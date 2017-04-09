Проект дома для самостоятельной стройки + план

Современный дом с аккуратным отношением к вашему бюджету еще надо поискать! Один из таких мы представляем сегодня – большой, статный, с улучшенной (а не просто самой типовой) планировкой и приемлемой стоимостью строительства.

Дом является мансардным, с одним выступом, имеет современный формат из экологичных керамических блоков и систему отопления на тепловом насосе, встроенных конвекторах и «теплом полу». В проекте было использовано теплое двухкамерное остекление (включая распашные двери и двери-слайдеры) и стандартные по размеру окна (для экономии бюджета).

Дом был спроектирован студией SCHWABENHAUS GMBH & CO. KG, которая реализовала уже сотни проектов в Центральной Германии. Давайте посмотрим на один из них вблизи!