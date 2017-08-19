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10 дач и саун для них

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
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Для нашей новой подборки специально для вас мы нашли удивительные дачные домики, сауны и просто летние коттеджи. В самый пик дачного сезона давайте еще раз вспомним про наши мечты, примерим эти проекты к нашему участку, посмотрим, что можно изменить в наших дачных домиках, чтобы они стали более похожими на то, что мы так любим видеть на картинках.

Итак, перед нами 10 дач и саун, которые просто обязаны вам понравиться!

Читайте также по теме «Доступный деревянный дом в 80 кв. метров».

​Дача в стиле кантри

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Восхитительная дача, полная кантри-очарования, выглядит очень заманчиво! Посмотреть этот дом и его планировку можно здесь. Такая традиционная, с каменным цоколем, мансардными окошками и балкончиком… в нее прямо сейчас хочется переехать!

​Сауна по типу веранды

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Дома в рустикальном стиле
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Какое наслаждение сидеть в сауне такого типа – с панорамным остеклением, любоваться красивой природой, а не смотреть в стену на 4 кв. метрах, как это обычно бывает!

​Роскошная дача с площадкой

Log Cabin homify Сад в стиле модерн Дерево Эффект древесины office,study,gym,studio,garden,flat roof,modern,contemporary,L shape,wooden
homify

Log Cabin

homify
homify
homify

О такой даче мечтают многие! Из бруса, стильная и красивая, с несколькими белыми окнами и красивыми распашными дверьми! Что еще нужно? Такая дача будет идеальной даже для большой семьи, ведь здесь есть и гостиная, и отдельная спальня.

​Дачный домик на сваях с крыльцом

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Конференц-центры в стиле модерн Гостиницы
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Этот отлично смотрелся бы на дачном участке! Посмотреть интерьеры внутри этого дома в Анталии, Турция, можно здесь.

​Дачный домик расширенного формата

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

А такой и вовсе был бы хорошим коттеджем. Посмотреть этот интересный домик изнутри можно здесь. Кстати, построен он в окрестностях Анкары в Турции.

​Дом-бунгало в стиле минимализм

下沢渡の家, ATELIER N ATELIER N Дома в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Отличное решение для тех, кто хочет жить на даче круглый год! Интерьеры этого экологичного деревянного дома площадью в 88 кв. метров можно посмотреть здесь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дача по-латиноамерикански

homify Дома в стиле кантри Твердая древесина Эффект древесины
homify

homify
homify
homify

А вот такой вариант дачи в стиле кантри можно найти в Латинской Америке. Чуть больше стекла, сложная форма кровли, галереи из испанского стиля и распашные двери в пол – то, что надо! Такая дача строится обычно из дерева более темных пород, на каркасной основе, имеет отопление на электричестве (просто расставленные везде радиаторы) и газовую печь на баллоне. Получается, что со скважиной и электричеством она будет будет почти полностью автономна! Нужен лишь один кабель.

​Скандинавская баня

Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле house,log,wood,деревянная баня,брусовая баня,баня,брус,клееный брус
Дмитрий Кругляк

Баня из клееного бруса

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Эта баня построена под Санкт-Петербургом и выглядит очень симпатично в нежном мятном цвете. Заказать ее можно у архитектора Дмитрия Кругляка в любой момент. Баня очень часто является отдельно стоящим домиком, что позволяет удобнее распределить площадь участка, в том числе и дачного.

​Тропическая сказка

GUARAJUBA 01, CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA Дома в тропическом стиле Дерево Эффект древесины
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA

CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA
CHASTINET ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA LTDA

Посмотрите на эту шикарную веранду, пристроенную к дачному домику, террасу и идеально ровный рулонный газон. Здесь точно сбылась чья-то мечта! Такой домик хорошо подошел бы и для дачи, ведь он такой светлый, компактный и невероятно красивый!

​Домик на втором уровне

BUNGALOW PAPIRO, Cervantes Bueno arquitectura Cervantes Bueno arquitectura Дома в рустикальном стиле Камень Эффект древесины
Cervantes Bueno arquitectura

Cervantes Bueno arquitectura
Cervantes Bueno arquitectura
Cervantes Bueno arquitectura

Если на даче вам хочется побольше приватности, то откажитесь от первого уровня в пользу террасу под навесом и устройте себе домик на втором! Такую идею можно очень даже легко воплотить на участке в 6 соток! Сделайте наверху кухню-гостиную, ванную и спальню. Будет отлично!

​Современная дача

Mobile Ec'Home, un habitat léger de loisir écologique, insolite et nomade, Alter Ec'Home& Alter Ec'Home& Дома в эклектичном стиле
Alter Ec&#39;Home&amp;

Alter Ec'Home&
Alter Ec&#39;Home&amp;
Alter Ec'Home&

Вот такая мобильная экологичная дача построена во Франции, недалеко от города Лилль. Здесь есть спальня на мансарде, ванная под ней и кухня-гостиная как основная комната. Посмотреть интерьеры можно здесь.

​Дача с пристройкой

La Verte Maison, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES Дома в стиле модерн
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

Посмотрите, каким маленьким был этот деревенский домик (под черепичной крышей на фотографии выше слева), а теперь благодаря пристройкам он стал просто идеальной дачей для большой семьи! Перестройка была под Парижем, а посмотреть больше фотографий с места событий можно здесь.

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