До и После: новое рождение дома в голландской глубинке

Интерьер этой спальни не изобилует мебелью и декором. Все, что мы видим перед собой – двуспальную кровать и множество деревянных балок. Слева расположено не попавшее в объектив окно, благодаря которому в течение дня комната освещается яркими солнечными лучами. Кажется, что в интерьере этого дома дизайнерам удалось очень удачно совместить элементы дизайна, характерные для разных стилей. Здесь модерн и кантри не вступают в конфликт, а скорее наоборот, взаимодополняют друг друга.