Элегантность современного стиля

Интерьер этого дома словно нарочно создан для того, чтобы стать образцом гармоничного соединения ультрасовременных и изящных деталей, комфорта и стиля. Доминирующие интерьере – золотисто-коричневый и бежевый, но это не делает пространство скучным, скорее придает ощущение расслабленного уюта и комфорта.
Для оформления гостиной дизайнеры выбрали бежевый цвет, благодаря тонкому сочетанию оттенков интерьер выглядит виртуозно-элегантно: глянцевый пол, жемчужно-серая кожа диванов, теплое светлое дерево, великолепная абстрактная картина на стене. Еще одна дизайнерская находка для этого просторного помещения – столовая на возвышении пары ступенек.
Взглянем еще раз на гостиную под другим углом. Здесь собрана композиция вокруг медиа-центра. Большой угловой диван с одной стороны и лаконичное кресло ограничивают визуально эту часть комнаты. Поддерживает зонирование конструкция потолка и изящная люстра в центре над журнальным столиком.
В другой части дома – еще одна небольшая гостиная рядом с открытой кухней, отделенная мини-баром.Это место идеально подходит для отдыха с семьей или гостями, любуясь видом снаружи дома через большие окна.
В этой части дома мы видим также интересное сочетание оттенков: темно-коричневый цвет древесины на фоне песочно-бежевого интерьера. Витиеватая люстра уравновешена простыми конструкциями мебели, строгие вертикальные линии штор придают дополнительную высоту потолкам.
Еще один секрет этого интерьера – использование интересных аксессуаров, настенной росписи и картин.
Интерьер спальни также строится на фоне бежевой цветовой гаммы, но особый уют и глубину пространству придает добавление насыщенного, благородного синего тона.