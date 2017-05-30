Домик в деревне: история успеха

Этот потрясающий проект деревенского дома просто сразил нас своей атмосферностью. Студия Duo выполнила его в латиноамериканской вариации стиля рустик, и в целом он идеально подходит как вариант для строительства дома на природе или дачи. В данном случае дом используется только для летнего отдыха и расположен в горах, здесь такое же лето, как и в России.
Дом имеет два уровня. Первый относится к цокольному этажу, здесь же можно расположить две-три спальни и две ванные комнаты. На втором этаже с видом с холма на пейзажную долину расположились гостиная, кухня, столовая и огромная терраса.
В ландшафтном дизайне были использованы необычные вставки газона по скалистой и песчаной земле, небольшие клумбы с акцентными (красными, светло-зелеными) растениями и любимые цветы клиентов.
Терраса опоясывает дом с трех сторон и открывает виды как на дикую природу в долине, так и на сад.
Ремонт дома в деревне – предприятие весьма затратное, но вполне реальное. Главное, чтобы каркас дома (бревна) не был подвержен гнили. Если где-то это так, придется либо довольствоваться тем, что есть, либо сносить постройку – на ваше усмотрение. Но с помощью отделочных материалов можно и изолировать влажные участки каркаса, чтобы сделать дом жилым.
В России продается огромное количество почти никакому ненужных деревенских домов – они стоят и 20 тысяч рублей, и 150 тысяч рублей, и 1 млн. Обычно последние уже имеют более-менее новый ремонт и какие-либо удобства.
Ремонт настоящего дома в деревне из бревна или кирпича включает в себя замену кровли, утепление стен и кровли, новые окна и двери, внутреннюю отделку, бурение скважины, завод воды в дом, конструирование септика (или другого вида канализации), оборудование ванной комнаты в доме.
Это основные моменты, которыми стоит озаботиться после покупки дома. Чтобы отремонтировать дом до такого проекта, как на фотографиях выше, стоит подумать над пристройкой к дому. Тогда получится сделать даже панорамное остекление.
Бревенчатый дом в 40-50 кв. метров в среднем состоянии в регионах может стоить около 100 тысяч рублей. Но чтобы его отремонтировать и дополнить всем необходимым, вам понадобится еще примерно 300-500 тысяч рублей, в зависимости от ваших желаний. Если часть работ вы выполните самостоятельно, построить из блоков новый дом в 40-50 кв. метров с утеплением и отоплением будет стоить примерно такую же сумму, например, 600-800 тысяч рублей. Т. е. выгода получается только там, где вы соглашаетесь жить в деревенских условиях и экономите на каких-то решениях в ходе реконструкции деревянного старого дома. А если вам нужно всё и сразу – лучше строить с нуля.
Шикарный вид на долину явно стоит того, чтобы купить участок именно в этом месте.
В целом, данный проект идеально подошел бы для дачного дома.
Открытая планировка – всегда хорошая идея для деревенского дома, которому не хватает солнечного света и места в интерьерах. Если вам понравился этот проект, вы можете заказать его любому специалисту из нашего списка профессионалов России и Украины здесь. Любая адаптация, ваши личные идеи и пожелания будут в точности учтены и реализованы. Стоимость такого проекта – примерно от 4 до 12 млн рублей, в зависимости от вариантов по планировке, отделке и мебели. Площадь проекта при этом – до 120 кв. метров.
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