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20 фантастических идей для кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Кухня в стиле модерн
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Как сделать вашу кухню более красивой? Как добавить ей то, в чем она так нуждается? Как правильно выбрать новый гарнитур, чтобы не ошибиться со стилем и взять то, что будет модным и через 5-10 лет?

Давайте посмотрим на нашу новую Книгу Идей с современными и часто встроенными кухнями, один вид которых вдохновляет.

​Неоновая лента

Essex Glamour, Nic Antony Architects Ltd Nic Antony Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Nic Antony Architects Ltd

Essex Glamour

Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd
Nic Antony Architects Ltd

Неоновая лента может быть дополнением к кухне в любом стиле. Даже в кантри или средиземноморском золотая лента смотрелась бы очень удачно. Дизайнер Ник Энтони на этой кухне использовал пурпурную неоновую ленту и баклажанового цвета стеклянный фартук. Просто потрясающий тандем!

​Отделка стен стеклянными панелями

佳茂上苑, 思維空間設計 思維空間設計 Кухня в стиле модерн
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

Такие панели уже продаются и в России, но пока чаще всего используются для офисов или ультрасовременных интерьеров. Стоимость квадратного метра обычного стекла (без тонирования или осветления, закаленного с полированными кромками) – около 3000 рублей за кв. метр. Стоимость тонированного стекла – около 4500-5000 рублей за кв. метр.

​Модуль с большими выдвижными ящиками

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Если сейчас вы присматриваетесь к новому гарнитуру, обязательно выбирайте вот такой – с выдвижными ящиками, а не просто полочками и шкафчиками. Вы удивитесь, насколько это удобнее!

​Декоративная штукатурка

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Кухня в стиле модерн
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Хотите обновить стены на кухне без капитального ремонта и замены гарнитура? Тогда просто защитите мебель пленкой и добавьте к стенам вместо очередных боев декоративную штукатурку в тон гарнитуру.

​Новый формат гарнитура

Apartament przy ul. Studenckiej w Krakowie - zdjęcia z realizacji, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Кухня в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Подобный формат гарнитура идеально подойдет и для вашей новой кухни. Она выглядит почти футуристично! Посмотрите, как эффектно серые модули обрамляют белые!

​Полочка для микроволновки

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House Кухня в стиле модерн
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

Наверняка вам приходила мысль, что микроволновку надо бы поставить на более удобное место. Здесь проблему решила новая полочка над столешницей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Стеклянный кухонный фартук

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras Кухня в стиле модерн
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Современный стеклянный кухонный фартук стоит от 8000 рублей на небольшую кухню и выглядит еще более красиво с правильной подсветкой.

​Роскошная футуристка

Кухня homify Кухня в стиле минимализм
homify

Кухня

homify
homify
homify

Хотите такую кухню? Дизайнер Дарья Баранович точно знает, как сочетать модули, найти удачную конфигурацию и правильно выбрать планировку. Стиль модерн на грани футуристики – отличная идея!

​Кухонный остров со столовой

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Кухня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Эта кухня просто обворожительна! Белая, большая ,светлая, она смотрится по-скандинавски стильно.

​Кухня в нише

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Данный формат кухни подойдет тем, кто хочет преобразовать кухню в кухню-столовую или кухню-гостиную, если она большая, или тем, кто, наоборот, хочет вынести кухню в  коридор без окна. Шикарная планировка!

​Ахроматическая палитра

Praski apartament, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Кухня в стиле модерн
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Такая палитра из черного и двух серых оттенков в реальности смотрится очень дорого. Кроме того, монохромной может быть палитра из двух-трех оттенков белого и серого.

Стеклянный экран между столовой и кухней

homify
homify

homify
homify
homify

Возле этого экрана – барная стойка для завтраков, прямо рядом с кофе-машиной!

​Разноцветные стулья

Делаем из однокомнатной квартиры двушку на Голосеевской, B-design B-design Кухни в эклектичном стиле Белый kitchen,decor,design,interior,brodskaya,white,кухня,бродская,дизайн,интерьер
B-design

Делаем из однокомнатной квартиры двушку на Голосеевской

B-design
B-design
B-design

Отличное решение для светлой кухни – яркий акцент  в виде контрастного стула (например, барного) или кресла.

​Стальная столешница

RENOVATIE APPARTEMENT AMSTERDAM, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Кухня в классическом стиле
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Стальная столешница

Если вы любите стили лофт и индастриал, на этой кухне вам точно понравится стальная столешница, раковина и плита, а также светильники над островом.

​Традиционный буфет

intérieur contemporain avec une touche classique, Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Гостиная в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

Эта про-американская столовая с атмосферой кантри находится в Бельгии и смотрится очень красиво. Буфет в ней – самая эффектная часть.

​Нелинейный верхний модуль

Realizacja projektu mieszkania 54 m2 w Krakowie, Lidia Sarad Lidia Sarad Кухня в стиле минимализм
Lidia Sarad

Lidia Sarad
Lidia Sarad
Lidia Sarad

Верхние модули не доходят до конца стены, это смотрится и оригинально, и очень красиво.

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