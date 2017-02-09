11 простых советов для бюджетного обновления дома

Как домовладельцы или арендаторы, мы всегда ищем способы, которыми можно улучшить наши дома, пытаемся дополнить стиль своего жилья в соответствии со своими личными вкусами и предпочтениями. Каждому хочется создать свой неповторимый дом, в котором будет приятно жить, и при этом сделать так, чтобы жилище отражало характер и личность своего собственника, не так ли? Нет ничего плохого в таких желаниях, которые призваны постоянно улучшать наши дома, делать их стильными и современными, потому что наши потребности, так же как и тенденции в дизайне постоянно меняются.
Самая большая проблема с этим, однако, заключается в том, что модернизация нашего дома часто может влететь нам в довольно большую копеечку. Кроме того, не все из нас имеют достаточно много времени или терпения для реализации длительных и сложных проектов по благоустройству жилья. Еще одним важным моментом является то, что не все могут выделить достаточно средств, чтобы нанять талантливого дизайнера, который сможет реализовать все идеи хозяина дома.
Не стоит расстраиваться и думать, что дело проиграно, и успехов в усовершенствовании вашего дома ожидать не стоит. Есть несколько простых и дешевых способов, которые помогут вам получить импульс для реализации существенных изменений. Сегодня мы представляем вам 11 интересных приемов, которые делают именно то, что нам нужно - помогают легко обновить свой дом с использованием скромного бюджета. Звучит многообещающе? Тогда присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на эти умные мысли и идеи!
Существует много красивых декоративных элементов, которые вы сможете получить бесплатно. Природа создает уникальные шедевры для украшения вашего дома! Просто взгляните на интересные декоративные элементы, которыми украшена эта спальня. Комнату преобразили за счет использования текстурированного дерева, добавили несколько декоративных подушек и получили совершенно новую спальню! Она наполнилась уютом и теплом, спокойствием и лирическим настроением.
Следующий совет позволяет модернизировать ваш дом, как с точки зрения эстетики, так и с позиции функциональности. Простые полки, закрепленные на стене над столом – это очень дешевый и простой способ изменения интерьера. Их очень просто установить самостоятельно, для выполнения этой работы не нужно приглашать специалиста.
Благодаря использованию полок появляется больше места для хранения книг, документов. Здесь можно красиво расставить фотографии в рамках или использовать эти полки для размещения на них различных декоративных элементов. Это очень доступный способ преобразить свою комнату и сделать ее более живой, интересной и практичной.
В магазине можно приобрести множество различных недорогих мелочей, которые способны изменить облик вашего дома и придать ему очаровательную деревенскую привлекательность. Это могут быть оригинальные стулья, различные подставки, интересные кухонные принадлежности, вычурной формы светильники.
Если вы не очень сильно заинтересованы в том, чтобы сделать свой дом шикарным, вы всегда можете позволить себе приобрести подержанную мебель, например, комод. Его можно преобразить и сделать более современным или искусственно еще больше состарить. Для этого не нужно прикладывать много усилий. Нужно его просто покрасить, вскрыть лаком или обновить любым другим способом. Можно подобрать цвет для комода так, чтобы он органично вписался в существующий интерьер и стал его оригинальным украшением.
Мы еще раз вернемся к природе, где мы всегда можем найти самое лучшее, что она может нам подарить. Если вы любите комнатные растения, это супер дешевый способ оживить ваш дом как снаружи, так и внутри.
Для их размещения подобрать место не трудно. А выбор комнатных растений довольно велик. Нужно найти наиболее приятные для вас цветы, высадить их в горшки, которые вы давно не используете – разве это не просто? Их можно украсить декоративным гравием, который поможет не только сделать растения еще более привлекательными, но и позволит защитить грунт от пересыхания.
Рамки для фотографий являются относительно недорогими, и выпускаются в самых разнообразных стилях. Это было, есть и всегда будет оставаться одним из самых простых способов для обновления интерьера. Фотографии в рамках можно разместить так, как предложено на этом фото – на стене возле лестницы, или в любом другом месте, которое вам покажется наиболее подходящим.
Главное, чтобы рамки были однотипными, сделанными в одном стиле, даже если они выкрашены в различные цвета. Такой способ украшения дома позволит освежить его интерьер, наполнить интересной историей и соответствующим настроением.
Если вы устали от традиционных картин, можно выбрать различные рисунки, выполненные на холсте. Они станут достойным украшением ваших стен. Вы можете отобрать одно из множества изображений, которое по характеру будет наиболее всего подходить интерьеру вашего дома. Можно также распечатать свои цветные или черно-белые фотографии более крупного формата, и оформить их в таком виде, как показано на этом фото.
Вы будете удивлены эффектом, создаваемым при использовании простых занавесей или штор, которые можно применить в декорировании интерьера любой из комнат в доме. Здесь мы можем видеть, как очень простой одноцветный кусок ткани превращается в шикарные шторы, которые меняют настроение ванной комнаты, делая ее более роскошной и уютной.
Обои – экономичное и универсальное решение, по-прежнему один из самых простых способов, позволяющих обновить ваш дом до неузнаваемости.
Если вы ходите по магазинам с определенной целью, чтобы найти наиболее интересные для вас предметы интерьера для своего дома, вы можете обнаружить много интересных мелочей, изящных деталей. Эти мелкие вещицы способны создать в каждой из ваших комнат оригинальную и неповторимую атмосферу.
Добавление полосы недорогого светодиодного освещения с одной из сторон вашей лестницы может производить вот такой потрясающий эффект. Можно с уверенностью сказать, что маленькие деньги потрачены не зря!
Теперь, когда у вас есть свои руки, в которые мы вложили хорошие советы, вы можете обновить свой дом довольно дешево и оригинально!
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