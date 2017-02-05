TOP-5 этой недели: красота, да и только!

На этой недели нас ждало сразу несколько сюрпризов! Деревянный дом, огромный, но очень аккуратный, идеи для сада, которые не требуют вложений и еще много чего интересного…
Эксперты из компании Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.
В этой супер-современной квартире кроме стандартных обоев мы нашли для вас множество идей для дизайна стен. Удивительным образом в ней сочетается многослойность и простота, глянец и удивительная ванильно-кофейная палитра. Заметьте, каждый из приемов и технологий, показанных в этом проекте, популярен именно сейчас и будет в тренде в течение нескольких сезонов. Поэтому стоит обратиться именно к этим вариантам, если вы ищите возможности для интересного дизайна интерьера вашей городской квартиры или коттеджа.
Роскошные клумбы, живописные пруды, оригинальные мостики и чудесные беседки – все это прекрасно! Однако каждый из нас понимает, что создание подобного оазиса требует должного ухода и средств для поддержания. Порой до работы над ландшафтным дизайном банально не доходят руки, а кому-то просто не хватает вдохновения. Специалисты homify решили поделиться небольшими секретами с нашими читателями, которые помогут облагородить любой загородный участок и, главное, не потребуют серьезных финансовых вложений.
Что может сделать кухню удобнее, красивее и оригинальнее? Дизайнеры интерьера приготовили для читателей homify несколько интересных примеров, а мы с удовольствием вам их покажем!
Двери-слайдеры – практически незаменимая вещь в современном интерьере. В малогабаритках каждая из них экономит лишний квадратный метр, в больших домах двери-слайдеры обеспечивают ощущение непрерывности пространства и вносят атмосферу простора и свободы. В этой Книге Идей мы рассмотрим данную технологию в различных стилях в дизайне. Вы увидите, что под любой интерьер можно подобрать нужную дверь-слайдер и при этом не поступиться своими эстетическими принципами