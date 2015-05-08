Кухонные острова в классическом стиле

Деревянный кухонный гарнитур с изящными резными фасадами всем своим видом буквально просит наличие кухонного острова в комнате. Вместе с вытяжкой над варочной поверхностью он — идеальный фокус внимания в интерьере, который добавляет ей особого шарма.

В этом варианте кухонный остров, также и барная стойка, чаще всего используются для небольших перекусов. Рядом с кухней находится полноценная гостиная, но и этот небольшой стол очень полезен.

Обратите внимание, что цвет кухонного острова повторяет оттенок части кухонного гарнитура, что создает красивый эффект для глаз. Такие дизайнерские приемы при создании кухни с островом необходимы, чтобы визуально объединить все предметы мебели.

Кроме цвета вы можете также использовать интересные элементы и детали, повторение каких-либо орнаментов, мозаики или одинакового стиля стулья для барной стойки и в столовой.