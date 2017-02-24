До и после: 5 мега-ремонтов ванной комнаты

Не знаем, как вы, но мы считаем главным местом в доме именно ванную комнату. Потому как не имеет смысла рассуждать о достоинствах декоративного камня для отделки акцентной стены в гостиной, если ваша ванная комната похожа на один из снимков формата ДО в нашей подборке. Лицемерие это, покупать новый диван, если в ванну не хочется залезать, потому что она шершавая, бачок унитаза подтекает, а кран у раковины так основательно зарос известковым налетом, что даже поворачивается с трудом. Хватит убеждать себя в том, что когда-нибудь вы доберетесь до этого. Просто возьмите и сделайте!

Вы удивитесь, как изменится ваше мироощущение после ремонта ванной комнаты. Только не грустите о том, что вели себя глупо, так затягивая с ремонтом, лучше найдите еще одно место, что тоже нуждается в ремонте. А потом еще и еще… Мир вокруг вас действительно нуждается в вашем внимании и заботе.