Современные ворота для дома

Предположим, вы владелец дачного участка, который был приобретен совсем недавно и на нем пока не построен двухэтажный особняк и не высажены редкие породы деревьев. Вы только начали осваивать землю и остановились в небольшом садовом домике. Чтобы чувствовать себя защищенными от незванных гостей, можно соорудить небольшие ворота самостоятельно -сколотить вместе несколько досок, закрепить их на петлях и перед вами – надежная конструкция, которая верой и правдой прослужит до того момента, когда настанет пора заменить ее на массивные стальные врата.