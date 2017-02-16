18 великолепных двориков в камне и дереве

Пол из камня, дерева или плитки – достойная альтернатива для традиционного газона во дворе. Во-первых, такие покрытия очень практичны и доступны в обслуживании. Хотя трава газона и создает свежий вид во дворе, но также требует регулярного ухода, требовательна к погодным условиям и поливу. Кроме того, трава является рассадником для насекомых и вредителей. Во-вторых, маленький размер дворика возле дома не всегда позволяет сделать достойный газон, а вот небольшая площадка, оформленная каменной плиткой, или деревянная терраса – станут уютным патио для отдыха.