Семейный формат: уютная квартира в теплых тонах

В этой квартире мы видим, что дизайн интерьера выполняет, в первую очередь, функцию создания домашнего очага — уютного, приятного на вид и на ощупь. Посмотрите на мягкий пышный диван морковного цвета в гостиной и маленькие коврики, которые наверняка полюбит ваша кошка. Такой подход позволяет сделать интерьер частью вашей жизни, а не просто красивой картинкой.

Одним из самых уютных стилей для гостиных является стиль рустик, примеры которого вы можете увидеть по ссылке. Кроме того, если вы цените в доме теплые тона и арабские мотивы, посмотрите на средиземноморский стиль для гостиной.