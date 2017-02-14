6 шагов к упрощению вашего дома

Как говорят, все гениальное – просто! Особенно это актуально для тех, кто живет в шумном городе и мечтает отдохнуть от бешеного ритма. Если и вы хотите жить в менее загроможденной обстановке – на сайте homify есть советы для достижения этого. Поверьте, создать современный минимализм вокруг себя и упростить многие вещи – не так уж сложно. Так что читайте и вдохновляйтесь…
Существуют различные способы, позволяющие сделать помещение более открытым и аккуратным. Светлые тона и минимализм, конечно, делают свое дело, но можно пойти еще дальше. На фото вы видите пример реконструированной планировки. Чтобы получить максимальное количество света в длином и узком помещении, архитекторы избавились от нескольких внутренних стен и перегородок. Как вам результат?
Открытая планировка в комплексе с грамотной отделкой позволит вам визуально увеличить пространство. Взгляните на эти деревянные элементы под крышей и отсутствие каких-либо перегородок в доме. Стеллажи для хранения встроены в стену, а с верхних полок грациозно свисают живые растения. В таком доме вы будете чувствовать себя гармонично и спокойно.
Один из трюков для упрощения пространства состоит в том, чтобы хранить вещи вне поля зрения. Вместо шкафов и полок воспользуйтесь скрытыми конструкциями, например – ящиком под кроватью. Деревянные полки вокруг окна станут не только местом для хранения книг, но и дополнительным украшением интерьера.
Даже если вы будете постоянно убирать на кухне, беспорядок все равно вернется. Поэтому выбирайте умные и простые решения для нее. Например – практичные полки, которые вы видите на фото. Они включают в себя место для хранения овощей, выдвижной ящик с перегородками внутри, различные баночки для специй и круп, а также пространство для хранения зелени.
Когда мы думаем о лаконичном жизненном пространстве, то представляем что-то вроде этого. Парижские дизайнеры SANDRINE CARRÉ оставили в комнате только самое необходимое. Минималистичный диван превосходно гармонирует с таким же рабочим столом, встроенным в стену. Получилось очень стильно и компактно!
Если вы оставите как можно меньше мебели, то сможете создать открытые и просторные помещения. Используйте альтернативные варианты, такие как этот складной настенный стеллаж. Простой, минималистичный рабочий стол с несколькими полками позволит оптимизировать свободное пространство. Эта конструкция может быть выполнена в скандинавском стиле, который смотрится очень современно.