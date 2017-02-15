20 идей обновления дома менее чем за 30 евро!

Многие думают, что для обновления дома нужны большие инвестиции. Но дизайнеры уверяют, что это не всегда так. Придать дому свежий вид можно и с малым бюджетом. В этой статье представлены 20 идей, как просто и эффективно изменить пространство менее чем за 30 евро.