10 неординарных способов украсить стены

В зависимости от бюджета и размера помещения, декораторы используют все свои творческие навыки, чтобы улучшить придать интерьеру индивидуальность и нотку свежести. Эти изменения могут касаться перепланировки комнаты, обновления мебели и аксессуаров, элементов декора. Но одним из самых простых и тем не менее, беспроигрышных решений являются перемены в отделке стен.
Современные технологии и материалы предоставляют огромный выбор возможностей: от классических и натуральных отделок до креативных покрытий с 3D эффектом. Самое сложное пожалуй, это остановится на чем-то одном из всего этого многообразия.
Обои – пожалуй один из самых простых и традиционных видов отделки стен, но и здесь есть место для экспериментов. К примеру, изящный узор может быть выполнен с помощью металлизированных текстур: серебристых, золотых, бронзовых. Такие обои стоит использовать в качестве отдельных элементов декора, комбинируя с более спокойными видами отделки.
Хотите подчеркнуть лаконичный настенный декор? В этом поможет дополнительный эффект освещения – вокруг отдельных элементов, вдоль периметра потолка. Свет вообще творит чудеса: делает темные цвета более глубокими, а светлые – яркими, подчеркивая форму и текстуру.
Кто из нас не мечтал в детстве оклеить всю комнату постерами с любимым героем? К счастью, все это можно сделать намного проще, например – виниловые обои с изображением сцен из фильма, фантастических героев.
Весна в сердце, яркие краски – в доме. Почему бы не добавить нейтрально-скромному интерьеру немного шаловливых принтов и цветных акцентов.
Сделайте композицию интерьера более выразительной: отдельную зону можно подчеркнуть с помощью более ярких, фактурных обоев.
Так важно найти в современной квартире место для природных, естественных ноток интерьера. Вертикальный сад на стене – модное и яркое дополнение.
Спокойный, нейтрально бежевый или серый интерьер станет более выразительным, если одну из стен декорировать насыщенным, свежим цветом, текстурным покрытием.
Камень – натуральный или искусственный, придаст отделке стен и интерьеру в целом яркую индивидуальность, подчеркнет отдельные архитектурные элементы пространства.
Интерьер в современном стиле безупречно сочетается с такими материалами, как рельефное покрытие для стен. Подчеркнуть 3D рисунок можно с помощью подсветки и цветовых сочетаний.
Классические арки и декор из легкого текстиля создают в комнате ощущение легкости, свежести и романтичную атмосферу.