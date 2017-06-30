​11 идей дизайна клумб для дачи

Дизайн клумб на даче – то, чем заняты сейчас многие садоводы. Сделать так, чтобы ваши любимые кустики и цветочки были в максимально хороших условиях да еще и создавали эффектную композицию – это настоящее искусство.
В этой Книге Идей мы подготовили 11 вариантов для дизайна клумб именно для дачников. Они не слишком дорогие, а половина из них задаст тон вашему будущему ландшафтному дизайну в современном стиле.
Посмотрим, какие же они?
С помощью маленьких бетонных деталей, купленных в строительном магазине, вы можете оформить клумбы как тротуары, даже добавить им водостоки перед дорожкой и выбрать подходящий цвет. В целом, данная идея идеально подходит для периметра самого дачного домика, ведь ему так часто недостает эффектной геометричности и порядка. Стоимость такой клумбы начинается от 1000 рублей.
Огородить клумбу посреди газона тоже не сложно – например, большими камнями или крупной галькой. Внимание, сделайте края удобными для газонокосилки или триммера. Выглядит такая клумба очень эстетично! И она может быть даже бесплатной.
Несмотря на нестандартный подход, подумайте в первую очередь о себе – может быть, вам хочется поменьше трудной работы, борьбы с сорняками и побольше покоя? Тогда отдайте предпочтение многолетникам, очиткам и злаковым. При этом многие местные многолетники и злаковые не обязательно покупать – можно просто выкопать в естественной среде. С таким подходом не потребуется особых затрат.
Еще одна отличная идея – деревянный ящик и пленка, которые позволят выращивать рассаду, саженцы или что-либо другое в более аккуратной манере, нежели в маленьких кашпо. Это еще и расширяет границы для выбора растений, ведь глубина ящиков может доходит до 40 см! Деревянные ящики лучше взять в супермаркете – многие остаются ненужными.
Часто в боковых частях участка (или за дальней стеной дома) остаются необустроенные промежутки. Вот такая клумба вдоль забора может стать настоящим украшением сада, а мелкий щебень или керамзит сделает ее еще и модной! Подобные клумбы могут быть особенно живописными, если использовать контраст цвета забора и листвы.
Просто оштукатурив клумбу из кирпичей, можно получить вот такой предмет современного дизайна, минималистичный образ и гордость за проделанную работу! Решетка тоже выбрана белого цвета, а все растения имеют бледную листву – это помогает!
Отличное решение для большинства маленьких участков – площадка из плитки. Она обычно ставится возле улицы, со стороны входа в дачный домик или сбоку от него, а клумба здесь образуется сама собой. Очень красивая комбинация между кирпичным оштукатуренным забором и деревянными деталями поражает!
В последнее время стали популярными также клумбы из мха. Хотя размножается он достаточно быстро, вам все-таки понадобится достаточно много посадочного материала, чтобы сразу сделать клумбу красивой. Обычно клумбы из мха реализуются на участках с использованием декоративных камней и булыжников, которые придают саду немного брутальное, таинственное очарование, как и мох. Оба эти приема позволяют сделать тенистый сад невероятно атмосферным.
Не стоит забывать и про клумбы с мульчированием камнями, которые идеально подходят для нашего климата и сада без забот.
В таком саду обычно есть водоем, а сами посадки живописно перемежаются с камнями, мощеными камнем площадками, декоративными скульптурами, водоемами и ручейками, кустарниками, бамбуком (сиренью) и деревьями.
Такая клумба между мощеной площадкой и бамбуковым (в этом случае) забором содержит не только растения, но и декоративные камни, что смотрится очень красиво. Попробуйте использовать ту же стратегию и в других частях сада, вам наверняка понравится. Для обрамление зоны вокруг камней отлично подходят очитки и луковичные, которые будут эффектно дополнять друг друга.
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