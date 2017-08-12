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​20 модных идей для дизайна стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Столовая комната в стиле модерн Синий
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Самые модные и уникальные идеи для дизайна стен! Воплотить их достаточно легко – покажите ваши найденные идеи дизайнеру и он реализует их у вас дома. Коллекции фотографий в собственных Книгах Идей позволят вам собрать дом своей мечты, как мозаику. Не упускайте возможность и начинайте двигаться в сторону своего идеала!

А сейчас давайте посмотрим на эти вдохновляющие идеи, которые подойдут любой квартире или загородному дому. Они могут быть реализованы в различных цветовых вариациях, поэтому смотрите прежде всего на сам формат.

​Каменная стена

Realizacja projektu domu 160 m2 pod Krakowem, Lidia Sarad Lidia Sarad Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

Этот удивительно красивый песчаник обрамляет зону зеркала в коридоре. На полу здесь глянцевый керамогранит, над песчаником – подсветка для выделения рельефа камня!

​Орнаменты на стенах

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Гостиная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Вот такие эффектные орнаменты для дизайна стен сейчас популярны в Бразилии. Сделаны они из обычной древесины, но настоящим профессионалом, поэтому смотрятся столь красиво.

​Реечный декор

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Столовая комната в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще один вариант достаточно лаконичного декора стены – реечные элементы, идущие по стене или же заходящие на потолок. Здесь они отлично сочетаются с высоким мраморным плинтусом и подсветкой наверху.

​Имитации ценных пород дерева

Двухуровневая квартира на Петергофском шоссе, background архитектурная студия background архитектурная студия Кухня в стиле минимализм
background архитектурная студия

Двухуровневая квартира на Петергофском шоссе

background архитектурная студия
background архитектурная студия
background архитектурная студия

Сейчас имитации ценных пород древесины популярны во всех зонах квартиры. Например, в дизайне деревянного пола, кухонного гарнитура, декоративных настенных панелей или кухонного фартука. Очень модны зебрано, палисандр, тайгервуд, индийский палисандр, пламенная береза, эбеновое дерево, венге, гренадил и кокоболо и множество других. Подробнее об этом здесь.

​Современные деревянные панели

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Данный тип панелей может занимать и всю стену, и лишь ее часть. Часто они используются для того, чтобы спрятать провода от домашнего кинотеатра. Обычно выбирают бледные тона древесины.

​Модули для картин с подсветкой

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Гостиная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Одной из разновидностью современных деревянных панелей являются вот такой вариант для постеров, картин, иллюстраций и фото-коллекций с подсветкой.

Нужна помощь с проектом дома?
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​Декоративные панели из полиуретана

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Самые современные декоративные панели для стен – полиуретановые. Есть простые и достаточно доступные по цене (под камень или кирпич), а есть и совсем сложные (например, параметрические или с необычными орнаментами). Стоимость дешевых панелей – около 600-2000 рублей за шт (5000 на 500 мм, примерно), дорогих – около 2-4 тысяч рублей за штуку. Самыми главными плюсами таких панелей является устойчивость к влаге, долговечность, высокие теплоизоляционные свойства и экологичность.

​Декоративная штукатурка под бетон

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Такая штукатурка не является бетоном, а лишь имитирует его. Наносится на стену как и любая другая декоративная штукатурка.

​Глянцевые панели

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще один интересный вариант полиуретановых панелей – гладкие глянцевые, их цена начинается примерно от 1200-1500 рублей за штуку. Смотрятся они очень красиво!

​Неоновая лента

APTO. M. R., Matheus Menezes Arquiteto Matheus Menezes Arquiteto Столовая комната в стиле модерн Синий
Matheus Menezes Arquiteto

Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto
Matheus Menezes Arquiteto

С помощью декоративных панелей из полиуретана и неоновой подсветки можно создавать удивительные 3D-эффекты на стенах.

Ниши с подсветкой

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Отличным украшением комнаты станут ниши с полочками и подсветкой.

​Рельефные обои

Realizacja projektu domu 160 m2 pod Krakowem, Lidia Sarad Lidia Sarad Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

Вот такие рельефные обои могут очень красиво смотреться на акцентной стене в светлом интерьере.

​Зеркала

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Зеркальная отделка набирает обороты и снова в моде во всех развитых странах. Она может быть очень полезна как для стильных малогабариток, так и для более роскошных интерьеров.

​Декоративные панели под бетон

Realizacja projektu mieszkania 54 m2 w Krakowie, Lidia Sarad Lidia Sarad Гостиная в стиле минимализм
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

Если вам нравится вид современной имитаций бетона, есть не только штукатурка, но и декоративные панели. Установить их можно просто и легко.

​Ажурные орнаменты

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Еще один вариант ажурного орнамента, который мы уже видели на второй фотографии в этой Книге Идей.

​Панели под дерево и камень

Строгая гостиная Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Гостиные в эклектичном стиле Изделия из древесины Многоцветный дизайн гостиной,дизайн интерьера
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Строгая гостиная

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Актуальные панели под дерево и камень используются почти в каждом роскошном интерьере загородного дома.

​Керамогранит

homify
homify

homify
homify
homify

А вот керамогранит под натуральный камень (например, мрамор) встречается реже, но выглядит еще более натурально.

​Классическая отделка

Exquisite flat in Paris., Виталий Юров Виталий Юров Гостиные в эклектичном стиле
Виталий Юров

Exquisite flat in Paris.

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

В этом потрясающем эклектичном интерьере сочетается классическая лепнина, брендовые светильники и мебель, паркет и встроенная библиотека с подсветкой. Роскошь!

​Текстильные панели

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design Спальня в стиле минимализм
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Такие панели популярны в спальнях и детских комнатах, выходя далеко за пределы кровати.

​Плитка под мрамор

APARTAMENTY NA POLANIE 2 – GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Ванная комната в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Современная плитка под мрамор может сделать вашу ванную комнату неотразимой!

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