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​11 идей дизайна клумб для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DIY GARDEN PROJECT#1, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
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Дизайн клумб на даче – то, чем заняты сейчас многие садоводы. Сделать так, чтобы ваши любимые кустики и цветочки были в максимально хороших условиях да еще и создавали эффектную композицию – это настоящее искусство.

В этой Книге Идей мы подготовили 11 вариантов для дизайна клумб именно для дачников. Они не слишком дорогие, а половина из них задаст тон вашему будущему ландшафтному дизайну в современном стиле.

Посмотрим, какие же они?

​Клумба, отгороженная как тротуар

和田の庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

С помощью маленьких бетонных деталей, купленных в строительном магазине, вы можете оформить клумбы как тротуары, даже добавить им водостоки перед дорожкой и выбрать подходящий цвет. В целом, данная идея идеально подходит для периметра самого дачного домика, ведь ему так часто недостает эффектной геометричности и порядка. Стоимость такой клумбы начинается от 1000 рублей.

​Клумба посреди газона

長柄の庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Огородить клумбу посреди газона тоже не сложно – например, большими камнями или крупной галькой. Внимание, сделайте края удобными для газонокосилки или триммера.  Выглядит такая клумба очень эстетично! И она может быть даже бесплатной.

​Побольше многолетников и злаковых

お米屋さんの庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Несмотря на нестандартный подход, подумайте в первую очередь о себе – может быть, вам хочется поменьше трудной работы, борьбы с сорняками и побольше покоя? Тогда отдайте предпочтение многолетникам, очиткам и злаковым. При этом многие местные многолетники и злаковые не обязательно покупать – можно просто выкопать в естественной среде. С таким подходом не потребуется особых затрат.

​Клумбы из деревянных ящиков

代官山のテラスガーデン, Shikinowa Design Shikinowa Design Конференц-центры в стиле модерн Коммерческие помещения
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Еще одна отличная идея – деревянный ящик и пленка, которые позволят выращивать рассаду, саженцы или что-либо другое в более аккуратной манере, нежели в маленьких кашпо. Это еще и расширяет границы для выбора растений, ведь глубина ящиков может доходит до 40 см! Деревянные ящики лучше взять в супермаркете – многие остаются ненужными.

​Клумба вдоль забора

DIY GARDEN PROJECT#1, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Часто в боковых частях участка (или за дальней стеной дома) остаются необустроенные промежутки. Вот такая клумба вдоль забора может стать настоящим украшением сада, а мелкий щебень или керамзит сделает ее еще и модной! Подобные клумбы могут быть особенно живописными, если использовать контраст цвета забора и листвы.

​Клумба с обрамлением кирпичами

オリーブのある庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Просто оштукатурив клумбу из кирпичей, можно получить вот такой предмет современного дизайна, минималистичный образ и гордость за проделанную работу! Решетка тоже выбрана белого цвета, а все растения имеют бледную листву – это помогает!

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​Клумба между забором и плиткой

オリーブのある庭, Shikinowa Design Shikinowa Design Сад в стиле модерн
Shikinowa Design

Shikinowa Design
Shikinowa Design
Shikinowa Design

Отличное решение для большинства маленьких участков – площадка из плитки. Она обычно ставится возле улицы, со стороны входа в дачный домик или сбоку от него, а клумба здесь образуется сама собой. Очень красивая комбинация между кирпичным оштукатуренным забором и деревянными деталями поражает!

​Клумбы из мха

大きな日本庭園, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад в эклектичном стиле
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

В последнее время стали популярными также клумбы из мха. Хотя размножается он достаточно быстро, вам все-таки понадобится достаточно много посадочного материала, чтобы сразу сделать клумбу красивой. Обычно клумбы из мха реализуются на участках с использованием декоративных камней и булыжников, которые придают саду немного брутальное, таинственное очарование, как и мох. Оба эти приема позволяют сделать тенистый сад невероятно атмосферным.

​Клумбы с мульчированием камнями

Парк-участок в г. Бугуруслан, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Сад в эклектичном стиле
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Парк-участок в г. Бугуруслан

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Не стоит забывать и про клумбы с мульчированием камнями, которые идеально подходят для нашего климата и сада без забот.  

А​зиатский сад камней

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin Сад в азиатском стиле
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

В таком саду обычно есть водоем, а сами посадки живописно перемежаются с камнями, мощеными камнем площадками, декоративными скульптурами, водоемами и ручейками, кустарниками, бамбуком (сиренью) и деревьями.

​Клумбы вдоль забора

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin Сад в азиатском стиле
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

Такая клумба между мощеной площадкой и бамбуковым (в этом случае) забором содержит не только растения, но и декоративные камни, что смотрится очень красиво. Попробуйте использовать ту же стратегию и в других частях сада, вам наверняка понравится. Для обрамление зоны вокруг камней отлично подходят очитки и луковичные, которые будут эффектно дополнять друг друга.

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