10 интересных проектов домов для одной семьи

Сегодня становится все более популярной покупка частных домов. Многоквартирное жилье хоть и имеет свои определенные удобства, все же не может заменить прелести более обособленного и максимально уединенного проживания. Комфортные условия могут быть созданы не только в квартире, но и в небольшом уютном домике бюджетного варианта, который сооружается из простых бетонных конструкций. Такое частное жилье позволяет за не очень большие деньги получить необходимые для одной семьи условия, в которых каждый ее член будет чувствовать себя комфортно.
Мы хотим показать вам 10 интересных вариантов частных домов, предназначенных для проживания одной семьи. Они имеют различную конструкцию, созданы из разных материалов и размещены на самой различной местности. Но каждый из них достоин вашего внимания. Время, выделенное вами на знакомство с этими восхитительными домиками позволит получить максимум удовольствия от увиденного. Оригинальные и необычные, простые и компактные сборные дома для тех, кто хочет жить отдельно!
Этот компактный дом для одной семьи имеет очень свежий, ухоженный и приветливый вид. Его стены покрашены в белый цвет, но его восхитительно разбавляют коричневая крыша, коричневым выделенная входная зона и дорожка, ведущая к дому.
Несмотря на кажущуюся компактность, это жилище довольно просторное внутри. Дом имеет два этажа, он построен по современному проекту, который предполагает все необходимые удобства, в нем есть современная техника, создающая комфорт и практичные условия для жизни. Возле дома есть место для автомобиля, поэтому никакой сложности с парковкой на тесных улочках городка собственники жилья испытывать не будут.
В плотно застроенном районе не всегда есть место для сооружения просторного дома. Поэтому архитекторы, создавшие этот проект, смогли воплотить мечту одной семьи о собственном доме, спроектировав это уникальное жилище в необычном стиле с максимальным использованием имеющейся площади.
Скромная площадь под застройку заставила соорудить дом, который вырос вверх. В нем есть три полноценных этажа, каждый из которых максимально функциональный, вместительный и просторный. Даже есть гараж, въезд в который вы можете видеть слева от главного входа.
На строительство этого домика также было выделено не много средств, но он просторный и светлый. Его спроектировали для семьи, увлекающейся автомобилями. Здесь достаточно места для двух машин, первый этаж отведен в основном именно для них. Слева от гаража располагается вход, рядом есть небольшая кухня и гостиная. Весь дом выглядит стильно и компактно. Молодая семья, проживающая здесь, наслаждается особым комфортом и спокойствием. Со двора к дому примыкает пышный зеленый сад, в котором достаточно места для отдыха и наслаждения природой.
Белый небольшой домик выглядит уютным и спокойным. Он имеет также небольшие размеры, и поэтому на его строительство потрачен небольшой бюджет. Его главное преимущество – отсутствие соседей за стенкой и возможность отдыхать и проводить время в собственном маленьком уединенном пространстве, которое предназначено для двоих.
Архитектура этого дома также не очень сложная. Но здесь довольно много места. Дом очень светлый как снаружи, так и изнутри, он как бы парит в воздухе, заполняя собой пространство. Каждая комната наполнена светом, который освещает все внутри через огромные оконные проемы и стеклянные двери. Здесь много места для большой семьи, его окружает прекрасная горная местность, свежий воздух, теплое солнце. Это настоящий рай для тех, кто хочет жить в недорогом, но просторном доме, подальше от шумного города.
Это здание построено из дерева, стоимость строительства его также невысокая, так как расположен он в довольно густо застроенной зоне и имеет небольшие размеры. Но архитектор позаботился о том, чтобы проживать в этом жилье было комфортно всем членам семьи. Использование сборной конструкции позволило на сравнительно крошечной площади создать интересный светлый и солнечный домик, в котором есть все удобства. Вход в дом сделан в углублении под навесом второго этажа, к нему ведет несколько ступеней.
Один из самых интересных проектов – этот современный дом в окружении зеленого леса и экзотичных деревьев, высаженных в небольшом дворике. Отсутствие достаточного количества места для строительства дома не отразилось на внешней привлекательности и внутреннем комфорте этого жилья. Он выглядит элегантно, современно и стильно. В таком доме можно чувствовать себя на пике счастья. Это именно то, о чем мечтает большинство городских жителей, уставших от городской суеты, шума и плохой экологии.
Этот домик как бы тянется вверх, к солнцу и свету. Он темный снаружи, но светлый и комфортный внутри.
Этот дом построен из кирпича и стекла. Он выглядит довольно необычно, но именно это и привлекает к нему взгляд. Зеркальное стекло фасада отражает улицу, а кирпичные стены делают его основательным и стильным.
Небольшой по размерам двухэтажный домик наполнен светом и теплом. Он даже снаружи выглядит уютно. Дерево, использованное для его отделки, сделало это жилье не только красивым, но и теплым. Очень удачное сочетание цветов, использованных для отделки этого строения, позволило наделить его особым, светлым характером.
Здесь есть даже терраса. Хоть она и небольшая, но стеклянные перегородки, отделяющие ее от дома, легко убираются, при этом пространство внутри и снаружи становится одним целым.
Дерево использовано для строительства также и этого экологичного строения. Его второй этаж имеет свой просторный балкон, расположившись на котором можно с особым удовольствием наслаждаться прекрасными видами, открывающимися с такой высоты.
Здесь есть все, что нужно для полноценной жизни небольшой семьи – тишина, покой, умиротворение. Если есть желание, можно собираться с компанией друзей и проводить время весело и шумно – места должно хватить всем!
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