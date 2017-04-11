10 идей для любимой дачи

Чтобы лето на даче прошло хорошо, нам нужны три вещи: как минимум 50-килограммовый урожай томатов, отсутствие возвратных заморозков (уже с 1 мая!) и, конечно же, хороший сад – удобный, красивый и любимый!

Чтобы правильно спланировать участок, нужно заранее составить список приоритетов. Если урожай или постройки конкурируют друг с другом в равной пропорции, значит, вы нашли золотую середину! Не стоит отдавать весь участок под грядки или же убирать их вообще, если вы живете при коттедже. Свежие огурцы и салат порадуют любого, но место для зон отдыха тоже нужно найти!