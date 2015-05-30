Золотые советы по благоустройству дачного участка

В этой статье, на примере работ студии ART-STORY, мы расскажем, как поэтапно обустроить небольшой участок, не совершив при этом никаких стратегических ошибок.
Планирование дачного участка — всегда большие хлопоты, надеемся, они станут более легкими благодаря нашему списку.
Дизайн — подождет. Он является лишь внешней оболочкой структуры. Для начала вам следует выделить зоны — газонов и лужаек, цветников, патио, грядок. Не забудьте место для качелей или песочницы, летнего душа и туалета. Составьте свой собственный список необходимых элементов сада, а также точно вычислите необходимые размеры. Габариты вашего участка желательно знать с точностью до 10 сантиметров.
На фото выше вы видите, как удачная организация позволяет даже на сверх-маленькой площади уместить все необходимое для отдыха и любительского садоводства.
Планирование участка также позволит вам понять, куда нужно вести воду для устройства полива, а где понадобится электричество.
Прежде, чем заниматься какими-либо работами, стоит также продумать все долгосрочные посадки. В первую очередь — фруктовый сад и плодоносящие кусты. Во вторую — декоративно-цветущие кустарники для красоты. В третью — компактные многолетники.
Также следует отдельно выделить грядки и клумбы для однолетних растений — хотя, не обязательно точно указывать, где и что будет расти, с этим вы можете разобраться позже. Но в деле с многолетниками стоит быть предельно осторожным и планировать на вырост. Помните, что деревья дают тень, а некоторые кустарники очень сильно разрастаются вширь.
Для творчества и красоты вы можете выделить специальные уголки или зоны, где сможете поставить вазоны с любимыми цветами, сделать декоративную шпалеру или экран. Пользуйтесь ими и для различного рода экспериментов с разными растениями и цветами.
Возможно, ваш участок имеет неправильную форму или дом расположен так, что с одной из его сторон есть небольшое пространство. Не стоит превращать это место в склад вещей, которые «когда-нибудь пригодятся». Используйте его лучше для организации маленького патио, места для чтения на мощеной площадке, лужайки для принятия солнечных ванн или кабинки для летнего душа.
Другие советы для дачников вы можете получить в нашей статье, посвященной началу нового сезона.
Вечером, когда сад погружается во мрак, очень трудно сохранить его красоту и не превратить свой участок в одно большое мрачное пятно. Подсветка, в первую очередь, нужна в зоне патио, где вы собираетесь проводить ужины, возле беседки и около парадного входа.
Контейнерные посадки, капельный полив, мульчирование — все эти вещи помогут вам здорово сэкономить свое время и силы и увеличить отдачу от участка. Контейнерные посадки позволяют меньше заботиться о сорных растениях, капельный полив — забыть о ведрах и экономно расходовать воду, а мульча — сберегать влагу в сухой сезон и улучшать состояние почвы в целом, препятствуя эрозии.
Если вы только начали обустраивать свой участок, начните с мест возле дома — например, клумбы по периметру и большого короба для пряных трав (лекарственных и для чая). Такой старт идеально подойдет и для организации небольшой дорожки — от дороги к дому или по периметру дома.
По возможности используйте только натуральные материалы — дерево, камень, керамическую плитку, железо. Пластик чаще всего изменяет атмосферу сада, а ведь мы выбираемся на природу именно для того, чтобы почувствовать всю ее силу и мощь.
Натуральные материалы тоже могут быть яркими, модными и интересными, если правильно их использовать. В нашей коллекции идей для сада вы можете сами в этом убедиться.
Но даже неокрашенное дерево и простой красный кирпич имеет потрясающий релаксирующий эффект для взгляда любого городского человека. Удачного вам дачного сезона, дорогие читатели!