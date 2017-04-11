10 идей для любимой дачи

Чтобы лето на даче прошло хорошо, нам нужны три вещи: как минимум 50-килограммовый урожай томатов, отсутствие возвратных заморозков (уже с 1 мая!) и, конечно же, хороший сад – удобный, красивый и любимый!
Чтобы правильно спланировать участок, нужно заранее составить список приоритетов. Если урожай или постройки конкурируют друг с другом в равной пропорции, значит, вы нашли золотую середину! Не стоит отдавать весь участок под грядки или же убирать их вообще, если вы живете при коттедже. Свежие огурцы и салат порадуют любого, но место для зон отдыха тоже нужно найти!
Если вы не хотите тратить 300-400 тысяч рублей на сауну с баней, то подумайте о купели. Это то же джакузи, только воспринимается оно детьми как маленький деревянный бассейн! Кроме того, купель можно построить самостоятельно (на основе каркаса из пластика, чаши) или же купить. Стоимость купели – обычно около 100-200 тысяч рублей, а самостоятельно собрать ее можно и за 50 тысяч рублей.
Такая потрясающая летняя кухня в стиле шале может быть и дополнением к дорогому коттеджу, и самостоятельной дачей! Но главное в ней – панорамные окна, отсутствие чердачных перекрытий (что увеличивает высоту потолков), терраса и наличие самой кухни с мангалом, плетеной мебелью и умопомрачительными ароматами!
… выбирайте на свой вкус! Может быть, вы и недели не можете прожить без пиццы с салями или всегда мечтали печь свежий домашний хлеб. Большинство же из нас не отказалось бы хотя бы от воскресных шашлыков на мангале, которые бы скрасили нам выходные! Так давайте строить и готовить!
Даже если ваша летняя кухня представлена одиноким мангалом, стоящем на участке, или расположена на дачной веранде, терраса ей в любом случае нужна.
Купив такую единожды, вы наконец-то узнаете комфорт тропически-райского летнего удовольствия. Не забудьте поставить в холодильник форму для льда и сок из манго или ананасов, чтобы подавать его себе на вот это вот патио.
Камин на даче позволит жить на ней почти что круглый год. Конечно же, с дополнительным электрическим отоплением и утеплением стен, а также двухкамерными стеклопакетами на окнах. Тем не менее, именно камин сделает из вашей плохо прогретой дачи настоящее уютное место – ваш второй Дом.
Посмотрите, как шикарно расположился гамак между стеной летнего дома и деревом!
Стоимость такого блока дверей-слайдеров – от 40 тысяч рублей, маленького – 16-20 тысяч рублей, распашных дверей – 8-12 тысяч рублей! Поставив такие на дачную кухню, вы ощутите себя владельцем настоящего ранчо, фазенды или виллы где-то на юге.
Сейчас во многих магазинах мебели продаются столовые группы в стиле американский кантри и винтаж, прованс. Они отличаются особой простотой, некоторой брутальностью, но скорее напоминают атмосферу фермерского дома, чем шале или сруба.
В азиатской традиции сады камней призваны не только красиво оформлять участки, но еще и занимать владельцев созидательным, успокаивающим и весьма бюджетным хобби. В Азии камни повсюду, как и различные растения, мелкие кустарники, почвопокровные и миниатюрные деревья. Составляют композиции из них не спеша, создавая эффектный сад шаг за шагом, год за годом, без спешки и масштабных изменений. Вот оно – гармоничное садоводство.
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