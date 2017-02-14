6 ванных комнат, которые не оставят вас равнодушными!

Многие забывают о том, что ванная комната тоже нуждается в декоре. Поэтому сегодня предлагаем посмотреть возможные дизайны для ванных комнат.
Здесь витает атмосфера натуральности. Мансардное окно дает хороший свет, возможность любоваться природой. Камень, дерево, стекло – все, что нужно для соприкосновения с природой.
Небольшая, функциональная ванная комната, здесь можно быстро подготовиться к рабочему дню или же отдохнуть после работы.
Третья фотография – это настоящий храм благополучия и ухода за телом. Здесь нет ни одного случайного элемента. Вид простой, но мирный, напоминает эстетику стиля дзен.
Для всех девушек, которые считают себя принцессами, подойдет такой стиль ванной. Здесь все женственно и уютно. Такое помещение заставит остаться там надолго.
А вот ванная комната с совершенно другой атмосферой. Здесь мы видим стиль кантри – открытые балки, плитка-мозаика, нейтральные тона. Дизайнеры не использовали особо декоративные элементы, сделав упор на сам стиль.
Библиотека-ванная подходит для тех, кто любит читать в ванне. Добавьте такую конструкцию для книг и наслаждайтесь чтением, сидя в теплой ванне.