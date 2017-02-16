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18 великолепных двориков в камне и дереве

Перла Вереника Перла Вереника
Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
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Пол из камня, дерева или плитки – достойная альтернатива для традиционного газона во дворе. Во-первых, такие покрытия очень практичны и доступны в обслуживании. Хотя трава газона и создает свежий вид во дворе, но также требует регулярного ухода, требовательна к погодным условиям и поливу. Кроме того, трава является рассадником для насекомых и вредителей. Во-вторых, маленький размер дворика возле дома не всегда позволяет сделать достойный газон, а вот небольшая площадка, оформленная каменной плиткой, или деревянная терраса – станут уютным патио для отдыха. 

1. Место для активного и спокойного отдыха

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

На этой площадке на фоне белых камней особенно ярко смотрится деревянная окантовка бассейна и терраса в тени. 

2. Деревянная терраса с каменным обрамлением

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa Сад в стиле модерн
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Этот небольшой дворик кажется более просторным благодаря гладкой поверхности деревянной террасы, создающей уютный уголок для отдыха. Терраса занимает центральную часть двора, а в углах еще осталось место для растений в горшках.

3. Разнообразие камней в целостной композиции

手水鉢を望む和庭～世田谷～, 新美園 新美園 Сад в эклектичном стиле
新美園

新美園
新美園
新美園

В этом небольшом пространстве собрана целая коллекция камней – от массивных гранитных валунов и серой плитки до мелкой речной гальки. 

4. Деревянная терраса и стильные столики

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Сад в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Интересное решение – из палубной доски сделана и сама терраса возле дома и небольшие столики на колесах

5. Каменные плиты в центре площадки

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Сад в эклектичном стиле
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Дворик и дорожка к нему оформлены белыми камушками, а центр площадки подчеркнут каменными плитами, что делает еще более комфортным отдых в креслах за плетеным забором.

6. Текстурная плитка

San Lorenzo y Alsina, Uno Propiedades Uno Propiedades Сад в стиле модерн
Uno Propiedades

Uno Propiedades
Uno Propiedades
Uno Propiedades

Если вы хотите придать площадке немного деревенского стиля, используйте деревянную мебель и покрытие грубоватыми, шершавыми каменными плитами.

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7. Плитка в колониальном стиле с имитацией камня

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Сад в стиле модерн
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Этот двор приобрел особую декоративность благодаря узору и текстурной поверхности плитки.

8. Геометрия белый и серых узоров

Espaço exterior de condominio fechado, Arqnow, Unipessoal, Lda Arqnow, Unipessoal, Lda Сад в стиле минимализм
Arqnow, Unipessoal, Lda

Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda
Arqnow, Unipessoal, Lda

Идеально для сада в стиле минимализма: серая каменная плитка и узоры из белых камушков.

9. Узор досок и плитки

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Еще одна геометрическая идея: доски образуют длинные прямые линии рисунка, а плитка – квадратные дополнения.

10. Галька и цветы

Jardín en Gràcia, ésverd - jardineria & paisatgisme ésverd - jardineria & paisatgisme Сад в эклектичном стиле
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme

ésverd - jardineria & paisatgisme
ésverd – jardineria &amp; paisatgisme
ésverd - jardineria & paisatgisme

Контраст серого галечного покрытия и яркой зелени в горшках придает особый колорит.

11. Сад среди камней

Petit jardin de ville., PATXI CASTRO PATXI CASTRO Сад в эклектичном стиле
PATXI CASTRO

PATXI CASTRO
PATXI CASTRO
PATXI CASTRO

Нежная зелень кустов и белоснежное каменное покрытие – очень яркий контраст.

12. Каменные плиты теплых оттенков

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London Сад в классическом стиле ДПК Серый
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

Мы привыкли, что камень воспринимается с чем-то холодным. Текстурная поверхность и песочно-бежевый оттенок придадут каменным плитам больше уюта.

13. Деревья в камне

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Сад в эклектичном стиле
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Во дворе, вымощенном каменной плиткой можно найти место и для основательной зелени деревьев.

14. Сюрреалистическая геометрия

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Белое покрытие из камушков и четкие формы зеленых кустов создают впечатление футуристического, немного неземного пейзажа в саду.

15. Дорожка из камня

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms, eDEN Garden Rooms Ltd eDEN Garden Rooms Ltd Сад в стиле модерн
eDEN Garden Rooms Ltd

Garden Rooms by eDEN Garden Rooms

eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd
eDEN Garden Rooms Ltd

Узкая дорожка в саду будет всегда аккуратной, если засыпать ее поверхность галькой и выложить ряд каменных плит.

16. Волшебный уголок

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Очень атмосферное решение: крупные растения, деревянные щиты, камни и подсветка, превращающая вечером этот уголок в главное украшение сада.

17. Терракотовая плитка

Hayes Street - Sao Francisco, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Сад в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Приятное и уютное сочетание для сада: каменная плитка теплого терракотового оттенка, плетеная мебель и зелень плетущихся растений вдоль бетонной стены.

18. Терраса внутреннего дворика

FP, 株式会社リオタデザイン 株式会社リオタデザイン Сад в стиле модерн
株式会社リオタデザイン

株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン
株式会社リオタデザイン

Деревянная терраса, выполненная на одном уровне с полом комнаты позволяет при желании значительно расширить внутреннее пространство дома.

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