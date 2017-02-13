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10 интересных проектов домов для одной семьи

Shunny_Star Shunny_Star
千葉の家－レイソルサポーターが柏に建てた家－, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ Дома в эклектичном стиле Кирпичи
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Сегодня становится все более популярной покупка частных домов. Многоквартирное жилье хоть и имеет свои определенные удобства, все же не может заменить прелести более обособленного и максимально уединенного проживания. Комфортные условия могут быть созданы не только в квартире, но и в небольшом уютном домике бюджетного варианта, который сооружается из простых бетонных конструкций. Такое частное жилье позволяет за не очень большие деньги получить необходимые для одной семьи условия, в которых каждый ее член будет чувствовать себя комфортно.

Мы хотим показать вам 10 интересных вариантов частных домов, предназначенных для проживания одной семьи. Они имеют различную конструкцию, созданы из разных материалов и размещены на самой различной местности. Но каждый из них достоин вашего внимания. Время, выделенное вами на знакомство с этими восхитительными домиками позволит получить максимум удовольствия от увиденного. Оригинальные и необычные, простые и компактные сборные дома для тех, кто хочет жить отдельно!

1. Белый домик

フラットハウス, 株式会社横山浩介建築設計事務所 株式会社横山浩介建築設計事務所 Дома в стиле модерн
株式会社横山浩介建築設計事務所

フラットハウス

株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所
株式会社横山浩介建築設計事務所

Этот компактный дом для одной семьи имеет очень свежий, ухоженный и приветливый вид. Его стены покрашены в белый цвет, но его восхитительно разбавляют коричневая крыша, коричневым выделенная входная зона и дорожка, ведущая к дому. 

Несмотря на кажущуюся компактность, это жилище довольно просторное внутри. Дом имеет два этажа, он построен по современному проекту, который предполагает все необходимые удобства, в нем есть современная техника, создающая комфорт и практичные условия для жизни. Возле дома есть место для автомобиля, поэтому никакой сложности с парковкой на тесных улочках городка собственники жилья испытывать не будут.

2. Дом в стиле промышленного дизайна

saikudani no ie, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ Дома в стиле модерн Железо / Сталь Черный
一級建築士事務所アトリエｍ

saikudani no ie

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

В плотно застроенном районе не всегда есть место для сооружения просторного дома. Поэтому архитекторы, создавшие этот проект, смогли воплотить мечту одной семьи о собственном доме, спроектировав это уникальное жилище в необычном стиле с максимальным использованием имеющейся площади.

Скромная площадь под застройку заставила соорудить дом, который вырос вверх. В нем есть три полноценных этажа, каждый из которых максимально функциональный, вместительный и просторный. Даже есть гараж, въезд в который вы можете видеть слева от главного входа.

3. Дешевое жилье для любителей автомобилей

玉縄台の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 Дома в стиле модерн
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

На строительство этого домика также было выделено не много средств, но он просторный и светлый. Его спроектировали для семьи, увлекающейся автомобилями. Здесь достаточно места для двух машин, первый этаж отведен в основном именно для них. Слева от гаража располагается вход, рядом есть небольшая кухня и гостиная. Весь дом выглядит стильно и компактно. Молодая семья, проживающая здесь, наслаждается особым комфортом и спокойствием. Со двора к дому примыкает пышный зеленый сад, в котором достаточно места для отдыха и наслаждения природой.

4. Милый маленький домик

コンパクトで可愛いショートケーキハウス, M設計工房 M設計工房 Дома в скандинавском стиле Белый
M設計工房

M設計工房
M設計工房
M設計工房

Белый небольшой домик выглядит уютным и спокойным. Он имеет также небольшие размеры, и поэтому на его строительство потрачен небольшой бюджет. Его главное преимущество – отсутствие соседей за стенкой и возможность отдыхать и проводить время в собственном маленьком уединенном пространстве, которое предназначено для двоих.

5. Открытый воздушный домик

見晴らしの家, 氏原求建築設計工房 氏原求建築設計工房 Дома в стиле модерн
氏原求建築設計工房

氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房
氏原求建築設計工房

Архитектура этого дома также не очень сложная. Но здесь довольно много места. Дом очень светлый как снаружи, так и изнутри, он как бы парит в воздухе, заполняя собой пространство. Каждая комната наполнена светом, который освещает все внутри через огромные оконные проемы и стеклянные двери. Здесь много места для большой семьи, его окружает прекрасная горная местность, свежий воздух, теплое солнце. Это настоящий рай для тех, кто хочет жить в недорогом, но просторном доме, подальше от шумного города.

6. Белый компактный дом

三鷹の家, 荘司建築設計室 荘司建築設計室 Дома в стиле модерн
荘司建築設計室

三鷹の家

荘司建築設計室
荘司建築設計室
荘司建築設計室

Это здание построено из дерева, стоимость строительства его также невысокая, так как расположен он в довольно густо застроенной зоне и имеет небольшие размеры. Но архитектор позаботился о том, чтобы проживать в этом жилье было комфортно всем членам семьи. Использование сборной конструкции позволило на сравнительно крошечной площади создать интересный светлый и солнечный домик, в котором есть все удобства. Вход в дом сделан в углублении под навесом второго этажа, к нему ведет несколько ступеней.

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7. Современный стильный дом

西坂部の家, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 Дома в эклектичном стиле Металл Черный
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

Один из самых интересных проектов – этот современный дом в окружении зеленого леса и экзотичных деревьев, высаженных в небольшом дворике. Отсутствие достаточного количества места для строительства дома не отразилось на внешней привлекательности и внутреннем комфорте этого жилья. Он выглядит элегантно, современно и стильно. В таком доме можно чувствовать себя на пике счастья. Это именно то, о чем мечтает большинство городских жителей, уставших от городской суеты, шума и плохой экологии.

Этот домик как бы тянется вверх, к солнцу и свету. Он темный снаружи, но светлый и комфортный внутри.

8. Кирпич и стекло

千葉の家－レイソルサポーターが柏に建てた家－, 一級建築士事務所アトリエｍ 一級建築士事務所アトリエｍ Дома в эклектичном стиле Кирпичи
一級建築士事務所アトリエｍ

一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ
一級建築士事務所アトリエｍ

Этот дом построен из кирпича и стекла. Он выглядит довольно необычно, но именно это и привлекает к нему взгляд. Зеркальное стекло фасада отражает улицу, а кирпичные стены делают его основательным и стильным.

9. Уютный сказочный домик

上津部田の家1, 若山建築設計事務所 若山建築設計事務所 Дома в стиле модерн Металл Коричневый
若山建築設計事務所

若山建築設計事務所
若山建築設計事務所
若山建築設計事務所

Небольшой по размерам двухэтажный домик наполнен светом и теплом. Он даже снаружи выглядит уютно. Дерево, использованное для его отделки, сделало это жилье не только красивым, но и теплым. Очень удачное сочетание цветов, использованных для отделки этого строения, позволило наделить его особым, светлым характером.

10. Экологичный дом

30坪のシンプルハウス, 芦田成人建築設計事務所 芦田成人建築設計事務所 Дома в эклектичном стиле
芦田成人建築設計事務所

芦田成人建築設計事務所
芦田成人建築設計事務所
芦田成人建築設計事務所

Здесь есть даже терраса. Хоть она и небольшая, но стеклянные перегородки, отделяющие ее от дома, легко убираются, при этом пространство внутри и снаружи становится одним целым.

Дерево использовано для строительства также и этого экологичного строения. Его второй этаж имеет свой просторный балкон, расположившись на котором можно с особым удовольствием наслаждаться прекрасными видами, открывающимися с такой высоты.

Здесь есть все, что нужно для полноценной жизни небольшой семьи – тишина, покой, умиротворение. Если есть желание, можно собираться с компанией друзей и проводить время весело и шумно – места должно хватить всем!

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