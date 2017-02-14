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6 шагов к упрощению вашего дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Koyanosumika, ma-style architects ma-style architects Рабочий кабинет в стиле минимализм
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Как говорят, все гениальное – просто! Особенно это актуально для тех, кто живет в шумном городе и мечтает отдохнуть от бешеного ритма. Если и вы хотите жить в менее загроможденной обстановке – на сайте homify есть советы для достижения этого. Поверьте, создать современный минимализм вокруг себя и упростить многие вещи – не так уж сложно. Так что читайте и вдохновляйтесь…

1. Избавьтесь от стен в комнате

通り土間の家, 内田雄介設計室 内田雄介設計室 Медиа комната в стиле модерн
内田雄介設計室

内田雄介設計室
内田雄介設計室
内田雄介設計室

Существуют различные способы, позволяющие сделать помещение более открытым и аккуратным. Светлые тона и минимализм, конечно, делают свое дело, но можно пойти еще дальше. На фото вы видите пример реконструированной планировки. Чтобы получить максимальное количество света в длином и узком помещении, архитекторы избавились от нескольких внутренних стен и перегородок. Как вам результат?

2. Создайте пространство

Koyanosumika, ma-style architects ma-style architects Рабочий кабинет в стиле минимализм
ma-style architects

Koyanosumika

ma-style architects
ma-style architects
ma-style architects

Открытая планировка в комплексе с грамотной отделкой позволит вам визуально увеличить пространство. Взгляните на эти деревянные элементы под крышей и отсутствие каких-либо перегородок в доме. Стеллажи для хранения встроены в стену, а с верхних полок грациозно свисают живые растения. В таком доме вы будете чувствовать себя гармонично и спокойно. 

3. Простые и вместительные места для хранения

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер DG

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Один из трюков для упрощения пространства состоит в том, чтобы хранить вещи вне поля зрения. Вместо шкафов и полок воспользуйтесь скрытыми конструкциями, например – ящиком под кроватью. Деревянные полки вокруг окна станут не только местом для хранения книг, но и дополнительным украшением интерьера.  

4. Практичная кухня

Food Storage, Friday Project Friday Project КухняХранение
Friday Project

Friday Project
Friday Project
Friday Project

Даже если вы будете постоянно убирать на кухне, беспорядок все равно вернется. Поэтому выбирайте умные и простые решения для нее. Например – практичные полки, которые вы видите на фото. Они включают в себя место для хранения овощей, выдвижной ящик с перегородками внутри, различные баночки для специй и круп, а также пространство для хранения зелени. 

5. Компактная комната, в которой есть только необходимое

Studio de 23m2 entièrement repensé et décoré, Sandrine Carré Sandrine Carré Гостиная в скандинавском стиле
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

Когда мы думаем о лаконичном жизненном пространстве, то представляем что-то вроде этого. Парижские дизайнеры SANDRINE CARRÉ оставили в комнате только самое необходимое. Минималистичный диван превосходно гармонирует с таким же рабочим столом, встроенным в стену. Получилось очень стильно и компактно!

6. Настенная мебель

スウェーデン人の3人に2人は使っている壁掛け収納ストリング, グリニッチ グリニッチ ГостинаяПолки Дерево Белый
グリニッチ

グリニッチ
グリニッチ
グリニッチ

Если вы оставите как можно меньше мебели, то сможете создать открытые и просторные помещения. Используйте альтернативные варианты, такие как этот складной настенный стеллаж. Простой, минималистичный рабочий стол с несколькими полками позволит оптимизировать свободное пространство. Эта конструкция может быть выполнена в скандинавском стиле, который смотрится очень современно.

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