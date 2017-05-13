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Покажи мне свою гостиную, и я скажу, кто ты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
salon en style pastorial, Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Гостиная в стиле модерн
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О том, что гостиная отражает наш взгляд на свою семью, знают немногие. Именно эта комната позволяет посмотреть правде в лицо и увидеть наши приоритеты. Но именно тот, кто в семье принимает решения о покупке квартиры, дома и ремонте, и является тем, по кому можно «считывать» отношение к семье. Если другие члены семьи не принимают участия в важных вопросах, то это к ним никак не относится.

Так, большая гостиная  означает, что вы хотите быть ближе к своей семье. Гостиная на и первом, и на втором этаже дома показывает, что вы имеете два круга общения – близкий и дальний, и при этом оба семейные. Если гостиная вообще отсутствует, это выдает в человеке интроверта, который чаще всего не стремится сотрудничать с кем либо, даже с членами семьи. А вот если ваша гостиная является частью общественной зоны, например, в лофте, это скорее всего значит, что друзья и есть – ваша главная семья.

В любом случае гостиную для общительного человека, который любит свою семью, оформить достаточно легко. Главное – это желание обустроить это место и небольшой (или большой, на ваш вкус) бюджет. Ниже мы представляем несколько гостиных комнат, каждая из которых подразумевает особенное отношение к жизни и характер, а также сильно влияет на ваши отношения с семьей.

​Современная гостиная

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG Дома в стиле модерн
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

Современная и лаконичная гостиная говорит о том, что вы любите и умеете отдыхать в самом позитивном смысле этого слова. Вы цените и свою приватность, и своих родственников и соседей, умеете держать баланс между жизнью в городе и любованием природой, и вам чужды любые крайности и яркие идеологии. Современный дизайн говорит о человеке, который смотрит на мир широко открытыми глазами и видит в нем массу хорошего.

​Традиционная семейная гостиная

salon en style pastorial, Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Гостиная в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

Такие гостиные обычно выбирают семьи с 2-4 детьми, общительные и открытые, активные и счастливые. Они всегда рады гостям, хотят держат в балансе жизнь в кругу семьи, в кругу родственников и друзей, позволяя дому быть и приватным, и веселым.

​Канадская гостиная

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Еще один вариант гостиной совмещает в себе простор американского стиля жизни, капельку неоклассики в дизайне столовой и строгие формы без излишеств. Такая гостиная идеально подойдет для семьи со взрослыми детьми.

​Азиатская гостиная

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Чрезмерная лаконичность может выдать в вас человека строгих порядков, критика, постоянно ищущего новые горизонты. Тем не менее, такой вариант идеально подойдет для молодого человека, который живет один.

​Женственная нотка

homify
homify

homify
homify
homify

Женственные гостиные подходят не только женщинам, но и мужчинам. Женственные нотки в интерьере выдают в человека вовсе не чувствительность, а способность заботиться о ближнем. Данная черта является исключительно позитивной и для мужчин, и для женщин. Потому гостиные такого типа выбирает тот, кто стремится делать все для других, желая, чтобы им было комфортно и приятно в его доме.

​Гостиная для футуриста

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Гостиная в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Супер-современная гостиная обычно указывает на человека, который тщательно выбирает свой круг общения. Это может быть и семейный человек, и одиночка, но обязательно – со свойством аккуратно выбирать друзей и приближенных. Гостиная в футуристичном стиле сама по себе будто отталкивает своей контрастностью всех тех, кто не имеет общих с вами взглядов.

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​Гостиная с элементами креатива

Exquisite flat in Paris., Виталий Юров Виталий Юров Гостиные в эклектичном стиле
Виталий Юров

Exquisite flat in Paris.

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Такая гостиная говорит о человеке, который постоянно меняет свои взгляды на жизнь или в принципе их не имеет. Неупорядоченность творческой натуры скрывает за собой несколько характеров и человека, который не определился со своим жизненным путем. Если такие интерьеры у вас дома получаются случайно, значит, вам пора взрослеть. Но современные дизайнеры создают их специально для людей с обратной чертой характера – для консерваторов, которым не хватает в жизни новизны.

​Гламурное очарование

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design Гостиная в стиле минимализм
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Если вы – любитель гламура, вы предпочитаете окружать себя вещами, которые дают эмоциональный отклик. Это касается и декора, и людей. Вам нужно обязательно составлять жизнь как шоу, иначе вы скучаете и перестаете ее ценить. Такой человек может быть и королем вечеринок, и главой большого семейства, но главное – это желание жить нестандартно и со вкусом.

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А ваша гостиная правильно вас отражает? Или, может быть, другого члена семьи, что принимает решения?

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