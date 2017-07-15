Люксовая резиденция с секретом

Этот очаровательно красивый, почти магический проект, полный глянца, роскоши, бликов и полутеней понравится всем любителям стиля ар-деко. Архитектурная студия TRÍADE ARQUITETURA из Куритаба, Бразилия, занимается люксовыми проектами, и этот – не исключение.

Бразильские проекты, как мы знаем, часто смешивают стили ар-деко, модерн и минимализм, чтобы получить самый удобный формат для жизни. Роскошь и глянец выражают себя здесь как в нео-классическом стиле, так и в качественных и лаконичных материалах отделки. Какой же секрет у этого дома?