10 интересных проектов домов для одной семьи

Сегодня становится все более популярной покупка частных домов. Многоквартирное жилье хоть и имеет свои определенные удобства, все же не может заменить прелести более обособленного и максимально уединенного проживания. Комфортные условия могут быть созданы не только в квартире, но и в небольшом уютном домике бюджетного варианта, который сооружается из простых бетонных конструкций. Такое частное жилье позволяет за не очень большие деньги получить необходимые для одной семьи условия, в которых каждый ее член будет чувствовать себя комфортно.

Мы хотим показать вам 10 интересных вариантов частных домов, предназначенных для проживания одной семьи. Они имеют различную конструкцию, созданы из разных материалов и размещены на самой различной местности. Но каждый из них достоин вашего внимания. Время, выделенное вами на знакомство с этими восхитительными домиками позволит получить максимум удовольствия от увиденного. Оригинальные и необычные, простые и компактные сборные дома для тех, кто хочет жить отдельно!