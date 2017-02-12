Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

22 простых и красивых заборов для вашего сада

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Как говорится, первое впечатление – самое главное! И это касается не только дома, но и его непосредственного окружения, а именно – забора. Эта конструкция может служить дополнительным украшением и привлекать взгляды прохожих. Более того, судя по внешнему виду и состоянию забора ваши гости будут судить о вашем вкусе и аккуратности. 

В этой статье мы собрали 22 замечательных варианта подобных ограждений, которые вдохновят вас и помогут определиться с выбором. Смотрите и воплощайте в жизнь!

1. Декоративный вариант темно-зеленого цвета

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая лаконичная изгородь из металла будет гармонично смотреться с зелеными насаждениями во дворе. 

2. Классический деревянный забор

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten Сад в стиле модерн Дерево
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

А такая конструкция идеально подходит для уединения и погружения в природный мир. Деревянный забор останется актуальным даже спустя годы. 

3. Шикарный белый забор

HIDE THE NEIGHBOURS, Oxford Trellis Oxford Trellis Дома в стиле модерн
Oxford Trellis

Oxford Trellis
Oxford Trellis
Oxford Trellis

Вариант для настоящих эстетов. Минималистичная конструкция с решетчатой верхней частью белого цвета. 

4. Артобъекты на заборе

HIDE THE NEIGHBOURS, Oxford Trellis Oxford Trellis Дома в рустикальном стиле
Oxford Trellis

Oxford Trellis
Oxford Trellis
Oxford Trellis

Если украсить забор необычными элементами, надписями или другими артобъектами, он заиграет совершенно по-новому. 

5. Контрастная деревянная изгородь

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Этот забор был выкрашен в темный цвет, чтобы оттенить садовую зелень и подчеркнуть индивидуальность дома.

6. Простой забор для надежной защиты

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Дома в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Высокая конструкция из прочного железа не только замечательно смотрится, но и защищает ваши владения от незваных гостей. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Прекрасный вариант для загороднего дома

Fencing project Atkinsons Fencing Ltd Сад в скандинавском стиле
Atkinsons Fencing Ltd

Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

Деревенская стилистика забора гармонично вписалась в местный ландшафт, согласны?

8. Надежная конструкция из стали и кирпича

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Кирпичная кладка – это всегда актуально и красиво. Забор такого плана с вставками из стали станет надежной защитой для вашего участка от злоумышленников, а также дополнительным украшением. 

9. Монументальный забор из камня

homify Сад в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Сложная конструкция из натурального камня прослужит вам не одно десятилетие. Комбинация различных оттенков и размеров отдельных элементов забора делает его особенно привлекательным. 

10. Живая изгородь

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Сад в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Ваш забор уже старый и некрасивый? Высаживайте вдоль него быстрорастущий плющ или другие лианы. Подобные растения превратят изгородь в зеленый ковер, от которого невозможно отвести взгляд!

11. Традиционный белый забор

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Классический белый забор из натурального дерева не теряет свою актуальность в наши дни. Он легко подойдет к различной стилистике сада и сделает участок аккуратным.

12. Забор яркого оттенка

Die Vielfallt der Zäune, Triumph-Zaunsysteme Triumph-Zaunsysteme Сад Забор и ворота
Triumph-Zaunsysteme

Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme
Triumph-Zaunsysteme

Хотите привлечь внимание окружающих? Тогда выбирайте яркую краску для своего забора. Это выглядит стильно и современно!

13. Решетчатый забор

HIDE THE NEIGHBOURS, Oxford Trellis Oxford Trellis Дома в стиле модерн
Oxford Trellis

Oxford Trellis
Oxford Trellis
Oxford Trellis

Решетчатая конструкция особенно понравится садоводам, которые планируют выращивать вьющиеся растения. Такой забор станет для них отличной опорой.

14. Различные элементы

Murs de séparation, SO GARDEN SO GARDEN Сад Забор и ворота
SO GARDEN

SO GARDEN
SO GARDEN
SO GARDEN

Попробуйте использовать для строительства забора элементы различной формы, чтобы создать уникальную стилистику. 

15. Необычные формы

Swimming Pool wallcovering and seats Kreoo Бассейн Мрамор Черный
Kreoo

Swimming Pool wallcovering and seats

Kreoo
Kreoo
Kreoo

А от такого ограждения у всех перехватит дух! Дизайнерский вариант для ценителей современных форм.

16. Простой и естественный забор

Holzzäune, meingartenversand.de meingartenversand.de Сад Забор и ворота
meingartenversand.de

meingartenversand.de
meingartenversand.de
meingartenversand.de

Этот забор стилизован под старину, ведь раньше именно такие ограждения были распространены. Как вам подобный подход?

17. Лаконичная конструкция

Antares, JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS Бассейн в тропическом стиле Камень Эффект древесины
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

Все гениальное – просто. Вот и этот забор состоит из обычных бетонных блоков, но выглядит при этом потрясающе!

18. Милый забор в пастельных тонах

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Этот винтажный забор особенно понравится романтичным натурам. Он сразу же привносит частичку французского шарма и элегантности.

19. Стальная конструкция

Ogrodzenia nierdzewne, Armet Armet Сад Забор и ворота
Armet

Armet
Armet
Armet

Еще одна простая конструкция, которую можно выполнить во множестве вариаций. Неизменной останется прочность такого забора.

20. Уникальный дизайн

Pabellón 3e, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Дома в стиле модерн
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Оригинальный проект, который станет изюминкой вашего двора. Если вам по душе нечто особенное – тогда заказывайте изгородь у специалистов

21. Гармоничный вариант

Sylter Gartentore, Friesentore, Sichtschutztore blickdicht und Gartenpforten aus Sipo Mahagoni.- Accoya.- und Bongossiholz in Weiß und allen RAL Farben auf Maß lieferbar., Holzwerkstatt Mazur Holzwerkstatt Mazur Сад в стиле модерн
Holzwerkstatt Mazur

Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur
Holzwerkstatt Mazur

Этот невысокий забор прекрасно сочетается с окружающими пейзажами. 

22. Литая конструкция

Alaskan Mountain Gate, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Сад в эклектичном стиле
Edelstahl Atelier Crouse:

Alaskan Mountain Gate

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

Хотите что-то неповторимое? Литой забор из фигурных металлических элементов поразит всех вокруг!

Великолепные деревянные дома: 10 примеров

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо