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Из однушки в двушку на 40 метрах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blue Velvet, Insides Insides Кухня в стиле лофт Синий
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Начиная самостоятельную жизнь, просто ужасаешься количеству проблем, с которыми теперь приходится сталкиваться. Но одна из них абсолютно полностью затмевает все остальные. Проблема жилья так серьезно застревает в нашем сознании, что становится очевидным, что решать ее действительно надо. И желательно поскорее, пока чувство нереализованных желаний не стало тотальным.

Если вы пока не обзавелись семьей , а денег не так уж много, можно начать с покупки (или даже аренды) маленькой студии. При этом заметьте, такие предложения во многих городах встречаются не только на вторичке, возможно, вы сможете стать обладателем студии в новостройке. Пусть даже и не так близко к центру города, как вам хотелось.

Владельцам этой квартиры-студии казалось, что столь маленькую площадь просто невозможно превратить в комфортабельное жилье. Не решаясь остаться один на один с задачей, которую они не смогут решить, они пригласили студию Insides. Давайте посмотрим, как это получилось.

​Эффектный дизайн

Blue Velvet, Insides Insides Гостиные в эклектичном стиле Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

Откроем секрет, владельцы этой студии живут в просторной квартире по соседству, а эту сдают в аренду. Но чтобы повысить рейтинг своей недвижимости, они сделали здесь не просто чистенький ремонт. Наняв специалистов, они указали им стилистическое направление – парижский шик, согласно которому в этой студии появилась и столь интересная цветовая гамма, и соответствующая стилю роскошь.

​​Стеклянный бокс для спальни

Blue Velvet, Insides Insides Гостиная в стиле лофт Металл Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

В дневное время место с кровать составляет с гостиной единое пространство, лишь слегка расчерченное черными рамами со стеклом. А для сна можно занавесить бокс синими бархатными шторами, дающими приватность и защиту от утренних лучей.

Внутри спальни

Blue Velvet, Insides Insides Спальня в стиле лофт Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

В дальней стене – система хранения за зеркальными дверцами. Вспомните звезду из лампочек над изголовьем. Согласитесь, образ создан невероятно притягательный.

​Вид из гостиной

Blue Velvet, Insides Insides Кухни в эклектичном стиле Дерево Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

Рядом с входной дверью – гардероб для верхней одежды и сезонных вещей. Высокие потолки позволяют создать там достаточно вместительную зону, которая существенно упростит жизнь в маленькой студии. Штора в пол из синего бархата отлично подошла для маскировки.

​Просторная кухня и столовая

Blue Velvet, Insides Insides Кухня в стиле лофт Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

Сложную конструкцию с системой отопления и стояками канализации и водоснабжения закрыли стеной, в нее же встроили пару модулей кухонного гарнитура. Такой ход позволил уменьшить количество визуального мусора и почти не снизило функциональность комнаты. Дизайнеры решили, что при такой высоте потолков, шкаф в полную высоту помещения слишком нависал бы, даже не смотря на свой нейтральный цвет.

​Французский шик

Blue Velvet, Insides Insides Ванная комната в скандинавском стиле Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

Изысканность всегда строится на деталях. Дизайн этой студии столь безупречен, что даже ванная комната смотрится роскошно. Традиционный кабанчик расположен просто невероятно красиво!

​Миниатюрная ванная комната

Blue Velvet, Insides Insides Ванная комната в скандинавском стиле Белый
Insides

Insides
Insides
Insides

Душевая зона спрятана в дальней части, унитаз подвесной, а для изящной раковины установлено такое подстолье, что вся композиция смотрится инсталляцией в музее современного искусства.

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