Из однушки в двушку на 40 метрах

Начиная самостоятельную жизнь, просто ужасаешься количеству проблем, с которыми теперь приходится сталкиваться. Но одна из них абсолютно полностью затмевает все остальные. Проблема жилья так серьезно застревает в нашем сознании, что становится очевидным, что решать ее действительно надо. И желательно поскорее, пока чувство нереализованных желаний не стало тотальным.
Если вы пока не обзавелись семьей , а денег не так уж много, можно начать с покупки (или даже аренды) маленькой студии. При этом заметьте, такие предложения во многих городах встречаются не только на вторичке, возможно, вы сможете стать обладателем студии в новостройке. Пусть даже и не так близко к центру города, как вам хотелось.
Владельцам этой квартиры-студии казалось, что столь маленькую площадь просто невозможно превратить в комфортабельное жилье. Не решаясь остаться один на один с задачей, которую они не смогут решить, они пригласили студию Insides. Давайте посмотрим, как это получилось.
Откроем секрет, владельцы этой студии живут в просторной квартире по соседству, а эту сдают в аренду. Но чтобы повысить рейтинг своей недвижимости, они сделали здесь не просто чистенький ремонт. Наняв специалистов, они указали им стилистическое направление – парижский шик, согласно которому в этой студии появилась и столь интересная цветовая гамма, и соответствующая стилю роскошь.
В дневное время место с кровать составляет с гостиной единое пространство, лишь слегка расчерченное черными рамами со стеклом. А для сна можно занавесить бокс синими бархатными шторами, дающими приватность и защиту от утренних лучей.
В дальней стене – система хранения за зеркальными дверцами. Вспомните звезду из лампочек над изголовьем. Согласитесь, образ создан невероятно притягательный.
Рядом с входной дверью – гардероб для верхней одежды и сезонных вещей. Высокие потолки позволяют создать там достаточно вместительную зону, которая существенно упростит жизнь в маленькой студии. Штора в пол из синего бархата отлично подошла для маскировки.
Сложную конструкцию с системой отопления и стояками канализации и водоснабжения закрыли стеной, в нее же встроили пару модулей кухонного гарнитура. Такой ход позволил уменьшить количество визуального мусора и почти не снизило функциональность комнаты. Дизайнеры решили, что при такой высоте потолков, шкаф в полную высоту помещения слишком нависал бы, даже не смотря на свой нейтральный цвет.
Изысканность всегда строится на деталях. Дизайн этой студии столь безупречен, что даже ванная комната смотрится роскошно. Традиционный кабанчик расположен просто невероятно красиво!
Душевая зона спрятана в дальней части, унитаз подвесной, а для изящной раковины установлено такое подстолье, что вся композиция смотрится инсталляцией в музее современного искусства.
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