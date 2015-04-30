6 очаровательных детских комнат

Время бежит незаметно. Кажется, что совсем недавно вы вешали в комнату первенца яркие обои с изображением героев его любимых диснеевских мультфильмов, и вот наступил момент, когда шкафы с игрушками надо срочно заменить на письменный стол и книжные полки. Учеба в школе перестала быть веселым развлечением, и ребенку необходима комната, в которой он сможет сконцентрироваться на выполнении непростых домашних заданий.

Особую роль в комнате школьника играет освещение. Идеальный вариант – яркая люстра в сочетании со встроенными светодиодными лампочками, создающими мягкий, рассеянный свет.