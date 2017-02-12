22 простых и красивых заборов для вашего сада

Как говорится, первое впечатление – самое главное! И это касается не только дома, но и его непосредственного окружения, а именно – забора. Эта конструкция может служить дополнительным украшением и привлекать взгляды прохожих. Более того, судя по внешнему виду и состоянию забора ваши гости будут судить о вашем вкусе и аккуратности.
В этой статье мы собрали 22 замечательных варианта подобных ограждений, которые вдохновят вас и помогут определиться с выбором. Смотрите и воплощайте в жизнь!
Такая лаконичная изгородь из металла будет гармонично смотреться с зелеными насаждениями во дворе.
А такая конструкция идеально подходит для уединения и погружения в природный мир. Деревянный забор останется актуальным даже спустя годы.
Вариант для настоящих эстетов. Минималистичная конструкция с решетчатой верхней частью белого цвета.
Если украсить забор необычными элементами, надписями или другими артобъектами, он заиграет совершенно по-новому.
Этот забор был выкрашен в темный цвет, чтобы оттенить садовую зелень и подчеркнуть индивидуальность дома.
Высокая конструкция из прочного железа не только замечательно смотрится, но и защищает ваши владения от незваных гостей.
Деревенская стилистика забора гармонично вписалась в местный ландшафт, согласны?
Кирпичная кладка – это всегда актуально и красиво. Забор такого плана с вставками из стали станет надежной защитой для вашего участка от злоумышленников, а также дополнительным украшением.
Сложная конструкция из натурального камня прослужит вам не одно десятилетие. Комбинация различных оттенков и размеров отдельных элементов забора делает его особенно привлекательным.
Ваш забор уже старый и некрасивый? Высаживайте вдоль него быстрорастущий плющ или другие лианы. Подобные растения превратят изгородь в зеленый ковер, от которого невозможно отвести взгляд!
Классический белый забор из натурального дерева не теряет свою актуальность в наши дни. Он легко подойдет к различной стилистике сада и сделает участок аккуратным.
Хотите привлечь внимание окружающих? Тогда выбирайте яркую краску для своего забора. Это выглядит стильно и современно!
Решетчатая конструкция особенно понравится садоводам, которые планируют выращивать вьющиеся растения. Такой забор станет для них отличной опорой.
Попробуйте использовать для строительства забора элементы различной формы, чтобы создать уникальную стилистику.
А от такого ограждения у всех перехватит дух! Дизайнерский вариант для ценителей современных форм.
Этот забор стилизован под старину, ведь раньше именно такие ограждения были распространены. Как вам подобный подход?
Все гениальное – просто. Вот и этот забор состоит из обычных бетонных блоков, но выглядит при этом потрясающе!
Этот винтажный забор особенно понравится романтичным натурам. Он сразу же привносит частичку французского шарма и элегантности.
Еще одна простая конструкция, которую можно выполнить во множестве вариаций. Неизменной останется прочность такого забора.
Оригинальный проект, который станет изюминкой вашего двора. Если вам по душе нечто особенное – тогда заказывайте изгородь у специалистов.
Этот невысокий забор прекрасно сочетается с окружающими пейзажами.
Хотите что-то неповторимое? Литой забор из фигурных металлических элементов поразит всех вокруг!