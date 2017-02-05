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TOP-5 этой недели: красота, да и только!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Сад в стиле модерн
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На этой недели нас ждало сразу несколько сюрпризов! Деревянный дом, огромный, но очень аккуратный, идеи для сада, которые не требуют вложений и еще много чего интересного…

Деревянный дом мечты

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Эксперты из компании Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.

10 шикарных идей для отделки стен в квартире

Apartment interiors at Sattva Luxuria, Studio Stimulus Studio Stimulus Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Studio Stimulus

Studio Stimulus
Studio Stimulus
Studio Stimulus

В этой супер-современной квартире кроме стандартных обоев мы нашли для вас множество идей для дизайна стен. Удивительным образом в ней сочетается многослойность и простота, глянец и удивительная ванильно-кофейная палитра. Заметьте, каждый из приемов и технологий, показанных в этом проекте, популярен именно сейчас и будет в тренде в течение нескольких сезонов. Поэтому стоит обратиться именно к этим вариантам, если вы ищите возможности для интересного дизайна интерьера вашей городской квартиры или коттеджа.

10 идей для сада, которые вас не разорят

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Сад в стиле модерн
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

Роскошные клумбы, живописные пруды, оригинальные мостики и чудесные беседки – все это прекрасно! Однако каждый из нас понимает, что создание подобного оазиса требует должного ухода и средств для поддержания. Порой до работы над ландшафтным дизайном банально не доходят руки, а кому-то просто не хватает вдохновения. Специалисты homify решили поделиться небольшими секретами с нашими читателями, которые помогут облагородить любой загородный участок и, главное, не потребуют серьезных финансовых вложений.

12 идей на кухне, которые стоит взять на вооружение

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey КухняРаковины и краны
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Статья

Что может сделать кухню удобнее, красивее и оригинальнее? Дизайнеры интерьера приготовили для читателей homify  несколько интересных примеров, а мы с удовольствием вам их покажем!

12 видов дверей-слайдеров

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Двери-слайдеры – практически незаменимая вещь в современном интерьере. В малогабаритках каждая из них экономит лишний квадратный метр, в больших домах двери-слайдеры обеспечивают ощущение непрерывности пространства и вносят атмосферу простора и свободы. В этой Книге Идей мы рассмотрим данную технологию в различных стилях в дизайне. Вы увидите, что под любой интерьер можно подобрать нужную дверь-слайдер и при этом не поступиться своими эстетическими принципами

​До и После: Как строился дом из монолита за 5 млн + план
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