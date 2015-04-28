Аристократичный минимализм в поселке Лион

Прекрасный проект на стыке классики и современности был реализован в новом коттеджном поселке в Московской области. А еще здесь есть элементы популярного в последнее время в США стиля гламурный шик, который добавляет интерьеру роскоши и блеска.
Проект выполнен дизайн студией LEVEL, которая базируется в Москве.
Гостиная на первом этаже выдержана в уютной и приятной глазу цветовой гамме, которая позволяет догадаться о вкусах владельца с первого взгляда. Роскошь, сбалансированная сдержанностью в красках — идеальный рецепт для гостиной загородного дома, где можно с гордостью принять гостей и просто посмотреть телевизор.
Низкие широкие диваны обеспечивают максимальный комфорт, а большой кофейный столик позволяет навсегда забыть о нехватке места для мисок с попкорном, пультов и журналов.
Из материалов следует обратить внимание на изысканный светлый паркет, а также стеклянное ограждение лестницы на второй этаж, которое визуально увеличивает пространство.
Также стоит отметить, что в этой гостиной есть два узких высоких окна вместо стандартных окон многоквартирных домов, которые позволяют создать имитацию старого европейского здания.
Столовая расположена неподалеку от гостиной и сразу же привлекает внимание гостей. Здесь и роскошные кресла цвета слоновой гости, и крупные люстры на грани модернизма и классики, и необычный стеклянный буфет в стиле ар-деко.
Еще один прекрасный пример того, как аристократичный интерьер может быть современным и слегка минималистичным, вы можете посмотреть в этой статье.
Интересно, что эта столовая не повторяет характер кухни, а имеет собственный и оригинальный стиль.
Кухня выполнена во французском стиле и расположена буквой «П» вокруг острова с барной стойкой. Скрытая от посторонних глаз в нише она имеет большое количество рабочих поверхностей, что позволяет хозяйке готовить в комфортном режиме. Вытяжка над варочной поверхностью здесь спрятана на манер старинного дымохода, а светильники над барной стойкой добавляют интерьеру изюминки.
Если вас интересует создание такого интерьера не с нуля, а редизайн типовой квартиры в роскошное жилье — советуем вам посмотреть другую нашу статью.
На входе в дом вас ждет удивительное смешение орнаментов и цветов. На полу здесь — три вида покрытия, на стенах — два контрастных оттенка. Восточные узоры на экранах, интересный светильник и необычное зеркало вносят колоритность в образ.
Интересно, как с помощью особо сдержанной цветовой гаммы дизайнерам удалось создать не только эффектный парадный холл, но и позаботиться о самих жильцах, которые будут видеть его каждый день.
Интерьер этого помещения имеет весьма необычный, немного даже футуристичный вид. Сложные проекты дизайна всегда имеют авторские штрихи. У каждой студии есть свой собственный почерк, поэтому если вас интересует ремонт ванной комнаты высшего класса, загляните в каталог реализованных проектов и поймите, что именно вы хотите.
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