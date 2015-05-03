Современная классика в городской квартире

Шикарная квартира, полная аристократизма и роскоши может быть и площадью всего 56 квадратных метров! Хотите в этом убедиться? Читайте нашу статью об этом уникальном проекте!
Заказчики обратились в Творческую мастерскую интерьера Анны Першаковой, чтобы полностью обновить интерьер и сделать его более изысканным и комфортным. В итоге было найдено идеальное решение — классический интерьер с элементами роскоши и обилием текстиля.
В гостиной особенно заметно влияние традиционного европейского интерьера — здесь и роскошная софа цвета морских глубин и придиванные столики с традиционными настольными лампами. Приятным дополнением являются и мелкие предмета декора — круглые подушки и зеркало Starburst.
Предельная симметричность достигнута настенным декором — узкие зеркала по обе стороны от софы делают маленькую площадь помещения выгодным преимуществом, за счет которого достигается атмосфера уюта.
Но всегда стоит понимать, что любой сложный интерьер, состоящий из разнообразных материалов и различных маленьких деталей, всегда создается на вдохновении — каким-либо стилем или культурой страны, эпохой.
Обратите внимание на то, сколь много светильников в этой комнате — это делает интерьер волшебным в темное время суток. Вы можете создать именно ту атмосферу, в которой нуждаетесь в каждый конкретный вечер.
Нестандартным здесь является и расположение мягкой мебели, которая идеальна для принятия гостей — два дополнительных кресла расположены спиной к телевизору, что говорит именно о задушевных беседах за чашкой чая, а не о просмотре теле-программ.
В таком доме мебель ставится вокруг определенного центра — обеденного стола или журнального столика, что не может не радовать романтиков и любителей живого общения.
Характерным почерком Творческой мастерской интерьера Анны Першаковой является использование темных, насыщенных оттенков, которые вносят особое настроение. Темное дерево идеально сочетается у дизайнеров с металлом, зеркалом и стеклом, текстилем. Изысканная гармония мягкого и твердого, легкого и тяжелого достигается за счет идеально точной подборки каждого предмета.
Особое очарование в этом доме имеет кухня — черная, строгая и изящная. Деревянный гарнитур специально создан в стиле шебби-шик (с легкими потертостями). Как и мозаика на кухонном фартуке он создает эффект старинного, проверенного временем интерьера.
Застекленные верхние шкафчики кухни позволяют заменить традиционный для аристократического дома буфет, а светильник из железа имитирует канделябры. Кстати, к нему нужно с аккуратностью подбирать сами лампы — они обязательно должны быть с ярко выраженным желтым оттенком и не слишком яркие.
Зачастую коридор обходят вниманием из-за маленького размера, но дизайнеры этого проекта доказали, что площадь — вовсе не помеха для того, чтобы создать что-то действительно красивое. Встроенные места хранения имеют зеркальные двери, но не являются популярным шкафом-купе. Небольшой консольный столик оформлен предельно изысканно — здесь железо и массив дерева идеально сочетаются с мягким темным бархатом двух кресел.
Если вам понравился этот интерьер, мы настоятельно рекомендуем вам посмотреть другие спальни в классическом стиле в нашей фото-галерее.
Многие детали этой спальни выглядят неотразимо даже сами по себе, а вместе — больше напоминают роскошные театральные декорации, нежели интерьер одной-единственной комнаты. Прекрасное решение для прикроватных столиков — зеркальные тумбочки на длинных ножках. Они создают здесь особенно женственную и элегантную атмосферу.
В интерьер в таком стиле также идеально подойдут кушетки, об использовании которых в дизайне вы можете более подробно узнать здесь.