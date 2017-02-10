9 гостиных с внушительным ТВ

Телевизор в настоящее время является важной частью нашей повседневной жизни и хорошо, когда этот крупногабаритный предмет гармонично вписывается в интерьер комнаты. Мы собрали для вас несколько интересных примеров, где вне зависимости от стиля и характера интерьера дизайнерам удалось составить целостную композицию, сделать гостиную и полнофункциональной медиа-комнатой для просмотра фильмов и телепередач, и сохранить ощущение домашнего уюта.