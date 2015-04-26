Топ 5 – Лучшие проекты недели

Каждую неделю мы знакомим вас с лучшими проектами, составленными на основе читательского рейтинга. Если раньше все внимание журнала homify было сконцентрировано на дизайне интерьера, то теперь мы стараемся чаще знакомить читателей с интересными работами архитекторов из России и ближайшего зарубежья. Судя по пятерке лучших проектов, наша архитектурная рубрика homify 360° вызвала положительный резонанс у аудитории homify. Наряду с маленькими шедеврами молодых зодчих, популярность снискали Книга идей про ванный в рустикальном стиле и советы по оформлению однокомнатных квартир.
Рустик, как одно из направлений кантри стиля, имеет западные корни. Своему рождению обязан временам ностальгии новых горожан по привычному деревенскому укладу жизни. Даже бессознательно люди стремились воссоздать в комфортных городских апартаментах родную с детства обстановку природной простоты. Отсюда, нарочитая грубость, и небрежность фактур дерева, штукатурки, камня, лепнины. Цветовая гамма, естественно, натуральная – светлые бежевые оттенки восходящего солнца и молодых веток деревьев или темные насыщенные цвета земли, глины, изумрудной травы и камня. 6 потрясающих примеров ванных комнат в рустикальном стиле вы можете прочесть в одноименной Книге идей.
Дом о котором мы хотим сегодня рассказать является основным строением в большой усадьбе, спланированной на участке около 2 га. Его общая площадь составляет 1500 кв. м, и он был спроектирован для проживания большой семьи. Поместье расположено в живописном районе Подмосковья, на территории которого имеется собственный сад, парк и водоем. Дизайнер студии SAVAS использовал ряд приемов для создания пространства в гармонии с природой, которое является одновременно элегантным и удобным. Подробной разбор интерьера этого необычного дома вы найдете в этой статье.
Практически все жители однушек время от времени испытывают ощущение тесноты и острой нехватки свободного пространства. Кажется, что совсем недавно была проведена генеральная уборка, все ненужные вещи выброшены, а места все равно недостаточно. Загроможденность и узкие проходы не позволяют создать в квартире желаемый дизайн, а о том, чтобы пригласить к себе на ужин компанию друзей, не может идти и речи. Если в этих строках вы узнаете себя, то не поленитесь прочесть 6 простых советов по оформлению однокомнатной квартиры.
Мечта многих романтиков — жить в старинном, изящном здании, которое имеет свой собственный характер и, как минимум, вековую историю. Владельцы данного поместья решили воплотить мечту в реальность, построив совершенно новый объект с любовью к истории. Из каких же этапов состояла работа и каким образом все получилось сделать столь замечательно, читайте в Книге идей ’homify 360°: уникальное поместье на Днепре’.
Девиз архитекторов, которые взялись за реставрацию старого дома, о котором пойдет речь в этой статье, чем ужаснее состояние объекта – тем интереснее работа. На сей раз в распоряжение специалистов из немецкого бюро Betterhouseпопал двухэтажный дом, уже несколько десятилетий стоящий на обочине проезжей дороги. Его новые владельцы решили вернуть постройке былой шарм и лоск. Давайте внимательно проследим за работой архитекторов.