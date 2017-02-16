18 великолепных двориков в камне и дереве

Пол из камня, дерева или плитки – достойная альтернатива для традиционного газона во дворе. Во-первых, такие покрытия очень практичны и доступны в обслуживании. Хотя трава газона и создает свежий вид во дворе, но также требует регулярного ухода, требовательна к погодным условиям и поливу. Кроме того, трава является рассадником для насекомых и вредителей. Во-вторых, маленький размер дворика возле дома не всегда позволяет сделать достойный газон, а вот небольшая площадка, оформленная каменной плиткой, или деревянная терраса – станут уютным патио для отдыха.
На этой площадке на фоне белых камней особенно ярко смотрится деревянная окантовка бассейна и терраса в тени.
Этот небольшой дворик кажется более просторным благодаря гладкой поверхности деревянной террасы, создающей уютный уголок для отдыха. Терраса занимает центральную часть двора, а в углах еще осталось место для растений в горшках.
В этом небольшом пространстве собрана целая коллекция камней – от массивных гранитных валунов и серой плитки до мелкой речной гальки.
Интересное решение – из палубной доски сделана и сама терраса возле дома и небольшие столики на колесах
Дворик и дорожка к нему оформлены белыми камушками, а центр площадки подчеркнут каменными плитами, что делает еще более комфортным отдых в креслах за плетеным забором.
Если вы хотите придать площадке немного деревенского стиля, используйте деревянную мебель и покрытие грубоватыми, шершавыми каменными плитами.
Этот двор приобрел особую декоративность благодаря узору и текстурной поверхности плитки.
Идеально для сада в стиле минимализма: серая каменная плитка и узоры из белых камушков.
Еще одна геометрическая идея: доски образуют длинные прямые линии рисунка, а плитка – квадратные дополнения.
Контраст серого галечного покрытия и яркой зелени в горшках придает особый колорит.
Нежная зелень кустов и белоснежное каменное покрытие – очень яркий контраст.
Мы привыкли, что камень воспринимается с чем-то холодным. Текстурная поверхность и песочно-бежевый оттенок придадут каменным плитам больше уюта.
Во дворе, вымощенном каменной плиткой можно найти место и для основательной зелени деревьев.
Белое покрытие из камушков и четкие формы зеленых кустов создают впечатление футуристического, немного неземного пейзажа в саду.
Узкая дорожка в саду будет всегда аккуратной, если засыпать ее поверхность галькой и выложить ряд каменных плит.
Очень атмосферное решение: крупные растения, деревянные щиты, камни и подсветка, превращающая вечером этот уголок в главное украшение сада.
Приятное и уютное сочетание для сада: каменная плитка теплого терракотового оттенка, плетеная мебель и зелень плетущихся растений вдоль бетонной стены.
Деревянная терраса, выполненная на одном уровне с полом комнаты позволяет при желании значительно расширить внутреннее пространство дома.