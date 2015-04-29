Квартира для семьи с подростком

Мы не раз говорили об особенностях создания минимализма в интерьере, а специалисты homify рассказывали о правилах создания этого стиля в стенах собственного дома. Вот и сегодня перед нами светлый и выразительный проект дизайна интерьера квартиры в Москве. Благодаря работе студии ALEDOCONCEPT, мы встречаем гармоничное сочетание черт традиционного минималистичного интерьера. Авторы создали комфортное для проживания в городе пространство, где одинаково хорошо себя будут чувствовать как взрослые, так и подрастающие дети.
Интерьер этой просторной квартиры создавался для молодой супружеской пары с ребенком-подростком. Заказчики просили дизайнеров с особым вниманием отнестись к удобству и функциональности жилого пространства. Планировалось, что помимо спальных комнат, в квартире найдется место для реализации интересов каждого члена семьи. Таким образом у нас получилось две спальни, гостиная, кабинет и зимний сад.
Гостиная – традиционно место, где семья проводит совместное время. Для удобства было принято решение объединить её с кухней. О том, что совмещенное пространство разделено на две функциональные зоны, нам подсказывают различные световые решения и напольные покрытия (выбор на кухне пал в пользу керамогранита).
Создание этой кухни-гостиной не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической кухни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.
О кухнях с открытой планировкой можно прочитать в этой книге идей.
Расположение мебели и предметов декора в кабинете оставляет приятное впечатление. Все детали идеально сочетаются друг с другом, ничего не хочется переставить или изменить. Все книжные полки, стол, стул и аксессуары находятся на своих местах. В этом кабинете можно с легкостью сосредоточиться на работе или чтении.
Однородность материалов и поверхностей – одна из отличительных актуальных черт современного дизайна. Несмотря на, казалось бы, значительную площадь, все пространство использовано предельно рационально и с учетом всех пожеланий и требований заказчиков, ни один миллиметр не теряется.
Небольшая спальня выполнена в светлых нежных пастельных цветах – они визуально увеличивают пространство и дарят ощущение легкости и чистоты. Аккуратные белоснежные гардины, которые смягчают яркий солнечный свет и небольшие аксессуары, такие как люстра и торшеры, декорированные кристаллами, создают ненавязчивую динамику. В таком интерьере уютно и приятно находится длительное время.
Просторный балкон был оборудован под зимний сад – таким образом хозяева кваритиры получили в свое распоряжение еще одно комфортное и функциональное помещение для отдыха, где будет приятно находиться в любое время года.