Подготовьтесь: ваш дом устойчив к землетрясениям?

За последние годы по всему миру произошло несколько разрушительных землетрясений, которые вызвали множество вопросов и опасений в отношении канадских строительных норм, а именно: выдержат ли местные здания землетрясение? Конечно, на этот вопрос нет однозначного ответа, поскольку требования к конструкции каждого дома отличаются в зависимости от его типа, месторасположения, материалов и эпицентра толчков земной коры. В этой статье мы собрали для вас некоторые элементарные сведения о сейсмоустойчивости зданий и методов повышения безопасности.
Риск высокой магнитуды землетрясения существенно варьируется в Канаде. В Монреале, например, вероятность значительной силы толчков (магнитудой 7,5 и выше) мала, поэтому высотные здания строятся, чтобы выдерживать землетрясения до 7,0 баллов, которые происходят не менее, чем за 30 км. Однако в Ванкувере ситуация иная: он находится в области сейсмической активности и окружен тремя различными источниками землетрясения с вероятностью возникновения магнитуды до 9 баллов. К счастью, такие сильные толчки происходят, как правило, у берегов острова Ванкувер и их мощность значительно уменьшается, прежде чем они достигнут города. Таким образом, здания в Ванкувере строятся, чтобы выдерживать землетрясения силой до 7 баллов на расстоянии от эпицентра происшествия минимум 50 км.
Будут ли деревянные каркасные дома безопасными в случае землетрясения? Этим и похожими вопросами задаются многие ученые и архитекторы по всему миру. Они продолжают исследовать устойчивость деревянных зданий при землетрясении для того, чтобы развивать свои стандарты дизайна и строительных норм.
Конечно, старый дом с неустойчивым фундаментом, находящийся в активной зоне землетрясения, будет небезопасным вне зависимости от материалов. Но исследование сейсмостойкости каркасных деревянных конструкций продолжает показывать, что дерево – это не только экологично, но и надежно. Если грамотно расположить и закрепить опорные элементы деревянного дома, то они выдержат магнитуду не хуже стальных. Также существуют конкретные стандарты, которые прямо влияют на сейсмоустойчивость. Например, здание с большим открытым отверстием на первом этаже (где может быть расположен гараж) снижает способность здания выдерживать землетрясения.
Быстровозводимые дома имеют ряд недостатков. Хотя они, как правило, дешевле и практичнее, чем построенные стандартным способом, однако сейсмоустойчивость – не их конек. Так что выбирая сборный дом – подумайте: насколько велика вероятность возникновения подземных толчков в вашей области?
Когда происходит землетрясение, то земля под вашим домом начинает двигаться. Если сдание не стоит на крепком фундаменте, то оно оказывается в таком случае под угрозой обрушения. Как правило, большинство домов, построенных до 1980 года, требуют укрепления фундамента. Но даже если ваше жилище новое, есть риск того, что строительные работы были произведены некачественно, с несоблюдением норм и стандартов. В зависимости от того, где вы живете, услуги специалиста по оценке вашего фундамента и его укреплению могут обойтись от $3000 и 6000$. Но поверьте – это важная инвестиция для будущей безопасности.