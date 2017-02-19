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Квартира-cтудия в Санкт-Петербурге 26 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг, Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design" Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
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Фантастический дизайн, современное исполнение и невероятно позитивное настроение этой ультра-маленькой квартиры просто поражают! Сказать по правде, многие из нас мечтают жить именно так – безумно стильно, по-европейски и при этом – с шиком!

​Европейский уровень

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Эта квартира-студия расположена в новостройке Санкт-Петербурга и имеет площадь в 26 кв. метров. Первая мысль о том, что такой размер квартиры никак не может быть частью ультра-комфортабельного образа жизни, не проходит никакую проверку. Эта студия выглядит так, будто она только что сошла с обложки глянцевого журнала и учит нас никогда не оценивать удобство квартиры только по площади.

Данная квартира расположена в ЖК Бумеранг, а ее владелицей является женщина, которая живет одна. Правда, частые гости – любимые дочь и внук – как весомая часть ее жизни априори повлияли на настроение и выбор определенных приемов в дизайне интерьера. Многие декоративные вещицы в интерьере найдены дизайнером на блошиных рынках в Испании, что делает данный проект весьма оригинальным, если не сказать – полностью эксклюзивным!

​Глянцевая кухня

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Шикарная глянцевая кухня с серыми и желтыми фасадами смотрится в этой маленькой студии очень и очень привлекательно.

​Лаконичность и цвет

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Дизайн-студия Prosto Design работает с объектами в Санкт-Петербурге. Основатель Дмитрий Артемьев – прекрасный пример профессионала, создающего не просто дизайн-проект, но и имидж и стиль жизни. Все его работы буквально пропитаны комфортом и заботой – в них приятно и отдыхать, и работать, и просто наслаждаться жизнью! Как говорят сами дизайнеры из данной студии, их работа – создать интерьер, в котором человек будет чувствовать себя счастливым. Как всегда, все гениальное оказывается удивительно простым!

​Лоджия как новая спальня

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Балкон в скандинавском стиле Желтый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Балкон объединили с комнатой и разместили кровать, что позволило гостиной не выполнять функцию спальни. Так получилась приятная, солнечная ниша, напротив которой расположился большой шкаф.

​Это – работает!

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

В дизайне интерьера квартиры использовался современный европейский стиль модерн, позволяющий сделать на маленькой площади как можно больше. Так, угловые кухонный гарнитур и диван стоят рядом друг с другом так, чтобы место для столовой группы осталось в центре комнаты.

Зоны для хранения

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Балкон в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Вдоль одной из стен в квартире расположились главные зоны для хранения – на лоджии и напротив дивана. Рядом с телевизором стоит маленький письменный стол для работы за ноутбуком!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Легкое зонирование

​Посуда H&M HOME, столовые приборы ZARA HOME Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Гостиная в скандинавском стиле Желтый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

​Посуда H&M HOME, столовые приборы ZARA HOME

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Так как спальня на лоджии нуждалась в визуальном зонировании, к ней добавили легкую белую ткань, а сама она расположена на небольшом подиуме, который тоже добавляет ей уюта. На этой фотографии стоит обратить внимание и на очень красивую подсветку над телевизором.

​Аксессуары на кухне

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Столовая комната в скандинавском стиле Желтый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

Солнечная квартира-студия в ЖК Бумеранг

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

В проекте использовалась посуда бренда H&M HOME и столовые приборы от ZARA HOME – модное, стильное и бюджетное решение!

​Ванная комната

​Посуда H&M HOME, столовые приборы ZARA HOME Студия дизайна Дмитрия Артемьева 'Prosto Design' Ванная комната в скандинавском стиле Серый
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>

​Посуда H&M HOME, столовые приборы ZARA HOME

Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"
Студия дизайна Дмитрия Артемьева <q>Prosto Design</q>
Студия дизайна Дмитрия Артемьева "Prosto Design"

Комбинированная отделка стен в ванной комнате включает в себя два типа керамической плитки – теплого древесного оттенка и модного бледно-серого.

В целом, данный проект не просто выглядит стильно и модно, но и действительно вдохновляет на то, чтобы радоваться жизни каждый миг. Что еще можно желать от интерьера?

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