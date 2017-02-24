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До и после: 5 мега-ремонтов ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
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Не знаем, как вы, но мы считаем главным местом в доме именно ванную комнату. Потому как не имеет смысла рассуждать о достоинствах декоративного камня для отделки акцентной стены в гостиной, если ваша ванная комната похожа на один из снимков формата ДО в нашей подборке. Лицемерие это, покупать новый диван, если в ванну не хочется залезать, потому что она шершавая, бачок унитаза подтекает, а кран у раковины так основательно зарос известковым налетом, что даже поворачивается с трудом. Хватит убеждать себя в том, что когда-нибудь вы доберетесь до этого. Просто возьмите и сделайте!

Вы удивитесь, как изменится ваше мироощущение после ремонта ванной комнаты. Только не грустите о том, что вели себя глупо, так затягивая с ремонтом, лучше найдите еще одно место, что тоже нуждается в ремонте. А потом еще и еще… Мир вокруг вас действительно нуждается в вашем внимании и заботе.

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

До: Ужасная картинка

Печально, что совсем недавно кто-то был вынужден был пользоваться этим. Давайте считать, что дом стоял заброшенным, а потом, о, чудо, обрел владельца!

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Ванная комната в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

После: Минималистичный люкс

Потребовалось много сил и стараний, чтобы стереть картинку ужасного прошлого. Вывезли много старой штукатурки и прочего мусора и сделали интерьер столь современным и изысканным. Браво!

Before - Bathroom homify
homify

Before – Bathroom

homify
homify
homify

До: Так бывает, когда затягиваешь с ремонтом

Мы, конечно же, уверены, что никто из вас не живет в таких условиях. Но ведь и эта ванная комната кому-то принадлежала. И даже если приклеить плитку, все равно нет совершенно никакой возможности отчистить все настолько, чтобы не испытывать чувство брезгливости и вполне рациональный страх.

После: Эффектная метаморфоза

Тем удивительнее смотреть на преображение ванных комнат по всему миру. Особенно если используются такие современные конструкции типа подвесного унитаза, встроенного бачка и прозрачных экранов.

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Ванная комната в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

До: Шоколадное королевство

Мы встречаем подобные варианты дизайна с великим сожалением.Как же как по-дилетантски использовались возможности такой, на самом деле, красивой плитки. Если бы ею была оформлена всего одна стена или зона над ванной, было бы совсем иное ощущение от пространства.

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio Ванная комната в скандинавском стиле
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

После: Современная эстетика в приятных тонах

На наш взгляд, цветастая занавеска, прячущая стиральную машину, все же лишнее дополнение к этому невероятно нежному и правильно спланированному интерьеру маленькой ванной комнаты.

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Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

До: Слишком скучно

И сегодня встречаются варианты, подобные этому. Когда они новые, еще можно смириться со слишком скучной подачей, но знайте, уже через год вам захочется чего-нибудь более интересного.

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

После: Скандинавский минимализм в нежных

Не бойтесь сделать интерьер ванной комнаты слишком милым. Мятная свежесть традиционного «кабанчика»  в зоне душевой соответствует образу идеальной ванной комнаты. Более яркие краски в компактном пространстве совершенно неуместны. Да и вообще, пастельные оттенки ворвались во все стили, образовав актуальный тренд в дизайне интерьера.

До: мозаика из прошлого

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Очень необычное сочетание цветов и орнамент.

После: стильно и красиво!

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Отличный результат! 

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