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Кухонные острова в классическом стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
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Кухонный остров стал одним из почти обязательных условий действительно удобной и модной кухни. Он помогает не только хозяйке во время готовки, но и может использоваться как барная стойка для бесед с зашедшими на чай друзьями или для завтраков.

Кроме того, кухонный остров — еще и прекрасное дополнительное место для хранения, которое можно разместить на любой кухне подходящего размера. В этой статье вы найдете самые удачные решения размещения и дизайна кухонного острова в классическом стиле.

1. Классический вариант в стиле прованс

Уютный домик, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Кухня в стиле кантри
Студия дизайна Натали Хованской

Уютный домик

Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской

Деревянный кухонный гарнитур с изящными резными фасадами всем своим видом буквально просит наличие кухонного острова в комнате. Вместе с вытяжкой над варочной поверхностью он — идеальный фокус внимания в интерьере, который добавляет ей особого шарма.

В этом варианте кухонный остров, также и барная стойка, чаще всего используются для небольших перекусов. Рядом с кухней находится полноценная гостиная, но и этот небольшой стол очень полезен.

Обратите внимание, что цвет кухонного острова повторяет оттенок части кухонного гарнитура, что создает красивый эффект для глаз. Такие дизайнерские приемы при создании кухни с островом необходимы, чтобы визуально объединить все предметы мебели.

Кроме цвета вы можете также использовать интересные элементы и детали, повторение каких-либо орнаментов, мозаики или одинакового стиля стулья для барной стойки и в столовой.

2. Мини-вариант для маленькой кухни

Радость жизни, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Радость жизни

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Кухонный остров может быть и совсем маленького размера, настолько удачно вписаться в гарнитур самой кухни, что казаться лишь ее продолжением. Отличительной же его чертой является отдельное расположение — посередине кухни или сбоку от основной мебели. Кухонный остров поместится и в маленькой кухне, будучи естественным разделителем зоны столовой или гостиной.

Если вы хотите благодаря появлению кухонного острова в комнате разнообразить интерьер, попробуйте использовать несколько идей от дизайнера Марины Саркисян. Она использовала разные стулья у барной стойки и в столовой, при этом объединила все пространства сложной и очень оригинальной цветовой гаммой.

В кухонном острове она также расположила встроенную варочную панель и духовку, а над ним — установила вытяжку. Из-за небольшой площади помещения остров поместился возле стены, а на его традиционном месте поставили обеденную группу.

Кухонный остров интересно смотрится в черном цвете, в чем вы можете убедиться в нашей прошлой статье.

3. Европейская эстетика

Частный дом в г. Колпино, Ivory Studio Ivory Studio Кухня в классическом стиле
Ivory Studio

Частный дом в г. Колпино

Ivory Studio
Ivory Studio
Ivory Studio

В прекрасной кухне в английском стиле вы можете увидеть классический вариант кухонного острова, который может вам особенно понравиться. Полная идентичность в фасадах и столешнице помогает воссоздать атмосферу аристократического дома и выдержать весь интерьер в единой цветовой гамме. Здесь даже бытовая техника и посуда — белого цвета.

Другие идеи для дизайна классических кухонь вы можете посмотреть в нашем каталоге фотографий.

4. Кухонный остров на кухне загородного дома

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Кухня в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

При достаточно большой площади вы можете сделать из своей кухни идеальное место для готовки, наполненное шармом провинциальной эстетики. Посмотрите на великолепную работу дизайн-бюро Татьяны Алениной, которое искусно воплотило мечту хозяев о просторной зеленой кухне. Кухонный остров здесь очень большой и расположен между основным гарнитуром и проходной зоной.

В этом варианте нет ни варочной панели, ни встроенной бытовой техники — только столешница выполнена под стать всей кухне. Отличным дизайнерским ходом здесь было расположение гарнитура буквой «П», он с трех сторон окружает остров и делает всю композицию одним целым.

5. Кухонный остров другого цвета

Кухня-столовая. Мария Остроумова Кухня в стиле кантри
Мария Остроумова

Кухня-столовая.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Интересным вариантом для классической деревянной кухни будет покупка кухонного острова другого цвета — к контрастной кухне подойдут светлые оттенки, а к традиционным фасадам, наоборот, яркие варианты.

В эту голубую кухню с кремовой столешницей идеально вписался белый остров с темно-коричневой столешницей. Здесь, теперь идеальное место для семейных чаепитий, любимое всей семьей, хотя площадь комнаты вовсе не является огромной.

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А вам нравятся классические кухонные острова, или вы предпочитаете другие стили?

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