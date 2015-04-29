Квартира для семьи с подростком

Создание этой кухни-гостиной не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической кухни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.

О кухнях с открытой планировкой можно прочитать в этой книге идей.