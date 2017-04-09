Проект дома для самостоятельной стройки + план

Современный дом с аккуратным отношением к вашему бюджету еще надо поискать! Один из таких мы представляем сегодня – большой, статный, с улучшенной (а не просто самой типовой) планировкой и приемлемой стоимостью строительства.
Дом является мансардным, с одним выступом, имеет современный формат из экологичных керамических блоков и систему отопления на тепловом насосе, встроенных конвекторах и «теплом полу». В проекте было использовано теплое двухкамерное остекление (включая распашные двери и двери-слайдеры) и стандартные по размеру окна (для экономии бюджета).
Дом был спроектирован студией SCHWABENHAUS GMBH & CO. KG, которая реализовала уже сотни проектов в Центральной Германии. Давайте посмотрим на один из них вблизи!
Дизайн этого дома выполнен в стиле модерн с любовью к лаконичности. Здесь мы не увидим ярких акцентных стен или цветов, полностью исключена устаревшая коричнево-желтая палитра (ее сменила бело-серая), а терраса с крыльцом сразу запроектированы для всего дома, что позволило иметь дом без некрасивой отмостки.
У данной студии есть свой выставочный городок, по типу подмосковной ярмарки Open Village 2017, где каждый желающий может просмотреть все проекты-дома фирмы и даже заказать себе такой же для реализации на собственном участке. Большинство домов имеют отделку, меблировку и декор, вплоть до подушек на диване.
Общая площадь дома – около 230 кв. метров. На первом этаже мы нашли кухню, отдельную столовую, гостиную, зимний сад, кабинет, просторную прихожую и большую ванную комнату. На втором этаже разместились четыре спальни, одна ванная комната в два модуля (удобна для приватного использования двумя людьми за счет перегородки) и отдельная гостиная-игровая на лестничном холле с окном.
Данный дом может быть реализован за 5 млн рублей – при самостоятельной стройке с легкой отделкой и инженерией, коммуникациями (газовый котел, а не тепловой насос), за 6 млн рублей – при частично самостоятельной стройке, за 7 млн рублей – с тепловым насосом и более дорогим материалами и примерно за 8 млн рублей – в проекте «под ключ» ровно в том формате, что на фотографиях, готовом к проживанию.
Стоит заметить, что данный проект имеет достаточно большую площадь. Всего здесь 5 спален, но можно сделать и целых 7 за счет зимнего сада и гостиной на втором этаже, если вы хотите построить дом для трех поколений или большой семьи.
Современный дизайн интерьера в стиле модерн предполагает лаконичную отделку, встроенные в подвесной потолок светильники, керамический паркет, двери-слайдеры для первого и второго этажей.
Отдельного внимания заслуживает ванная комната, тоже оформленная в стиле модерн. Здесь использованы три модных оттенка: трюфельный, серый и песочный, а также белый для основного фона. Обратите внимание, что окно здесь выбрано вполне стандартное.
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