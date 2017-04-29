10 идей для детей в саду

Нашим малышам нужно много места, чтобы воплотить все свои идеи: построить сказочный замок, искупаться в голубой лагуне, укрыться в доме посреди заколдованного леса от злых волшебников и при этом – еще и оставаться в безопасности.
Давайте посмотрим на стандартный европейский шаблон того, как сад становится детской игровой площадкой. 10 идей вместе составляют идеальный современный комплекс даже для семьи с 3-4 детьми.
Прежде, чем тратить деньги на огромные игровые домики по 300 тысяч рублей или пытаться построить их самим за 30-60 тысяч рублей, купите ребенку бассейн! Стоит он от 25-45 тысяч рублей, ставится на ровную площадку (ее нужно подготовить), а радости – в 100 раз больше, чем от любого другого развлечения. Подогрев можно реализовать с помощью белого забора рядом, оформленного фольгой, электричества и правильного расположения без единого намека на тень. Даже для Ленинградской области есть смысл покупать бассейн за 30-60 тысяч рублей.
Дети не очень любят лежать и ничего не делать, когда рядом есть бассейн, но вот маме и папе такая затея придется по вкусу.
Практика показывает, что лучше иметь маленький игровой домик, чем огромный комплекс, так как еще не факт, что ваш ребенок из тех, кому они вообще нравятся. Купите вначале маленький и посмотрите на реакцию, если он, узнав что можно достроить модули, их попросит – докупайте и достраивайте.
Шикарная идея, которая при грамотном исполнении не ранит дерево. Можно поставить ее и на сваях, что будет еще более интересно для детей.
Вот такой шикарный дом заказала у студии ANNA & EUGENI BACH из Барселоны семья с 4 детьми. Правда, на наш взгляд, лучше еще добавить качественный ковролин.
Лучшее место для игр маленьких детей (до 8-ми лет) – это тенистая терраса с пуфиками и зонтиками, растениями и поближе к кухне. Здесь можно разложить все игрушки, не заполоняя ими гостиную и играя не в душной комнате, а на свежем воздухе. Забудьте о безумно острых деталях лего!
Такой домик оформлен сеткой, чтобы там можно было играть в мячик, не боясь упасть, и просто безопасно подходить к краю. Правда, есть одна деталь: домик просматривается с мест для отдыха родителей, что хорошо, когда ребенку менее 6-ти лет. А вот далее нужно предоставить своим малышам свободу и устроить им место для игр подальше от глаз взрослых.
Удивительно, но этот сад выглядит очень даже по-взрослому и годится для приема важных гостей, вечеринки, даже праздника. И при этом – он идеален для детей. Бассейн есть, террасы возле него есть и даже с двух сторон, есть диванчики, столовая для игр и перекусов, телевизор и газон для игры в мяч. Думаем, лучше построить садик, подходящий для всех!
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