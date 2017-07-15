Люксовая резиденция с секретом

Этот очаровательно красивый, почти магический проект, полный глянца, роскоши, бликов и полутеней понравится всем любителям стиля ар-деко. Архитектурная студия TRÍADE ARQUITETURA из Куритаба, Бразилия, занимается люксовыми проектами, и этот – не исключение.
Бразильские проекты, как мы знаем, часто смешивают стили ар-деко, модерн и минимализм, чтобы получить самый удобный формат для жизни. Роскошь и глянец выражают себя здесь как в нео-классическом стиле, так и в качественных и лаконичных материалах отделки. Какой же секрет у этого дома?
Как и во многих других странах Латинской Америки, в Бразилии приватность в дорогих поселках ставится превыше всего. Трехметровые сплошные бетонные заборы – не редкость, так же, как и отсутствие окон в сторону улицы.
В этом плане бразильский архитектор достаточно консервативен – глухой бетонный фасад был дополнен декоративными элементами и подсветкой, чтобы сделать его менее брутальным. Забор на переднем плане имеет интересные ворота и калитки с эффектом визуальной иллюзии о тонких параллельных линиях решетки.
Несмотря на то, что при взгляде на эту гостиную мы видим современный дизайн, встроенную мебель, необычную подсветку и ретро-настроение, в ее сердце прячется французская буржуазность. Два модных кресла стоят возле современной картины моря с изображением зеленоватой воды и ярко-рыжего пляжа. Именно эта картина была вдохновением для создания интерьера
Парадная зона дома – та, что обычно видят гости, оформлена в более светлых тонах. Модная лестница из бетона декорирована керамогранитом и подсветкой, а также стеклянными экранами в металлической оправе. В центре мы видим камин с отделкой мрамором, а столовая напоминает канадские интерьеры в стиле транситионал, которые тоже берут свои корни во про-французской стилистике.
Если вы хотите узнать больше о невероятном стиле бразильяно, который сочетает в себе так много эффектных нюансов, мы советуем вам прочитать эту статью, которая раскроет все его секреты и поможет увидеть, что он просто идеален для маленьких квартир.
В загородных же домах он смотрится не менее, а даже более роскошно. Здесь можно позволить себе еще больше изысканных деталей, визуальные иллюзии, большее разнообразие текстиля и различных оттенков.
Секретное оружие этого дома – невероятный, просто фантастический интерьер этой кухни! На фото супер-современная кухня в кофейной цветовой гамме выглядит идеально! Именно на такой кухне готовить действительно можно быстро, легко и с удовольствием. Как видите, гарнитур имеет симметричный формат – в центре остров дополняет столешницу с раковиной почти такого же размера, а по бокам есть высокие модули для техники – микроволновки, духовки и холодильника. Глянец здесь соседствует с качественной имитацией дерева, а блеск техники подчеркивается множеством элементов подсветки. Барная стойка выполнена из дерева и просто приставлена к острову – здесь есть место на четверых.
Модная кофейная спальня имеет свою гардеробную и ванную комнату, поэтому в самой спальне мы не увидим габаритной мебели. Но здесь есть рабочее место, красивая козетка перед кроватью и кресло «с ушами» для просмотра телевизора. Панорамное остекление может полностью исчезнуть благодаря плотным жалюзи, что в жарком климате очень и очень важно.
Эта милая и компактная спальня для девочки безупречна. Здесь есть модуль у окна для декора и аксессуаров, рабочее место с трендовым акриловым прозрачным стулом, широкая кровать, телевизор и большой гардероб рядом. Все идеально!
Для старшего сына выделено больше места под рабочую зону с компьютером, а кровать находится рядом с телевизором и напоминает строгую городскую гостиную. В дизайне используются серые оттенки вместе с морскими, что отлично подходит для мальчика
Так выглядят две ванные комнаты при детских. Они просты, минималистичны, выполнены во «взрослой манере» и отлично подойдут детям и тогда, когда они вырастут – например, станут студентами. Здесь используются каменные столешницы, подсветка нитью, натуральная стеклянная мозаика. Аксессуары и весь текстиль подобраны заранее, что подтверждает профессионализм дизайнеров и декораторов.
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