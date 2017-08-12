​20 модных идей для дизайна стен

Самые модные и уникальные идеи для дизайна стен! Воплотить их достаточно легко – покажите ваши найденные идеи дизайнеру и он реализует их у вас дома. Коллекции фотографий в собственных Книгах Идей позволят вам собрать дом своей мечты, как мозаику. Не упускайте возможность и начинайте двигаться в сторону своего идеала!
А сейчас давайте посмотрим на эти вдохновляющие идеи, которые подойдут любой квартире или загородному дому. Они могут быть реализованы в различных цветовых вариациях, поэтому смотрите прежде всего на сам формат.
Этот удивительно красивый песчаник обрамляет зону зеркала в коридоре. На полу здесь глянцевый керамогранит, над песчаником – подсветка для выделения рельефа камня!
Вот такие эффектные орнаменты для дизайна стен сейчас популярны в Бразилии. Сделаны они из обычной древесины, но настоящим профессионалом, поэтому смотрятся столь красиво.
Еще один вариант достаточно лаконичного декора стены – реечные элементы, идущие по стене или же заходящие на потолок. Здесь они отлично сочетаются с высоким мраморным плинтусом и подсветкой наверху.
Сейчас имитации ценных пород древесины популярны во всех зонах квартиры. Например, в дизайне деревянного пола, кухонного гарнитура, декоративных настенных панелей или кухонного фартука. Очень модны зебрано, палисандр, тайгервуд, индийский палисандр, пламенная береза, эбеновое дерево, венге, гренадил и кокоболо и множество других. Подробнее об этом здесь.
Данный тип панелей может занимать и всю стену, и лишь ее часть. Часто они используются для того, чтобы спрятать провода от домашнего кинотеатра. Обычно выбирают бледные тона древесины.
Одной из разновидностью современных деревянных панелей являются вот такой вариант для постеров, картин, иллюстраций и фото-коллекций с подсветкой.
Самые современные декоративные панели для стен – полиуретановые. Есть простые и достаточно доступные по цене (под камень или кирпич), а есть и совсем сложные (например, параметрические или с необычными орнаментами). Стоимость дешевых панелей – около 600-2000 рублей за шт (5000 на 500 мм, примерно), дорогих – около 2-4 тысяч рублей за штуку. Самыми главными плюсами таких панелей является устойчивость к влаге, долговечность, высокие теплоизоляционные свойства и экологичность.
Такая штукатурка не является бетоном, а лишь имитирует его. Наносится на стену как и любая другая декоративная штукатурка.
Еще один интересный вариант полиуретановых панелей – гладкие глянцевые, их цена начинается примерно от 1200-1500 рублей за штуку. Смотрятся они очень красиво!
С помощью декоративных панелей из полиуретана и неоновой подсветки можно создавать удивительные 3D-эффекты на стенах.
Отличным украшением комнаты станут ниши с полочками и подсветкой.
Вот такие рельефные обои могут очень красиво смотреться на акцентной стене в светлом интерьере.
Зеркальная отделка набирает обороты и снова в моде во всех развитых странах. Она может быть очень полезна как для стильных малогабариток, так и для более роскошных интерьеров.
Если вам нравится вид современной имитаций бетона, есть не только штукатурка, но и декоративные панели. Установить их можно просто и легко.
Еще один вариант ажурного орнамента, который мы уже видели на второй фотографии в этой Книге Идей.
Актуальные панели под дерево и камень используются почти в каждом роскошном интерьере загородного дома.
А вот керамогранит под натуральный камень (например, мрамор) встречается реже, но выглядит еще более натурально.
В этом потрясающем эклектичном интерьере сочетается классическая лепнина, брендовые светильники и мебель, паркет и встроенная библиотека с подсветкой. Роскошь!
Такие панели популярны в спальнях и детских комнатах, выходя далеко за пределы кровати.
Современная плитка под мрамор может сделать вашу ванную комнату неотразимой!
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