.

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