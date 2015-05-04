Семейный формат: уютная квартира в теплых тонах

Как выглядит идеальный вариант интерьера квартиры на троих — замужней пары и сына-школьника?
Дизайн-студия SPACE FOR LIFE создает интерьеры под стать своему названию — пространство для жизни, размеренной и семейной, приятной во всех отношениях. В их дизайнерских решениях вы можете найти то, что делает квартиру Домом.
Приятные тона главной комнаты дома идеально сочетаются с английской романтикой. Но не стоит путать такой интерьер с традиционным. Рабочее место здесь оформлено максимально современно и в первую очередь для комфорта. Такой вариант можно считать оптимальным, если ваш ребенок не совсем поддерживает ваши вкусы. И, если вы любите классику, а он — нет, не стоит создавать музей у себя дома, а найти компромисс.
В этой квартире мы видим, что дизайн интерьера выполняет, в первую очередь, функцию создания домашнего очага — уютного, приятного на вид и на ощупь. Посмотрите на мягкий пышный диван морковного цвета в гостиной и маленькие коврики, которые наверняка полюбит ваша кошка. Такой подход позволяет сделать интерьер частью вашей жизни, а не просто красивой картинкой.
Одним из самых уютных стилей для гостиных является стиль рустик, примеры которого вы можете увидеть по ссылке. Кроме того, если вы цените в доме теплые тона и арабские мотивы, посмотрите на средиземноморский стиль для гостиной.
Присоединенная к жилой комнате лоджия позволила на дополнительных квадратных метрах сделать небольшой кабинет. Здесь же есть полочки для книг, фотографий и сувениров, а в части оставшейся стены, которую, по правилам, сносить нельзя, были сделаны декоративные полочки для ваз с подсветкой.
Стоит заметить, что это место — в первую очередь, для родителей, так как у ребенка в своей спальне есть отдельный стол и место для ноутбука.
В этой детской было использовано очень оригинальное цветовое решение для спальни, которое подчеркивает характер всей квартиры. Яркие цвета сочетаются с интересным декором стен, а покрывало имеет узор британского флага.
Более подробно о том, как выбрать нужные оттенки для детской, можно узнать в другой нашей статье. Но в любом случае вам следует посоветоваться с ребенком перед началом ремонта, и совсем не важно, сколько ему лет, 4 или 14. При этом, даже если вашему малышу понравился кислотный зеленый или ярко-розовый, используйте его в интерьере. Может быть, в небольших количествах, но обязательно. Таким образом ребенок начнет понимать свою ответственность за преобразование внешнего мира и быстрее станет самостоятельным.
Удобным вариантом является расположение рабочего места в углу так, чтобы под правым локтем была столешница. Яркие вставки голубого, оранжевого и зеленого цветов на гарнитуре выглядят очень свежо. Кресло выбрано, в первую очередь, по характеристикам комфорта для здоровья ребенка — достаточно большое и с мягкой обивкой.
Специальная штора регулирует количество солнечного света, которое может быть излишним в дневное время суток. Обратите также внимание и на расположение розетки для компьютера и не забудьте об этом при своем ремонте.
Яркие цвета в этом интерьере — не просто выдумка дизайнера, но и отражение характера ребенка. Мальчик является активным школьником — в его комнате мы можем видеть напольную боксерскую грушу и пуф на полу для игр и чтения. Гости явно оценят такой набор для развлечений.
Интересные детали декора, такие как подсветка неоном или разноцветные часы, могут быть выбраны вместе с ребенком, на его вкус.
Если вы обратите внимание на мелочи в детской комнате — занавески в классическом английском стиле, железные светильники над рабочим местом и черный — над потолком, вы поймете, что основа ремонта делалась на вырост. Это значит, что со временем придется менять только мебель, но не саму структура дизайна.