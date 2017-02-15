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Элегантность современного стиля

Перла Вереника Перла Вереника
homify Гостиная в стиле модерн
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Интерьер этого дома словно нарочно создан для того, чтобы стать образцом гармоничного соединения ультрасовременных и изящных деталей, комфорта и стиля. Доминирующие интерьере – золотисто-коричневый и бежевый, но это не делает пространство скучным, скорее придает ощущение расслабленного уюта и комфорта. 

Гостиная

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для оформления гостиной дизайнеры выбрали бежевый цвет, благодаря тонкому сочетанию оттенков интерьер выглядит виртуозно-элегантно: глянцевый пол, жемчужно-серая кожа диванов, теплое светлое дерево, великолепная абстрактная картина на стене. Еще одна дизайнерская находка для этого просторного помещения – столовая на возвышении пары ступенек.

Уютный уголок для отдыха в гостиной

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Взглянем еще раз на гостиную под другим углом. Здесь собрана композиция вокруг медиа-центра. Большой угловой диван с одной стороны и лаконичное кресло ограничивают визуально эту часть комнаты. Поддерживает зонирование конструкция потолка и изящная люстра в центре над журнальным столиком.

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В другой части дома – еще одна небольшая гостиная рядом с открытой кухней, отделенная мини-баром.Это место идеально подходит для отдыха с семьей или гостями, любуясь видом снаружи дома через большие окна.

Цветовая гамма

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой части дома мы видим также интересное сочетание оттенков: темно-коричневый цвет древесины на фоне песочно-бежевого интерьера. Витиеватая люстра уравновешена простыми конструкциями мебели, строгие вертикальные линии штор придают дополнительную высоту потолкам.

Креативный декор стен

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один секрет этого интерьера – использование интересных аксессуаров, настенной росписи и картин. 

Спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер спальни также строится на фоне бежевой цветовой гаммы, но особый уют и глубину пространству придает добавление насыщенного, благородного синего тона.

Баланс освещения

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На примере этой комнаты видна значимость сочетания разнообразных источников освещения в интерьере: точечные потолочные светильники по периметру, подсветка стеновых ниш, небольшие светильники у изголовья кровати и роскошная люстра в центре. 

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