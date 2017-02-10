9 гостиных с внушительным ТВ

Телевизор в настоящее время является важной частью нашей повседневной жизни и хорошо, когда этот крупногабаритный предмет гармонично вписывается в интерьер комнаты. Мы собрали для вас несколько интересных примеров, где вне зависимости от стиля и характера интерьера дизайнерам удалось составить целостную композицию, сделать гостиную и полнофункциональной медиа-комнатой для просмотра фильмов и телепередач, и сохранить ощущение домашнего уюта.
В этой гостиной не только телевизор стал центром внимания, но и остальной интерьер создает атмосферу зрительного зала в кинотеатре. Широкий экран телевизора обрамляют арки потолка и полок, подсветка и отделка стены, полностью воссоздавая ощущение сцены, где будет разворачиваться действие фильма. Стену украшает коллаж из кадров в виде киноленты, а роскошные диваны – настоящее чудо техники для релакса.
Для отдыха перед телевизором не обязательно использовать большое помещение, хватит и уголка возле стены, где можно поставить диван и телевизор разместить на стене напротив. Если мешает яркий свет окон – используйте плотные шторы или жалюзи.
Темное пространство под лестницей часто остается незадействованным: слишком тесно для гостиной, слишком неуютно для кабинета. Как видите, для оборудования медиа-комнаты это место будет во многом очень подходящим.
Разумная планировка этой гостиной позволила совместить здесь и просторное место для отдыха на диванах напротив ТВ, столовую зону в другой части помещения и комфортное рабочее место в уголке. Таким образом семья может быть всегда вместе, а каждый будет заниматься актуальными для него вопросами.
Значимую роль в гостиной с большим ТВ играет и правильная настройка яркости освещения. Когда есть возможность выключить яркий свет и оставить при этом точечные акценты светильников, ощущения от просмотра фильмов будут более эмоциональными.
Скандинавский стиль – непревзойденный вариант для создания атмосферы простого домашнего уюта и комфорта. Натуральные материалы, приятные текстуры и оттенки – что еще нужно для спокойного вечера в кругу семьи?
Футуристичные линии настенных модулей, серый размытый узор отделки стен – без этого маленькая гостиная казалась бы слишком скучной. Динамичные вкрапления стиля hi-tech отлично сбалансированы мягким диваном и ковром на полу.
Звездное небо на потолке, широкий экран, совершенная стерео-система звука и, конечно, комфортабельные диваны! А теперь представьте все это в одной из комнат своего дома – притягательная картина?
Если в вашем доме есть просторная, пусть и темная комната, и вся ваша семья, друзья и знакомые – горячие поклонники кино-новинок, сделайте подарок себе и близким, обустройте настоящий кинозал в своем доме!