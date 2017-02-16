Подготовьтесь: ваш дом устойчив к землетрясениям?

Когда происходит землетрясение, то земля под вашим домом начинает двигаться. Если сдание не стоит на крепком фундаменте, то оно оказывается в таком случае под угрозой обрушения. Как правило, большинство домов, построенных до 1980 года, требуют укрепления фундамента. Но даже если ваше жилище новое, есть риск того, что строительные работы были произведены некачественно, с несоблюдением норм и стандартов. В зависимости от того, где вы живете, услуги специалиста по оценке вашего фундамента и его укреплению могут обойтись от $3000 и 6000$. Но поверьте – это важная инвестиция для будущей безопасности.