До и после: 5 мега-ремонтов ванной комнаты

Не знаем, как вы, но мы считаем главным местом в доме именно ванную комнату. Потому как не имеет смысла рассуждать о достоинствах декоративного камня для отделки акцентной стены в гостиной, если ваша ванная комната похожа на один из снимков формата ДО в нашей подборке. Лицемерие это, покупать новый диван, если в ванну не хочется залезать, потому что она шершавая, бачок унитаза подтекает, а кран у раковины так основательно зарос известковым налетом, что даже поворачивается с трудом. Хватит убеждать себя в том, что когда-нибудь вы доберетесь до этого. Просто возьмите и сделайте!
Вы удивитесь, как изменится ваше мироощущение после ремонта ванной комнаты. Только не грустите о том, что вели себя глупо, так затягивая с ремонтом, лучше найдите еще одно место, что тоже нуждается в ремонте. А потом еще и еще… Мир вокруг вас действительно нуждается в вашем внимании и заботе.
До: Ужасная картинка
Печально, что совсем недавно кто-то был вынужден был пользоваться этим. Давайте считать, что дом стоял заброшенным, а потом, о, чудо, обрел владельца!
После: Минималистичный люкс
Потребовалось много сил и стараний, чтобы стереть картинку ужасного прошлого. Вывезли много старой штукатурки и прочего мусора и сделали интерьер столь современным и изысканным. Браво!
До: Так бывает, когда затягиваешь с ремонтом
Мы, конечно же, уверены, что никто из вас не живет в таких условиях. Но ведь и эта ванная комната кому-то принадлежала. И даже если приклеить плитку, все равно нет совершенно никакой возможности отчистить все настолько, чтобы не испытывать чувство брезгливости и вполне рациональный страх.
После: Эффектная метаморфоза
Тем удивительнее смотреть на преображение ванных комнат по всему миру. Особенно если используются такие современные конструкции типа подвесного унитаза, встроенного бачка и прозрачных экранов.
До: Шоколадное королевство
Мы встречаем подобные варианты дизайна с великим сожалением.Как же как по-дилетантски использовались возможности такой, на самом деле, красивой плитки. Если бы ею была оформлена всего одна стена или зона над ванной, было бы совсем иное ощущение от пространства.
После: Современная эстетика в приятных тонах
На наш взгляд, цветастая занавеска, прячущая стиральную машину, все же лишнее дополнение к этому невероятно нежному и правильно спланированному интерьеру маленькой ванной комнаты.
До: Слишком скучно
И сегодня встречаются варианты, подобные этому. Когда они новые, еще можно смириться со слишком скучной подачей, но знайте, уже через год вам захочется чего-нибудь более интересного.
После: Скандинавский минимализм в нежных
Не бойтесь сделать интерьер ванной комнаты слишком милым. Мятная свежесть традиционного «кабанчика» в зоне душевой соответствует образу идеальной ванной комнаты. Более яркие краски в компактном пространстве совершенно неуместны. Да и вообще, пастельные оттенки ворвались во все стили, образовав актуальный тренд в дизайне интерьера.
Отличный результат!
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