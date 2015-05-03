Современная классика в городской квартире

Шикарная квартира, полная аристократизма и роскоши может быть и площадью всего 56 квадратных метров! Хотите в этом убедиться? Читайте нашу статью об этом уникальном проекте!

Заказчики обратились в Творческую мастерскую интерьера Анны Першаковой, чтобы полностью обновить интерьер и сделать его более изысканным и комфортным. В итоге было найдено идеальное решение — классический интерьер с элементами роскоши и обилием текстиля.