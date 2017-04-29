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10 идей для детей в саду

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Terraza de diseño en Valencia., Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Терраса в средиземноморском стиле
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Нашим малышам нужно много места, чтобы воплотить все свои идеи: построить сказочный замок, искупаться в голубой лагуне, укрыться в доме посреди заколдованного леса от злых волшебников и при этом – еще и оставаться в безопасности.

Давайте посмотрим на стандартный европейский шаблон того, как сад становится детской игровой площадкой. 10 идей вместе составляют идеальный современный комплекс даже для семьи с 3-4 детьми.

​Каркасный бассейн

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Прежде, чем тратить деньги на огромные игровые домики по 300 тысяч рублей или пытаться построить их самим за 30-60 тысяч рублей, купите ребенку бассейн! Стоит он от 25-45 тысяч рублей, ставится на ровную площадку (ее нужно подготовить), а радости – в 100 раз больше, чем от любого другого развлечения. Подогрев можно реализовать с помощью белого забора рядом, оформленного фольгой, электричества и правильного расположения без единого намека на тень. Даже для Ленинградской области есть смысл покупать бассейн за 30-60 тысяч рублей.

​Шезлонги для родителей

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Дети не очень любят лежать и ничего не делать, когда рядом есть бассейн, но вот маме и папе такая затея придется по вкусу.

​Детский игровой домик

homify Сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Практика показывает, что лучше иметь маленький игровой домик, чем огромный комплекс, так как еще не факт, что ваш ребенок из тех, кому они вообще нравятся. Купите вначале маленький и посмотрите на реакцию, если он, узнав что можно достроить модули, их попросит – докупайте и достраивайте.

​Терраса на дереве

Terrasse a Aix en Provence, Cabaneo Cabaneo Балкон и терраса в азиатском стиле
Cabaneo

Cabaneo
Cabaneo
Cabaneo

Шикарная идея, которая при грамотном исполнении не ранит дерево. Можно поставить ее и на сваях, что будет еще более интересно для детей.

​Домик на земле

La Casita / Playhouse, Anna & Eugeni Bach Anna & Eugeni Bach Детская
Anna &amp; Eugeni Bach

Anna & Eugeni Bach
Anna &amp; Eugeni Bach
Anna & Eugeni Bach

Вот такой шикарный дом заказала у студии ANNA & EUGENI BACH из Барселоны семья с 4 детьми. Правда, на наш взгляд, лучше еще добавить качественный ковролин.

​Терраса с лаунж-зоной

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture Сад в стиле модерн
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

Лучшее место для игр маленьких детей (до 8-ми лет) – это тенистая терраса с пуфиками и зонтиками, растениями и поближе к кухне. Здесь можно разложить все игрушки, не заполоняя ими гостиную и играя не в душной комнате, а на свежем воздухе. Забудьте о безумно острых деталях лего!

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​Домик на дереве

La terrasse de l'olivier, Cabaneo Cabaneo Сад в средиземноморском стиле
Cabaneo

Cabaneo
Cabaneo
Cabaneo

Такой домик оформлен сеткой, чтобы там можно было играть в мячик, не боясь упасть, и просто безопасно подходить к краю. Правда, есть одна деталь: домик просматривается с мест для отдыха родителей, что хорошо, когда ребенку менее 6-ти лет. А вот далее нужно предоставить своим малышам свободу и устроить им место для игр подальше от глаз взрослых.

​Три в одном

Terraza de diseño en Valencia., Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Терраса в средиземноморском стиле
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Удивительно, но этот сад выглядит очень даже по-взрослому и годится для приема важных гостей, вечеринки, даже праздника. И при этом – он идеален для детей. Бассейн есть, террасы возле него есть и даже с двух сторон, есть диванчики, столовая для игр и перекусов, телевизор и газон для игры в мяч. Думаем, лучше построить садик, подходящий для всех!

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