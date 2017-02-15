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20 идей обновления дома менее чем за 30 евро!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Окна и двериДвери
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Многие думают, что для обновления дома нужны большие инвестиции. Но дизайнеры уверяют, что это не всегда так. Придать дому свежий вид можно и с малым бюджетом. В этой статье представлены 20 идей, как просто и эффективно изменить пространство менее чем за 30 евро.

1. LED подсветка

Kitchen DDWH Architects Кухня в стиле модерн
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Освещение является ключевым аспектом в любой комнате дома, но особенно в кухне. Тем не менее, система светодиодных светильников под мебелью обеспечит сказочное освещение без особых усилий и добавит индивидуальности.

2. Декор с практичной функцией

Natural Rope Knot Door Stop homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

Natural Rope Knot Door Stop

homify
homify
homify

Часто случается такое, что мы хлопаем дверью по стене, что может принести разрушение отделки. Вот такие интересные украшения смогут еще и смягчить удар. Данные элементы всегда можно сделать своими руками.

3. Замените половик

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Окна и двериДвери
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Замена половика – это легкое дело, причем дешевое. Но оно способно обновить вид, можно подобрать более подходящий вариант.

4. Шум от двери

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Окна и двериДвери Изделия из древесины Эффект древесины
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Как улучшить еще ваше пребывание дома? Двери являются тем элементом, который требует периодического обслуживания. Капли масла будет достаточно, чтобы убрать скрип или раздражающий звук двери. Вам станет приятнее перемещаться по дому.

5. Защита мебели

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Гостиная в стиле модерн
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Еще одно решение, которое может быть включено в ваш домдом – это защитные элементы для ножек мебели. Так вы не повредите деревянный пол при перестановке мебели, избавитесь от неприятных звуков при передвигании.

6. Защитите кожаные диваны

homify ГостинаяДиваны и кресла Текстиль
homify

homify
homify
homify

Диваны являются одним из предметов мебели, которые страдают повышенным износом. Если вы выбрали кожу в качестве материала для вашего дивана, необходимо периодически применять специальный воск для обновления ее вида.

Нужна помощь с проектом дома?
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7. Творческий талант на стенах

ABC for the Spelling Bee, Black homify Стены и пол в скандинавском стиле
homify

ABC for the Spelling Bee, Black

homify
homify
homify

Если нужно спрятать недостаток на стене, то можно самим создать рисунок без помощи профессионалов. примените стикеры, это практично и дешево.

8. Практические крючки

homify Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
homify

homify
homify
homify

Такие элементы помогут хорошо организовать пространство, сделать его практичным, не  загроможденным. Причем это способ недорогой. Вы можете на кухне на них вешать фартук, в прихожей – одежду.

9. Прощай ржавчина

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Освежение дома невозможно, если вы его не обслуживаете, не следите за состоянием. Грязь и беспорядок не должны накапливаться, чистите ванную комнату, кухню специальными средствами.

10. Свежие цветы

Ceramic Cactus Vases rigby & mac Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Ceramic Cactus Vases

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Добавьте свежие цветы в каждое помещение дома. Вы увидите, как простые цветы способны обновить дизайн дома и приукрасить его.

11. Декоративные винилы

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression Стены и полНастенный декор
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Если вы не умеете или не любите рисовать, но хотите украсить стену, используйте для этого винилы. Это быстрый и дешевый способ украсить стены.

12. Обновление освещения

Open Plan 1st floor Living room Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Open Plan 1st floor Living room

Imperfect Interiors
Imperfect Interiors
Imperfect Interiors

Освещение – это важно. поэтому если вы имеете неправильную или некрасивую лампу, то вы можете сменить ее абажур, к примеру, прикрепив бумажный фонарик. это даст потрясающий результат.

13. Очистите шкаф

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Эта идея не имеет много общего с ремонтом дома, но его организация тоже важна. Шкафы являются неотъемлемой частью дизайна интерьера, поэтому мы должны убедиться, что у нас нет никакого мертвого пространства. При чистке шкафы дадут новую жизнь в интерьер вашего дома.

14. Корзина для белья

Tricks laundry basket homify Ванная комнатаХранение ДПК Синий laundry basket,blue,woven,stylish,bathroom
homify

Tricks laundry basket

homify
homify
homify

Правда состоит в том, что корзины являются предметами первой необходимости в любой комнате, а также декоративным аксессуаром. Подберите интересный и оригинальный вариант.

15. Очистите лампы и их принадлежности

Bare bulb fabric flex light An Artful Life Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
An Artful Life

Bare bulb fabric flex light

An Artful Life
An Artful Life
An Artful Life

Забота о доме – это ключ. Мы часто думаем, что наш дом нуждается в новом украшении, но чаще он имеет глубокую потребность хорошей очистки!

16. Ковры

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Дома в стиле модерн
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Ковры являются идеальным дополнением в нашей гостиной, но и считаются одним из декоративных элементов, которые больше всего страдают. Для того, чтобы предотвратить износ, нужно часто и вовремя их чистить. От их вида тоже зависит впечатление от дома.

17. Безупречная кухня

Kitchen with range cooker Dittrich Hudson Vasetti Architects Кухонные блоки
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Kitchen with range cooker

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Заботьтесь о своей кухне, тогда она всегда будет иметь свежий и новый вид. Если убирать там регулярно, то вы получите гостеприимное пространство. Используйте натуральные средства для чистки (уксус, лимон, сода).

18. Освежители воздуха

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Кухня в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Запах в доме также имеет значение. Расставьте специальные освежители воздуха, используйте эфирные масла, разные ароматизаторы.

19. Новый цвет, новая жизнь для полочек

Tomado Floor Standing Shelves, Diagonal Furniture Diagonal Furniture Рабочий кабинет Хранение
Diagonal Furniture

Tomado Floor Standing Shelves

Diagonal Furniture
Diagonal Furniture
Diagonal Furniture

Изменить цвет стен, полочек, шкафов можно за небольшие средства. Не бойтесь поменять цвет мебели, это хорошо освежит дизайн.

20. Повесьте фотографии и плакаты

HAM Screen Prints, HAM HAM Произведения искусстваКартины и принты
HAM

HAM Screen Prints

HAM
HAM
HAM

Придать интерьеру новый вид можно при помощи фото, плакатов, картин. Купите симпатичные, интересные изображения и повесьте на любую стену.

13 современных домов в стиле модерн до 3 млн

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