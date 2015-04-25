До и После: новое рождение дома в голландской глубинке

Сегодня поиск интересных проектов по реконструкции домов впервые привел нас в небольшой голландский городок, в котором был обнаружен старый дом, где когда-то проживала скромная фермерская семья. Обновить экстерьер и интерьер дома было поручено архитектурному бюро Bijvoet Architectuur & Stadsontwerp, специализирующемуся на бюджетных проектах. Каким образом голландским дизайнерам и архитекторам удалось при ограниченных средствах изменить внешний и внутренний облик здания, читайте в этой статье.
Годы не пощадили ни дом, ни прилегающий к нему сад, который целиком зарос сорняками. Небольшой деревянный мост совсем обветшал и передвигаться по нему стало небезопасно.
На этих фото мы видим дом до и после реконструкции. Форма здания осталась без изменения, зато передний и задний фасады получили новую деревянную облицовку. Старомодные окна с белыми рамами были заменены на современные панорамные. Ландшафтные дизайнеры поработали над внешним видом сада – они избавились от всех лишних растений и скосили заросшую траву, создав вокруг дома просторную зеленую площадку для игр и прогулок.
Сказать, что старое фермерское поместье находилось в плохом состоянии, было бы преувеличением, однако, как видно на фото, его интерьер нуждался в срочной модернизации. Старомодная мебель, видавшая виды плитка и кружевная скатерть переносили нас на полвека назад.
Поскольку новые хозяева дома пожелали обновить не только интерьер, но и экстерьер, архитекторы решили провести полную реконструкцию дома, оставив в нем лишь несущие стены.
Модные в послевоенные годы темные цвета стен были покрашены в ярко-белый цвет, благодаря чему довольно узкое пространство коридора кажется необыкновенно широким. В этой обстановке ничто не напоминает интерьер старого фермерского дома, все наполнено чистотой и свежестью. В доме также установлены современные системы отопления и вентиляции.
Новые жители дома не хотели полностью менять концепцию интерьера, им нравился деревенский стиль, и они с удовольствием согласились оставить некоторые его элементы в комнатах дома. Например, толстое бревно, визуально разграничивающее пространство гостиной и мансардного этажа, а также широкий ковер с пестрым узором, характерным для деревенских домов наших бабушек и дедушек.
Удивительно, но у ванных комнат есть странное свойство приходить в негодность гораздо раньше других помещений. Практически во всех домах, которые нам довелось увидеть, ванные представляли собой заброшенные помещения с осыпавшейся на стенах штукатуркой и сломанной сантехникой.
Однако уже на следующем фото мы наблюдаем, как преобразилась ванная после капитального ремонта. Новая плитка, новая сантехника, современный дизайн и приятное для глаз цветовое решение.
Интерьер этой спальни не изобилует мебелью и декором. Все, что мы видим перед собой – двуспальную кровать и множество деревянных балок. Слева расположено не попавшее в объектив окно, благодаря которому в течение дня комната освещается яркими солнечными лучами. Кажется, что в интерьере этого дома дизайнерам удалось очень удачно совместить элементы дизайна, характерные для разных стилей. Здесь модерн и кантри не вступают в конфликт, а скорее наоборот, взаимодополняют друг друга.