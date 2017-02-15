20 идей обновления дома менее чем за 30 евро!

Освещение является ключевым аспектом в любой комнате дома, но особенно в кухне. Тем не менее, система светодиодных светильников под мебелью обеспечит сказочное освещение без особых усилий и добавит индивидуальности.
Часто случается такое, что мы хлопаем дверью по стене, что может принести разрушение отделки. Вот такие интересные украшения смогут еще и смягчить удар. Данные элементы всегда можно сделать своими руками.
Замена половика – это легкое дело, причем дешевое. Но оно способно обновить вид, можно подобрать более подходящий вариант.
Как улучшить еще ваше пребывание дома? Двери являются тем элементом, который требует периодического обслуживания. Капли масла будет достаточно, чтобы убрать скрип или раздражающий звук двери. Вам станет приятнее перемещаться по дому.
Диваны являются одним из предметов мебели, которые страдают повышенным износом. Если вы выбрали кожу в качестве материала для вашего дивана, необходимо периодически применять специальный воск для обновления ее вида.
Если нужно спрятать недостаток на стене, то можно самим создать рисунок без помощи профессионалов. примените стикеры, это практично и дешево.
Такие элементы помогут хорошо организовать пространство, сделать его практичным, не загроможденным. Причем это способ недорогой. Вы можете на кухне на них вешать фартук, в прихожей – одежду.
Освежение дома невозможно, если вы его не обслуживаете, не следите за состоянием. Грязь и беспорядок не должны накапливаться, чистите ванную комнату, кухню специальными средствами.
Добавьте свежие цветы в каждое помещение дома. Вы увидите, как простые цветы способны обновить дизайн дома и приукрасить его.
Если вы не умеете или не любите рисовать, но хотите украсить стену, используйте для этого винилы. Это быстрый и дешевый способ украсить стены.
Освещение – это важно. поэтому если вы имеете неправильную или некрасивую лампу, то вы можете сменить ее абажур, к примеру, прикрепив бумажный фонарик. это даст потрясающий результат.
Эта идея не имеет много общего с ремонтом дома, но его организация тоже важна. Шкафы являются неотъемлемой частью дизайна интерьера, поэтому мы должны убедиться, что у нас нет никакого
мертвого пространства. При чистке шкафы дадут новую жизнь в интерьер вашего дома.
Правда состоит в том, что корзины являются предметами первой необходимости в любой комнате, а также декоративным аксессуаром. Подберите интересный и оригинальный вариант.
Забота о доме – это ключ. Мы часто думаем, что наш дом нуждается в новом украшении, но чаще он имеет глубокую потребность хорошей очистки!
Ковры являются идеальным дополнением в нашей гостиной, но и считаются одним из декоративных элементов, которые больше всего страдают. Для того, чтобы предотвратить износ, нужно часто и вовремя их чистить. От их вида тоже зависит впечатление от дома.
Заботьтесь о своей кухне, тогда она всегда будет иметь свежий и новый вид. Если убирать там регулярно, то вы получите гостеприимное пространство. Используйте натуральные средства для чистки (уксус, лимон, сода).
Запах в доме также имеет значение. Расставьте специальные освежители воздуха, используйте эфирные масла, разные ароматизаторы.
Изменить цвет стен, полочек, шкафов можно за небольшие средства. Не бойтесь поменять цвет мебели, это хорошо освежит дизайн.