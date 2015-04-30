Появление в семье ребенка – самое радостное событие для молодых родителей. Своему первенцу хочется подарить всю заботу, любовь и внимание. Чтобы ничто не препятствовало гармоничному развитию малышей, у них обязательно должна быть своя комната, в которой они смогут фантазировать, играть и делать первые домашние задания. Представляем вашему вниманию 6 очаровательных детских комнат, оформленных экспертами homify в области дизайна интерьера.
Современная школьная программа нацелена на то, чтобы ребенок с самых первых дней приучался много трудиться. Чтобы первый класс не стал настоящим шоком для ваших детей, будет лучше, если вы подготовите их к школе заранее. Повесьте в детской моющиеся обои, купите набор русских и латинских букв и цветные мелки, и торжественно объявите о том, что в этой комнате можно рисовать на стенах. Радости детей не будет предела, и они начнут с удовольствием обводить мелками приклеенные к стене буквы. Вы даже не заметите, как быстро они освоят алфавит.
У совсем маленьких детей в комнате должно быть как можно больше игрушек. Пусть со стен на них смотрят персонажи из любимых мультфильмов, а на полках стоят пирамидки и деревянные конструкторы, которые помогут малышам развить мелкую моторику и логическое мышление. Не забывайте, что мебель в детской комнате не должна иметь острых углов, желательно также, чтобы она была сделана не из ДСП, а из драгоценных пород дерева. Цветы также никогда не будут лишними. Какие их них благотворно повлияют на энергетику детской, вы сможете в Книге идей ’Цветы для дома по фен-шуй’.
Время бежит незаметно. Кажется, что совсем недавно вы вешали в комнату первенца яркие обои с изображением героев его любимых диснеевских мультфильмов, и вот наступил момент, когда шкафы с игрушками надо срочно заменить на письменный стол и книжные полки. Учеба в школе перестала быть веселым развлечением, и ребенку необходима комната, в которой он сможет сконцентрироваться на выполнении непростых домашних заданий.
Особую роль в комнате школьника играет освещение. Идеальный вариант – яркая люстра в сочетании со встроенными светодиодными лампочками, создающими мягкий, рассеянный свет.
Детство – это чудесная и беззаботная пора жизни, когда можно дни напролет проводить за любимыми играми, пока взрослые занимаются решением серьезных вопросов. Если в предыдущих поколениях дети стремились как можно больше времени проводить во дворе с друзьями, то с появлением игровых приставок и мобильных планшетов ситуация изменилась, и родителям стоит немалых усилий, отправить ребенка подышать свежим воздухом. Для детей, которые наотрез отказываются играть на игровых площадках, дизайнеры Руслан и Мария Грин разработали небольшие двухэтажные домики-горки, которые можно установить прямо в квартире.
Чем необычнее выглядят предметы мебели в детской, тем комфортнее в ней будет жить ребенку. Сложно представить маленького мальчика, которому пришлось бы по душе оформление комнаты в классическом стиле. Не стоит перегружать интерьер детской пафосным декором, лучше купите ребенку кресло в виде огромной акулы и набор забавных роботов.
Желательно, чтобы все составляющие интерьера детской комнаты несли в себе элемент игры. Например, коврик с пуговицами поможет детям как можно скорее выучить названия цветов и научиться считать. А еще на нем можно просто весело прыгать с одной пуговицы на другую.