10 идей для детей в саду

Нашим малышам нужно много места, чтобы воплотить все свои идеи: построить сказочный замок, искупаться в голубой лагуне, укрыться в доме посреди заколдованного леса от злых волшебников и при этом – еще и оставаться в безопасности.

Давайте посмотрим на стандартный европейский шаблон того, как сад становится детской игровой площадкой. 10 идей вместе составляют идеальный современный комплекс даже для семьи с 3-4 детьми.