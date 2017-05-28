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Дом из SIP-панелей за 1 млн с отделкой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом для ПМЖ всего 67 кв.м., Home in the Woods Home in the Woods Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
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Этот шикарный вариант дома для бюджетного возведения спроектирован Home in the Woods. Эта студия работает по всей России, поэтому вы можете заказать реализацию практически где угодно.

Мы надеемся, что вам понравится этот потрясающий проект, так как мы от него просто в восторге!

​Для кого подойдет такой дом

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods home in the woods,aeroslon,home,house,architecture,мини дом,архитектура,дизайн интерьера
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Так, этот проект довольно маленького домика рассчитан для постоянной жизни и имеет площадь всего в 67 кв. метров, но в нем есть абсолютно все для очень комфортного проживания 3 человек. Задача от клиентов была проста – уложиться в 1 миллион с внутренней отделкой, поэтому проект получился очень интересный и практически идеальный.

Архитекторы предусмотрели каждую мелочь, начиная от фундамента и заканчивая последней шторкой, снизив цену до приемлемого для клиентов минимума, и оформили дом в стиле скандинавского минимализма.

В качестве фундамента архитекторы выбрали УШП (утепленную шведскую плиту), так они получили не только основу под дом, но и отопление, так как трубы «теплого пола» при этой технологии закладываются непосредственно в сам фундамент. Это очень экономично, так как не нужно проводить систему отопления по дому.

​Технология SIP-панелей: теплая и недорогая

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Следующим очень важным выбором стали SIP-панели для каркаса стен и кровли. Дом по такой технологии можно построить за неделю, а по расчетам этот тип самый дешевый и при этом один из самых теплых. Так же внимательно архитекторы очень подошли к отделке фасадов дома. Чтобы сэкономить, выбрали имитацию бруса и получили цену внешней отделки в 43 тысячи рублей.

​Планировка дома

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Очень современная планировка предусматривает гостиную, кухню, две отдельные спальни, ванную комнату и маленький тамбур. В комнатах есть встроенные системы хранения, что очень удобно. В целом, дом получился солнечный, светлый и просторный по ощущениям, с хорошей высотой потолков. В этом вы можете убедиться сами, рассмотрев внимательно визуализации.

​Дизайн интерьера

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

В дизайне интерьера использовались ОСБ-плиты от SIP-панелей, окрашенные в белый или покрытые тонировкой, а также немного керамической плитки для мокрых зон. На полу – половая доска из натурального дерева в белом цвете.

​Мебель в супер-бюджетном доме

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Кухня в скандинавском стиле Дерево Серый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Стулья и диван выбраны из IKEA, а все остальное для этого проекта сделали местные столяры, что позволило и сэкономить, и получить хорошее качество. Всю мебель идеально подогнали под размеры дома и планировку. Двери – Doors Brothers, а многие светильники – самодельные.

​Спальня

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Спальня в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Вдохновляющая белая скандинавская спальня выполнена в лучших традициях этого стиля. Обилие окрашенного в белый дерева на стенах и в предметах мебели, изысканный орнамент для прикроватного коврика и «меховое» покрывало… Все элементы подобраны безупречно!

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​Встроенные шкафы для спальни

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Спальня в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Подобное решение мы видим в меблировке многих современных спален. Гораздо правильнее отдать одну из стен для системы хранения от пола до потолка, чем разбить все это на несколько предметов мебели. Кроме того, такой вариант шкафа выглядит более незаметно и стоит гораздо дешевле.

​Детская

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Детская комнатa в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Стильная детская оформлена в белой цветовой гамме и тоже имеет встроенные системы хранения.  Ведь все мы знаем, что вещей у ребенка ничуть не меньше, а каждый родитель мечтает, чтобы в шкафу был порядок. Так создайте нужные условия для этого!

​Характеристика проекта

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м. Home in the Woods Ванная комната в скандинавском стиле Дерево Белый
Home in the Woods

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м.

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

Далее вы увидите несколько физических характеристик проекта, которые собраны здесь в список для упрощенного понимания. 

Размеры дома – 10 x 7 метров, 67 кв. метров, две спальни + гостиная и кухня. 

Технология – SIP-панели, каркасные перегородки, фундамент – утепленная шведская плита. 

Цена – 1 млн рублей (с отделкой!). 

Как заказать: у студии Home in the Woods через кнопку «Контакт». Да, цена актуальна. 

Контакты: архитектор Сергей Петров.

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