​11 идей дизайна клумб для дачи

Дизайн клумб на даче – то, чем заняты сейчас многие садоводы. Сделать так, чтобы ваши любимые кустики и цветочки были в максимально хороших условиях да еще и создавали эффектную композицию – это настоящее искусство.

В этой Книге Идей мы подготовили 11 вариантов для дизайна клумб именно для дачников. Они не слишком дорогие, а половина из них задаст тон вашему будущему ландшафтному дизайну в современном стиле.

Посмотрим, какие же они?