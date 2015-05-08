Кухонные острова в классическом стиле

Кухонный остров стал одним из почти обязательных условий действительно удобной и модной кухни. Он помогает не только хозяйке во время готовки, но и может использоваться как барная стойка для бесед с зашедшими на чай друзьями или для завтраков.
Кроме того, кухонный остров — еще и прекрасное дополнительное место для хранения, которое можно разместить на любой кухне подходящего размера. В этой статье вы найдете самые удачные решения размещения и дизайна кухонного острова в классическом стиле.
Деревянный кухонный гарнитур с изящными резными фасадами всем своим видом буквально просит наличие кухонного острова в комнате. Вместе с вытяжкой над варочной поверхностью он — идеальный фокус внимания в интерьере, который добавляет ей особого шарма.
В этом варианте кухонный остров, также и барная стойка, чаще всего используются для небольших перекусов. Рядом с кухней находится полноценная гостиная, но и этот небольшой стол очень полезен.
Обратите внимание, что цвет кухонного острова повторяет оттенок части кухонного гарнитура, что создает красивый эффект для глаз. Такие дизайнерские приемы при создании кухни с островом необходимы, чтобы визуально объединить все предметы мебели.
Кроме цвета вы можете также использовать интересные элементы и детали, повторение каких-либо орнаментов, мозаики или одинакового стиля стулья для барной стойки и в столовой.
Кухонный остров может быть и совсем маленького размера, настолько удачно вписаться в гарнитур самой кухни, что казаться лишь ее продолжением. Отличительной же его чертой является отдельное расположение — посередине кухни или сбоку от основной мебели. Кухонный остров поместится и в маленькой кухне, будучи естественным разделителем зоны столовой или гостиной.
Если вы хотите благодаря появлению кухонного острова в комнате разнообразить интерьер, попробуйте использовать несколько идей от дизайнера Марины Саркисян. Она использовала разные стулья у барной стойки и в столовой, при этом объединила все пространства сложной и очень оригинальной цветовой гаммой.
В кухонном острове она также расположила встроенную варочную панель и духовку, а над ним — установила вытяжку. Из-за небольшой площади помещения остров поместился возле стены, а на его традиционном месте поставили обеденную группу.
Кухонный остров интересно смотрится в черном цвете, в чем вы можете убедиться в нашей прошлой статье.
В прекрасной кухне в английском стиле вы можете увидеть классический вариант кухонного острова, который может вам особенно понравиться. Полная идентичность в фасадах и столешнице помогает воссоздать атмосферу аристократического дома и выдержать весь интерьер в единой цветовой гамме. Здесь даже бытовая техника и посуда — белого цвета.
Другие идеи для дизайна классических кухонь вы можете посмотреть в нашем каталоге фотографий.
При достаточно большой площади вы можете сделать из своей кухни идеальное место для готовки, наполненное шармом провинциальной эстетики. Посмотрите на великолепную работу дизайн-бюро Татьяны Алениной, которое искусно воплотило мечту хозяев о просторной зеленой кухне. Кухонный остров здесь очень большой и расположен между основным гарнитуром и проходной зоной.
В этом варианте нет ни варочной панели, ни встроенной бытовой техники — только столешница выполнена под стать всей кухне. Отличным дизайнерским ходом здесь было расположение гарнитура буквой «П», он с трех сторон окружает остров и делает всю композицию одним целым.
Интересным вариантом для классической деревянной кухни будет покупка кухонного острова другого цвета — к контрастной кухне подойдут светлые оттенки, а к традиционным фасадам, наоборот, яркие варианты.
В эту голубую кухню с кремовой столешницей идеально вписался белый остров с темно-коричневой столешницей. Здесь, теперь идеальное место для семейных чаепитий, любимое всей семьей, хотя площадь комнаты вовсе не является огромной.