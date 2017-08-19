10 дач и саун для них

Для нашей новой подборки специально для вас мы нашли удивительные дачные домики, сауны и просто летние коттеджи. В самый пик дачного сезона давайте еще раз вспомним про наши мечты, примерим эти проекты к нашему участку, посмотрим, что можно изменить в наших дачных домиках, чтобы они стали более похожими на то, что мы так любим видеть на картинках.
Итак, перед нами 10 дач и саун, которые просто обязаны вам понравиться!
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Восхитительная дача, полная кантри-очарования, выглядит очень заманчиво! Посмотреть этот дом и его планировку можно здесь. Такая традиционная, с каменным цоколем, мансардными окошками и балкончиком… в нее прямо сейчас хочется переехать!
Какое наслаждение сидеть в сауне такого типа – с панорамным остеклением, любоваться красивой природой, а не смотреть в стену на 4 кв. метрах, как это обычно бывает!
О такой даче мечтают многие! Из бруса, стильная и красивая, с несколькими белыми окнами и красивыми распашными дверьми! Что еще нужно? Такая дача будет идеальной даже для большой семьи, ведь здесь есть и гостиная, и отдельная спальня.
Этот отлично смотрелся бы на дачном участке! Посмотреть интерьеры внутри этого дома в Анталии, Турция, можно здесь.
А такой и вовсе был бы хорошим коттеджем. Посмотреть этот интересный домик изнутри можно здесь. Кстати, построен он в окрестностях Анкары в Турции.
Отличное решение для тех, кто хочет жить на даче круглый год! Интерьеры этого экологичного деревянного дома площадью в 88 кв. метров можно посмотреть здесь.
А вот такой вариант дачи в стиле кантри можно найти в Латинской Америке. Чуть больше стекла, сложная форма кровли, галереи из испанского стиля и распашные двери в пол – то, что надо! Такая дача строится обычно из дерева более темных пород, на каркасной основе, имеет отопление на электричестве (просто расставленные везде радиаторы) и газовую печь на баллоне. Получается, что со скважиной и электричеством она будет будет почти полностью автономна! Нужен лишь один кабель.
Эта баня построена под Санкт-Петербургом и выглядит очень симпатично в нежном мятном цвете. Заказать ее можно у архитектора Дмитрия Кругляка в любой момент. Баня очень часто является отдельно стоящим домиком, что позволяет удобнее распределить площадь участка, в том числе и дачного.
Посмотрите на эту шикарную веранду, пристроенную к дачному домику, террасу и идеально ровный рулонный газон. Здесь точно сбылась чья-то мечта! Такой домик хорошо подошел бы и для дачи, ведь он такой светлый, компактный и невероятно красивый!
Если на даче вам хочется побольше приватности, то откажитесь от первого уровня в пользу террасу под навесом и устройте себе домик на втором! Такую идею можно очень даже легко воплотить на участке в 6 соток! Сделайте наверху кухню-гостиную, ванную и спальню. Будет отлично!
Вот такая мобильная экологичная дача построена во Франции, недалеко от города Лилль. Здесь есть спальня на мансарде, ванная под ней и кухня-гостиная как основная комната. Посмотреть интерьеры можно здесь.
Посмотрите, каким маленьким был этот деревенский домик (под черепичной крышей на фотографии выше слева), а теперь благодаря пристройкам он стал просто идеальной дачей для большой семьи! Перестройка была под Парижем, а посмотреть больше фотографий с места событий можно здесь.
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