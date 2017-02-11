Дом мечты с точки зрения роскоши

Дома, интерьер которых выполнен в классическом стиле, во все времена остаются популярными и вызывают бурю восхищения у почитателей этого стиля. Хоть сегодня довольно популярен также новомодный модернистский стиль в отделке интерьеров, современные веяния которого широко распространены, это никак не отразилось на классическом дизайне. Она остается на пике востребованности во все времена.

Мы предлагаем вам окунуться в совершенную роскошь классического интерьера, чтобы насладиться шикарным дизайном и непревзойденной утонченностью этого стиля в обустройстве современного дома. Вы сможете оценить совершенством деталей, наполняющих это жилье. Мы покажем вам фантастично задекорированные комнаты, в которых идеально сочетаются формы, цветовая гамма и различные аксессуары, украшающие каждое помещение этого непревзойденного по красоте и совершенству дома.

Сегодня мы покажем вам дом, который был обустроен в России дизайнерской студией Дарьи Баранович, специализирующейся на дизайне интерьеров, выполненных в классическом стиле. Мы надеемся, что вы получите огромное удовольствие от знакомства с этим восхитительным домом. Любуйтесь!