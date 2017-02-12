22 простых и красивых заборов для вашего сада

Как говорится, первое впечатление – самое главное! И это касается не только дома, но и его непосредственного окружения, а именно – забора. Эта конструкция может служить дополнительным украшением и привлекать взгляды прохожих. Более того, судя по внешнему виду и состоянию забора ваши гости будут судить о вашем вкусе и аккуратности.

В этой статье мы собрали 22 замечательных варианта подобных ограждений, которые вдохновят вас и помогут определиться с выбором. Смотрите и воплощайте в жизнь!