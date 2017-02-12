Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 неординарных способов украсить стены

Перла Вереника Перла Вереника
homify ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Белый
Loading admin actions …

В зависимости от бюджета и размера помещения, декораторы  используют все свои творческие навыки, чтобы улучшить придать интерьеру индивидуальность и нотку свежести. Эти изменения могут касаться перепланировки комнаты, обновления мебели и аксессуаров, элементов декора. Но одним из самых простых и тем не менее, беспроигрышных решений являются перемены в отделке стен. 

Современные технологии и материалы предоставляют огромный выбор возможностей: от классических и натуральных отделок до креативных покрытий с 3D эффектом. Самое сложное пожалуй, это остановится на чем-то одном из всего этого многообразия. 

1. Металлизированный узор

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Столовая комната в стиле модерн Фанера Многоцветный
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Обои – пожалуй один из самых простых и традиционных видов отделки стен, но и здесь есть место для экспериментов. К примеру, изящный узор может быть выполнен с помощью металлизированных текстур: серебристых, золотых, бронзовых. Такие обои стоит использовать в качестве отдельных элементов декора, комбинируя с более спокойными видами отделки.

2. Подсветка декора стен

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Дома в стиле модерн Фанера Бежевый
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Хотите подчеркнуть лаконичный настенный декор? В этом поможет дополнительный эффект освещения – вокруг отдельных элементов, вдоль периметра потолка. Свет вообще творит чудеса: делает темные цвета более глубокими, а светлые – яркими, подчеркивая форму и текстуру.

3. Порадуйте подростка

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor Спальня в стиле модерн Полиэстер Металлический / Серебристый
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

Кто из нас не мечтал в детстве оклеить всю комнату постерами с любимым героем? К счастью, все это можно сделать намного проще, например – виниловые обои с изображением сцен из фильма, фантастических героев.

4. Модный принт

homify ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Весна в сердце, яркие краски – в доме. Почему бы не добавить нейтрально-скромному интерьеру немного шаловливых принтов и цветных акцентов. 

5. Акцент на центральную зону

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers Медиа комнатаЭлектронные приборы
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

Сделайте композицию интерьера более выразительной: отдельную зону можно подчеркнуть с помощью более ярких, фактурных обоев.

6. Природа в доме

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Так важно найти в современной квартире место для природных, естественных ноток интерьера. Вертикальный сад на стене – модное и яркое дополнение.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Игра красок

Cozy House, Intraspace Intraspace Спальня в классическом стиле
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

Спокойный, нейтрально бежевый или серый интерьер станет более выразительным, если одну из стен декорировать насыщенным, свежим цветом, текстурным покрытием.

8. Каменная отделка стен

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE Кухня в классическом стиле
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

Камень – натуральный или искусственный, придаст отделке стен и интерьеру в целом яркую индивидуальность, подчеркнет отдельные архитектурные элементы пространства. 

9. 3D текстуры для стен

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Интерьер в современном стиле безупречно сочетается с такими материалами, как рельефное покрытие для стен. Подчеркнуть 3D рисунок можно с помощью подсветки и цветовых сочетаний.

10. Романтичный декор

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в классическом стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Классические арки и декор из легкого текстиля создают в комнате ощущение легкости, свежести и романтичную атмосферу.

22 простых и красивых заборов для вашего сада

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо