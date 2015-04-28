Аристократичный минимализм в поселке Лион

Гостиная на первом этаже выдержана в уютной и приятной глазу цветовой гамме, которая позволяет догадаться о вкусах владельца с первого взгляда. Роскошь, сбалансированная сдержанностью в красках — идеальный рецепт для гостиной загородного дома, где можно с гордостью принять гостей и просто посмотреть телевизор.

Низкие широкие диваны обеспечивают максимальный комфорт, а большой кофейный столик позволяет навсегда забыть о нехватке места для мисок с попкорном, пультов и журналов.

Из материалов следует обратить внимание на изысканный светлый паркет, а также стеклянное ограждение лестницы на второй этаж, которое визуально увеличивает пространство.

Также стоит отметить, что в этой гостиной есть два узких высоких окна вместо стандартных окон многоквартирных домов, которые позволяют создать имитацию старого европейского здания.