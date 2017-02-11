Дом мечты с точки зрения роскоши

Дома, интерьер которых выполнен в классическом стиле, во все времена остаются популярными и вызывают бурю восхищения у почитателей этого стиля. Хоть сегодня довольно популярен также новомодный модернистский стиль в отделке интерьеров, современные веяния которого широко распространены, это никак не отразилось на классическом дизайне. Она остается на пике востребованности во все времена.
Мы предлагаем вам окунуться в совершенную роскошь классического интерьера, чтобы насладиться шикарным дизайном и непревзойденной утонченностью этого стиля в обустройстве современного дома. Вы сможете оценить совершенством деталей, наполняющих это жилье. Мы покажем вам фантастично задекорированные комнаты, в которых идеально сочетаются формы, цветовая гамма и различные аксессуары, украшающие каждое помещение этого непревзойденного по красоте и совершенству дома.
Сегодня мы покажем вам дом, который был обустроен в России дизайнерской студией Дарьи Баранович, специализирующейся на дизайне интерьеров, выполненных в классическом стиле. Мы надеемся, что вы получите огромное удовольствие от знакомства с этим восхитительным домом. Любуйтесь!
Знакомство с этим роскошным домом мы начинаем с восхитительной гостиной. Эта комната очень просторная и объемная. Соответственно мебель, установленная здесь, прекрасно подходит под параметры помещения и идеально вписывается в классическую обстановку. Здесь все выглядит гармонично и респектабельно. Классическая мебель соответствующих форм, утонченные предметы декора, восхитительная отделка стен и потолка – идеальное воплощение классического характера в интерьер роскошного и престижно обставленного современного дома. Утонченность форм, мягкая и приятная цветовая гамма, приглушенное освещение, все эти приемы профессионального декорирования помещения делают эту гостиную образцом для подражания.
Навевают романтическое настроение подсвечники, установленные в напольном варианте и закрепленные на стенах. Люстра, подсвечники и светильники выполнены в одном стиле, они органично сочетаются с общим интерьером и выглядят утонченно и изысканно.
Использование различных аксессуаров, таких как изящные вазы, картины с пейзажами и цветами в вазах, использование лепнины, украшающей потолок – все это наполняет гостиную особым настроением, свойственным настоящему классическому интерьеру. Узоры, отображенные в напольном паркетном покрытии – это истинная, добротная классика, непревзойденная и величественная.
Общая обстановка этой комнаты позволяет не только проводить здесь официальные приемы. Такая элегантность и роскошь не помешает веселиться в этой комнате во время различных вечеринок.
Кухня в этом классическом доме также имеет внушительные размеры. Она выглядит как шедевр декорирования интерьеров. В отделке комнаты, в ее роскошной мебели и непревзойденном напольном покрытии использованы пастельные, мягкие и нежные тона. Они облагораживают это пространство, делая его изысканным и особенно уютным. Благодаря использованию такой теплой и приятной цветовой гаммы, мягкого комбинированного освещения, дополненного естественным светом, идущим из окна, кухня выглядит светлой и спокойной. Здесь созданы идеальные условия для приготовления пищи с особым комфортом и удобством.
Полукруглая форма комнаты позволила наполнить ее огромным количеством кухонной мебели, в которую встроена вся современная бытовая техника, являющаяся незаменимым наполнением этого функционального пространства. Освежить интерьер, и наполнить его энергией позволяют благородные комнатные растения – немногочисленные, но роскошные.
Отделка стен над рабочими поверхностями выполнена в мраморе, который освещается светодиодной подсветкой. Мрамор обогащает обстановку, делает ее более насыщенной и величественной. Эта кухня идеальна в каждой своей детали.
В доме есть комната для хранения различной кухонной утвари. Эта комната хоть и скрыта от посторонних глаз, но ее интерьер выполнен в том же классическом стиле, только немного скромнее и проще. Полки с идеально расставленным китайским фарфором, специальные корзины для хранения кухонного белья и других аксессуаров выглядят завораживающе. Идеальные формы мебели с расставленной на ней посудой создают здесь идеальный порядок и делают это помещение очень уютным и практичным для использования.
Этак комната – элегантный образец для подражания. Мебель, установленная здесь, выполнена в белом цвете. Она гармонично перекликается со светлым напольным паркетным покрытием. Общая обстановка спокойная и благородная, она способствует плодотворной работе в идеальных условиях просторного и светлого кабинета. Здесь установлено удобное мягкое кресло. Рабочий стол освещает современная настольная лампа. Естественный свет, насыщающий комнату солнечными лучами, дополнен достаточным количеством искусственного освещения, что создает комфортные условия для работы в тихой и уравновешенной в каждой детали обстановке.
Одна из спален дома, выполненного в классическом стиле, также гармонична и элегантна. Здесь преобладают пастельные тона, создающие уютную и приятную для отдыха обстановку. Классика в этой комнате начинается на потолке, украшенном изысканной и утонченной лепниной, продолжается в элегантной отделке стен, и в мебели. Шикарный текстиль тяжелых штор, который использован для облагораживания оконных проемов, позволяет создать интимную обстановку в спальне, и делает ее максимально защищенной от посторонних глаз. В этой комнате созданы комфортные условия для релаксации и полноценного отдыха.
Главная спальня имеет довольно внушительные размеры. Здесь установлена роскошная кровать с изысканным мягким фигурным изголовьем. Богатство стиля этой комнаты создано при помощи дорогого текстиля, классической отделки стен и потолка с лепниной, которая повторяется в других комнатах. Лепнина выглядит легкой, изящной и утонченной. Шикарный вид имеют окна, обрамленные тяжелыми шторами и отделанные такой же тканью, что и кресла с одеялами.
Кровать, которая является центром и основным элементом этой огромной спальни, также выполненной в классическом стиле, выглядит царственно на фоне стен. Она освещается светодиодными лампами, вмонтированными в подвесной потолок, центральной люстрой, а также светильниками, установленными на прикроватных тумбочках.
Невозможно пройти мимо этой восхитительной лестницы. Она выглядит легкой и воздушной. При этом ступени органично сочетаются с декором всей комнаты, не перегружают ее, а наоборот, являются ее центральным элементом. В декорировании этой лестницы использованы перила, окрашенные в белый цвет и выполненные в стиле римских колон. Они эффектно выглядят в общем интерьере, прекрасно сочетаясь с деревянными ступенями, покрытыми натуральным деревом темного цвета.