Покажи мне свою гостиную, и я скажу, кто ты

О том, что гостиная отражает наш взгляд на свою семью, знают немногие. Именно эта комната позволяет посмотреть правде в лицо и увидеть наши приоритеты. Но именно тот, кто в семье принимает решения о покупке квартиры, дома и ремонте, и является тем, по кому можно «считывать» отношение к семье. Если другие члены семьи не принимают участия в важных вопросах, то это к ним никак не относится.

Так, большая гостиная означает, что вы хотите быть ближе к своей семье. Гостиная на и первом, и на втором этаже дома показывает, что вы имеете два круга общения – близкий и дальний, и при этом оба семейные. Если гостиная вообще отсутствует, это выдает в человеке интроверта, который чаще всего не стремится сотрудничать с кем либо, даже с членами семьи. А вот если ваша гостиная является частью общественной зоны, например, в лофте, это скорее всего значит, что друзья и есть – ваша главная семья.

В любом случае гостиную для общительного человека, который любит свою семью, оформить достаточно легко. Главное – это желание обустроить это место и небольшой (или большой, на ваш вкус) бюджет. Ниже мы представляем несколько гостиных комнат, каждая из которых подразумевает особенное отношение к жизни и характер, а также сильно влияет на ваши отношения с семьей.