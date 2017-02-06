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Как обустроить маленькую кухню – 10 эффективных секретов

Shunny_Star Shunny_Star
APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte КухняАксессуары и текстиль
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Тем, у кого в доме кухня имеет небольшие размеры, довольно хорошо знакомо, насколько она легко загромождается, имеет мало места для хранения, по ней затруднительно передвигаться, и даже готовить еду. Эти довольно неприятные моменты отравляют многим жизнь, и пребывание на кухне становится неприятной обязанностью по приготовлению пищи.

Но если вы узнаете о десяти секретах, которые способствуют созданию максимального комфорта на небольшой кухне, и воспользуетесь ими для решения таких «узких» проблем, вы сможете преобразить это помещение. И ваша кухня станет простой в использовании, удобной и комфортной для всех членов семьи. А готовить здесь различные блюда вы будете с отличным настроением и огромным желанием.

Узнайте 10 секретов для маленькой кухни, и сделайте свое пребывание в ней приятным!

1. Минимум украшений и ненужных принадлежностей

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Прежде чем купить какие-либо украшения и стильные принадлежности для кухни, чтобы ее украсить, подумайте, где вы все это разместите. Если пространство этой комнаты и рабочие поверхности кухонной мебели будут завалены различными предметами и кухонной утварью, здесь будет довольно трудно готовить и вообще находиться. Не всегда обилие кухонных аксессуаров целесообразно. Особенно это касается небольших кухонь.

Конечно, без необходимых на кухне предметов, техники, приборов и посуды никак не обойтись. Поэтому нужно повысить емкость кухонных шкафчиков за счет проведения ревизии и ликвидации предметов, которые практически не используются. Вы не представляете себе, сколько ненужных предметов может храниться в кухонных ящиках и тумбочках!

Кроме того, дизайнеры советуют максимально увеличить емкость модулей кухонной мебели, увеличив навесные шкафчики до потолка. При этом свободное пространство, которое было практически бесполезным, можно использовать для хранения различных кухонных предметов.

2. Многофункциональная мебель

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Кухня в стиле минимализм
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

На тесной кухне нужно использовать многофункциональную мебель. На этом примере показано, как можно наиболее рационально организовать небольшое пространство, выделенное для размещения кухни. Здесь установлено минимальное количество кухонной мебели. Обеденный стол является одновременно рабочей поверхностью для приготовления еды. Он имеет вместительную тумбочку и выполняет функцию зонирования между кухней и гостиной. Здесь есть только самая необходимая кухонная техника и оборудование, но это не является препятствием для приготовления и употребления пищи в комфортных условиях.

3. Как скрыть холодильник?

homify КухняШкафы и полки
homify

homify
homify
homify

Крупногабаритный холодильник желательно встроить в кухонную мебель. В таком виде он не будет бросаться в глаза, выступать за пределы кухонного фасада. При этом им удобно пользоваться. Во встроенном виде бытовая техника, такая как микроволновая печь, духовка и др. выглядит значительно привлекательнее, нежели в расположении на поверхности столов. При этом сохраняется аккуратный минималистский внешний вид самой кухни.

4. Шкафы для выдвижных ящиков

homify КухняШкафы и полки
homify

homify
homify
homify

Замечательным способом хранения различных емкостей, кухонных приборов и посуды являются шкафы с выдвижными тумбочками. Такой способ является функциональным, так как все, что нужно для приготовления пищи: специи, приправы, кухонные инструменты всегда находятся в доступной зоне и пользоваться этими вещами легко и удобно. При этом на столах всегда будет чисто, а все открытые поверхности будут выглядеть аккуратно.

5. Зонирование цветом

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Белый цвет в небольших помещениях использовать можно, он является одним из основных цветов, которые расширяют пространство. Поэтому при выборе цветовой гаммы для создания кухонного интерьера можно использовать белый для отделки стен и любой другой, который вам нравится для кухонного фасада. Объединив таким способом два разные по характеру цвета, можно создать отличную комбинацию, при этом визуально на размерах комнаты это не отразится. Нужно помнить, что использование многоцветных комбинаций неприемлемо для небольших по размеру помещений.

6. Скрыть мусор

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Кухня в стиле модерн
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Если кухня небольшая, в ней довольно трудно разместить все, что нужно для полноценной комфортной работы. Обычно мусор, который собирается во время приготовления пищи в маленькой кухне располагается на полу. Емкость с отходами должна быть встроена в мебель. Это поможет избежать захламленности пространства, неприятного запаха и вида отходов. Идеальным решением было бы разместить мусор под одним из кухонных шкафчиков. 

Наиболее удобным местом является тумбочка под кухонной раковиной. Не нужно размещать на полу кухни различные емкости, это выглядит не только непривлекательно, но и визуально делает комнату еще меньше, чем она есть на самом деле.

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7. Использование вертикальной плоскости

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte КухняАксессуары и текстиль
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Если не хватает места в горизонтальной плоскости, можно воспользоваться в своих интересах вертикальными, чтобы разместить на них, например, различные специи. Для этой цели применяются держатели на магнитах. Такой интересный прием можно использовать на стенке холодильника, шкафчика и просто на свободной стене. Это выглядит креативно, очень весело и модно!

8. Непрямое освещение

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS КухняШкафы и полки
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

При установке непрямого освещения под шкафчиками и полками кухонной мебели создается эффект расширения пространства. Кроме того, дополнительное освещение помогает создать безопасные условия для приготовления пищи, и позволяет поддерживать в кухне идеальный порядок. При хорошем освещении видно каждую пылинку!

9. Яркий цвет

Projetos, Interiores Arquitetura & Design Interiores Arquitetura & Design Кухня в стиле модерн
Interiores Arquitetura &amp; Design

Projetos

Interiores Arquitetura & Design
Interiores Arquitetura &amp; Design
Interiores Arquitetura & Design

Яркий цвет в небольших количествах обладает интересной функцией выделения определенных участков. При этом сначала бросается в глаза яркость поверхностей, а не размеры помещения – проявляется определенный отвлекающий эффект. Кроме того, с помощью яркого цвета можно превратить узкую темную комнату в оптимистичное, жизнерадостное пространство, в котором появляется хороший аппетит и огромное желание приготовить что-нибудь вкусненькое.

10. Альтернатива

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если нет места на кухне даже для того, чтобы поставить шкаф или повесить дополнительные полки для хранения, нужно использовать альтернативные способы для размещения кухонных принадлежностей. Одним из таких способов решения этой проблемы является использование тонкой металлической трубы, которая закрепляется на стене. В подвешенном виде можно хранить довольно много различных кухонных предметов. Ваша любимая сковородка и инструменты, которыми вы пользуетесь постоянно, всегда будут на видном месте, и применить их не составит ни малейшего труда.

Если в доме есть маленькие дети, нужно сделать так, чтобы они не смогли достать опасные для них предметы – ножи и острые кухонные приборы. Посуда, подвешенная таким способом, должна надежно держаться и не падать при первом же прикосновении.

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Понравились ли вам эти секреты для маленькой кухни? Если у вас есть свои интересные способы и секреты оптимальной организации небольшого кухонного ...

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