10 неординарных способов украсить стены

В зависимости от бюджета и размера помещения, декораторы используют все свои творческие навыки, чтобы улучшить придать интерьеру индивидуальность и нотку свежести. Эти изменения могут касаться перепланировки комнаты, обновления мебели и аксессуаров, элементов декора. Но одним из самых простых и тем не менее, беспроигрышных решений являются перемены в отделке стен.

Современные технологии и материалы предоставляют огромный выбор возможностей: от классических и натуральных отделок до креативных покрытий с 3D эффектом. Самое сложное пожалуй, это остановится на чем-то одном из всего этого многообразия.