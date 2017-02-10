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9 гостиных с внушительным ТВ

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Медиа комната в стиле модерн
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Телевизор в настоящее время является важной частью  нашей повседневной жизни и хорошо, когда этот крупногабаритный предмет гармонично вписывается в интерьер комнаты. Мы собрали для вас несколько интересных примеров, где вне зависимости от стиля и характера интерьера дизайнерам удалось составить целостную композицию, сделать гостиную и полнофункциональной медиа-комнатой для просмотра фильмов и телепередач, и сохранить ощущение домашнего уюта. 

1. Гостиная для киноманов

homify Медиа комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой гостиной не только телевизор стал центром внимания, но и остальной интерьер создает атмосферу зрительного зала в кинотеатре. Широкий экран телевизора обрамляют арки потолка и полок, подсветка и отделка стены, полностью воссоздавая ощущение сцены, где будет разворачиваться действие фильма. Стену украшает коллаж из кадров в виде киноленты, а роскошные диваны – настоящее чудо техники для релакса.

2. Уютный уголок

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Медиа комнаты в эклектичном стиле
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Для отдыха перед телевизором не обязательно использовать большое помещение, хватит и уголка возле стены, где можно поставить диван и телевизор разместить на стене напротив. Если мешает яркий свет окон – используйте плотные шторы или жалюзи. 

3. Как в кино

Casa2020, MapOut MapOut Медиа комната в стиле модерн
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Темное пространство под лестницей часто остается незадействованным: слишком тесно для гостиной, слишком неуютно для кабинета. Как видите, для оборудования медиа-комнаты это место будет во многом очень подходящим.

4. Многофункциональная гостиная

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Медиа комната в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Разумная планировка этой гостиной позволила совместить здесь и просторное место для отдыха на диванах напротив ТВ, столовую зону в другой части помещения и комфортное рабочее место в уголке. Таким образом семья может быть всегда вместе, а каждый будет заниматься актуальными для него вопросами.

5. Эффектное освещение

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo Медиа комната в стиле модерн
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

Значимую роль в гостиной с большим ТВ играет и правильная настройка яркости освещения. Когда есть возможность выключить яркий свет и оставить при этом точечные акценты светильников, ощущения от просмотра фильмов будут более эмоциональными.

6. Экологичность скандинавского стиля

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Медиа комната в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Скандинавский стиль – непревзойденный вариант для создания атмосферы простого домашнего уюта и комфорта. Натуральные материалы, приятные текстуры и оттенки – что еще нужно для спокойного вечера в кругу семьи?

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7. Современный дизайн

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Медиа комната в стиле модерн
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Футуристичные линии настенных модулей, серый размытый узор отделки стен – без этого маленькая гостиная казалась бы слишком скучной. Динамичные вкрапления стиля hi-tech отлично сбалансированы мягким диваном и ковром на полу.

8. Домашний кинотеатр во всей красе

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Медиа комната в классическом стиле
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Звездное небо на потолке, широкий экран, совершенная стерео-система звука и, конечно, комфортабельные диваны! А теперь представьте все это в одной из комнат своего дома – притягательная картина?

9. Кинотеатр дома

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs Медиа комната в стиле модерн
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

Если в вашем доме есть просторная, пусть и темная комната, и вся ваша семья, друзья и знакомые – горячие поклонники кино-новинок, сделайте подарок себе и близким, обустройте настоящий кинозал в своем доме!

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