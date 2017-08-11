20 фантастических идей для кухни

Как сделать вашу кухню более красивой? Как добавить ей то, в чем она так нуждается? Как правильно выбрать новый гарнитур, чтобы не ошибиться со стилем и взять то, что будет модным и через 5-10 лет?
Давайте посмотрим на нашу новую Книгу Идей с современными и часто встроенными кухнями, один вид которых вдохновляет.
Неоновая лента может быть дополнением к кухне в любом стиле. Даже в кантри или средиземноморском золотая лента смотрелась бы очень удачно. Дизайнер Ник Энтони на этой кухне использовал пурпурную неоновую ленту и баклажанового цвета стеклянный фартук. Просто потрясающий тандем!
Такие панели уже продаются и в России, но пока чаще всего используются для офисов или ультрасовременных интерьеров. Стоимость квадратного метра обычного стекла (без тонирования или осветления, закаленного с полированными кромками) – около 3000 рублей за кв. метр. Стоимость тонированного стекла – около 4500-5000 рублей за кв. метр.
Если сейчас вы присматриваетесь к новому гарнитуру, обязательно выбирайте вот такой – с выдвижными ящиками, а не просто полочками и шкафчиками. Вы удивитесь, насколько это удобнее!
Хотите обновить стены на кухне без капитального ремонта и замены гарнитура? Тогда просто защитите мебель пленкой и добавьте к стенам вместо очередных боев декоративную штукатурку в тон гарнитуру.
Подобный формат гарнитура идеально подойдет и для вашей новой кухни. Она выглядит почти футуристично! Посмотрите, как эффектно серые модули обрамляют белые!
Наверняка вам приходила мысль, что микроволновку надо бы поставить на более удобное место. Здесь проблему решила новая полочка над столешницей.
Современный стеклянный кухонный фартук стоит от 8000 рублей на небольшую кухню и выглядит еще более красиво с правильной подсветкой.
Хотите такую кухню? Дизайнер Дарья Баранович точно знает, как сочетать модули, найти удачную конфигурацию и правильно выбрать планировку. Стиль модерн на грани футуристики – отличная идея!
Эта кухня просто обворожительна! Белая, большая ,светлая, она смотрится по-скандинавски стильно.
Данный формат кухни подойдет тем, кто хочет преобразовать кухню в кухню-столовую или кухню-гостиную, если она большая, или тем, кто, наоборот, хочет вынести кухню в коридор без окна. Шикарная планировка!
Такая палитра из черного и двух серых оттенков в реальности смотрится очень дорого. Кроме того, монохромной может быть палитра из двух-трех оттенков белого и серого.
Возле этого экрана – барная стойка для завтраков, прямо рядом с кофе-машиной!
Отличное решение для светлой кухни – яркий акцент в виде контрастного стула (например, барного) или кресла.
Стальная столешница
Если вы любите стили лофт и индастриал, на этой кухне вам точно понравится стальная столешница, раковина и плита, а также светильники над островом.
Эта про-американская столовая с атмосферой кантри находится в Бельгии и смотрится очень красиво. Буфет в ней – самая эффектная часть.
Верхние модули не доходят до конца стены, это смотрится и оригинально, и очень красиво.
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