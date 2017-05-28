Дом из SIP-панелей за 1 млн с отделкой

Так, этот проект довольно маленького домика рассчитан для постоянной жизни и имеет площадь всего в 67 кв. метров, но в нем есть абсолютно все для очень комфортного проживания 3 человек. Задача от клиентов была проста – уложиться в 1 миллион с внутренней отделкой, поэтому проект получился очень интересный и практически идеальный.

Архитекторы предусмотрели каждую мелочь, начиная от фундамента и заканчивая последней шторкой, снизив цену до приемлемого для клиентов минимума, и оформили дом в стиле скандинавского минимализма.

В качестве фундамента архитекторы выбрали УШП (утепленную шведскую плиту), так они получили не только основу под дом, но и отопление, так как трубы «теплого пола» при этой технологии закладываются непосредственно в сам фундамент. Это очень экономично, так как не нужно проводить систему отопления по дому.