Элегантность современного стиля

Взглянем еще раз на гостиную под другим углом. Здесь собрана композиция вокруг медиа-центра. Большой угловой диван с одной стороны и лаконичное кресло ограничивают визуально эту часть комнаты. Поддерживает зонирование конструкция потолка и изящная люстра в центре над журнальным столиком.