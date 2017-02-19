Квартира-cтудия в Санкт-Петербурге 26 метров

Эта квартира-студия расположена в новостройке Санкт-Петербурга и имеет площадь в 26 кв. метров. Первая мысль о том, что такой размер квартиры никак не может быть частью ультра-комфортабельного образа жизни, не проходит никакую проверку. Эта студия выглядит так, будто она только что сошла с обложки глянцевого журнала и учит нас никогда не оценивать удобство квартиры только по площади.

Данная квартира расположена в ЖК Бумеранг, а ее владелицей является женщина, которая живет одна. Правда, частые гости – любимые дочь и внук – как весомая часть ее жизни априори повлияли на настроение и выбор определенных приемов в дизайне интерьера. Многие декоративные вещицы в интерьере найдены дизайнером на блошиных рынках в Испании, что делает данный проект весьма оригинальным, если не сказать – полностью эксклюзивным!