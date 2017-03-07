Из однушки в двушку на 40 метрах

Начиная самостоятельную жизнь, просто ужасаешься количеству проблем, с которыми теперь приходится сталкиваться. Но одна из них абсолютно полностью затмевает все остальные. Проблема жилья так серьезно застревает в нашем сознании, что становится очевидным, что решать ее действительно надо. И желательно поскорее, пока чувство нереализованных желаний не стало тотальным.

Если вы пока не обзавелись семьей , а денег не так уж много, можно начать с покупки (или даже аренды) маленькой студии. При этом заметьте, такие предложения во многих городах встречаются не только на вторичке, возможно, вы сможете стать обладателем студии в новостройке. Пусть даже и не так близко к центру города, как вам хотелось.

Владельцам этой квартиры-студии казалось, что столь маленькую площадь просто невозможно превратить в комфортабельное жилье. Не решаясь остаться один на один с задачей, которую они не смогут решить, они пригласили студию Insides. Давайте посмотрим, как это получилось.