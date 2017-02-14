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6 ванных комнат, которые не оставят вас равнодушными!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Chambre salle de bain semi- ouverte, MS Fabrique MS Fabrique Ванная комната в стиле модерн
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Многие забывают о том, что ванная комната тоже нуждается в декоре. Поэтому сегодня предлагаем посмотреть возможные дизайны для ванных комнат.

1 – естественность и натуральность

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Ванная комната в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Здесь витает атмосфера натуральности. Мансардное окно дает хороший свет, возможность любоваться природой. Камень, дерево, стекло – все, что нужно для соприкосновения с природой.

2 – современный вид

Réaménagement d'une maison, La Fable La Fable Ванная комната в стиле минимализм Керамика Белый
La Fable

La Fable
La Fable
La Fable

Небольшая, функциональная ванная комната, здесь можно быстро подготовиться к рабочему дню или же отдохнуть после работы.

3 – спа

Chambre salle de bain semi- ouverte, MS Fabrique MS Fabrique Ванная комната в стиле модерн
MS Fabrique

MS Fabrique
MS Fabrique
MS Fabrique

Третья фотография – это настоящий храм благополучия и ухода за телом. Здесь нет ни одного случайного элемента. Вид простой, но мирный, напоминает эстетику стиля дзен.

4 – шебби-шик

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny Ванная комната в стиле модерн
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

Для всех девушек, которые считают себя принцессами, подойдет такой стиль ванной. Здесь все женственно и уютно. Такое помещение заставит остаться там надолго.

5 – кантри

Toscane, dmesure dmesure Ванная в средиземноморском стиле
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

А вот ванная комната с совершенно другой атмосферой. Здесь мы видим стиль кантри – открытые балки, плитка-мозаика, нейтральные тона. Дизайнеры не использовали особо декоративные элементы, сделав упор на сам стиль.

6 – оригинальный дизайн

Les Créations des architectes de RencontreUnArchi.com, RencontreUnArchi RencontreUnArchi Ванная в классическом стиле
RencontreUnArchi

RencontreUnArchi
RencontreUnArchi
RencontreUnArchi

Библиотека-ванная подходит для тех, кто любит читать в ванне. Добавьте такую конструкцию для книг и наслаждайтесь чтением, сидя в теплой ванне.

34 гениально простые идеи для дизайна малогабаритки

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