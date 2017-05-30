Домик в деревне: история успеха

Этот потрясающий проект деревенского дома просто сразил нас своей атмосферностью. Студия Duo выполнила его в латиноамериканской вариации стиля рустик, и в целом он идеально подходит как вариант для строительства дома на природе или дачи. В данном случае дом используется только для летнего отдыха и расположен в горах, здесь такое же лето, как и в России.

Дом имеет два уровня. Первый относится к цокольному этажу, здесь же можно расположить две-три спальни и две ванные комнаты. На втором этаже с видом с холма на пейзажную долину расположились гостиная, кухня, столовая и огромная терраса.