Топ 5 – Лучшие проекты недели

Практически все жители однушек время от времени испытывают ощущение тесноты и острой нехватки свободного пространства. Кажется, что совсем недавно была проведена генеральная уборка, все ненужные вещи выброшены, а места все равно недостаточно. Загроможденность и узкие проходы не позволяют создать в квартире желаемый дизайн, а о том, чтобы пригласить к себе на ужин компанию друзей, не может идти и речи. Если в этих строках вы узнаете себя, то не поленитесь прочесть 6 простых советов по оформлению однокомнатной квартиры.