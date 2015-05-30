Золотые советы по благоустройству дачного участка

Дизайн — подождет. Он является лишь внешней оболочкой структуры. Для начала вам следует выделить зоны — газонов и лужаек, цветников, патио, грядок. Не забудьте место для качелей или песочницы, летнего душа и туалета. Составьте свой собственный список необходимых элементов сада, а также точно вычислите необходимые размеры. Габариты вашего участка желательно знать с точностью до 10 сантиметров.

На фото выше вы видите, как удачная организация позволяет даже на сверх-маленькой площади уместить все необходимое для отдыха и любительского садоводства.

Планирование участка также позволит вам понять, куда нужно вести воду для устройства полива, а где понадобится электричество.