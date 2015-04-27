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Современные ворота для дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
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Человека встречают по одежке, а загородный дом – по воротам. Ворота защищают вашу собственность от проникновения нежеланных гостей и гостеприимно распахиваются перед теми, с кем вы непременно хотите повидаться. Современные ворота могут быть изготовлены из полимеров, дерева или стали,  они могут быть распашными, подъемно-поворотными, раздвижными и роллетными. Все чаще ворота оснащаются специальными электронными устройствами, становясь частью интергрированного комплекса типа умный дом. Попав в поле зрения дизайнеров, к технической составляющей ворот добавляется незаурядный внешний вид, органично сочетающийся с фасадом здания и прилегающим к нему ландшафтом.

Избежать банальных решений

Portails Design Atlantide, Art et Portails Art et Portails Окна и двериДвери
Art et Portails

Art et Portails
Art et Portails
Art et Portails

Дизайнеры из студии Art et portails, конечно же, не изобрели ворота, зато они придали им нестандартный вид. Классические распашные ворота из металла превратились в причудливую игру ярко-красных линий,  скрашивающих несколько унылый вид фасада дома.

Бюджетный вариант

Portail, Lenka créations Lenka créations Окна и двериДвери
Lenka créations

Lenka créations
Lenka créations
Lenka créations

Предположим, вы владелец дачного участка, который был приобретен совсем недавно и на нем пока не построен двухэтажный особняк и не высажены редкие породы деревьев. Вы только начали осваивать землю и остановились в небольшом садовом домике. Чтобы чувствовать себя защищенными от незванных гостей, можно соорудить небольшие ворота самостоятельно -сколотить вместе несколько досок, закрепить их на петлях и перед вами – надежная конструкция, которая верой и правдой прослужит до того момента, когда настанет пора заменить ее на массивные стальные врата.

Путешествие в будущее

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

Эти серые двери из металла являются ярким представителем так называемых секционных  ворот. Секрет их конструкции заключен в маленьких роликах с встроенными подшипниками, которые движутся вверх по стальным направляющим. Как правило, подобные ворота используют в качестве автоматических дверей для гаража, что  позволяет экономить внутреннее пространство и площадь перед гаражом. Секционные ворота также универсальны, и использовать их можно в помещениях любых размеров, вне зависимости от формы крыши и фасада. Они также являются своего рода символом благоустроенности и комфорта загородного дома.

В центре внимания

Deck WPC libre de mantenimiento, Grupo Boes Grupo Boes Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
Grupo Boes

Grupo Boes
Grupo Boes
Grupo Boes

Необычная дверь из металла, которая никогда полностью не открывается, оставаясь полуоткрытой независимо от стороны вращения. Такие ворота идеально подходят для загородных домов, расположенных в южных широтах. Не будем кривить душой – это ограждение существенно уступает вышеописанным воротам по части практичности, зато его эстетические свойства выше всяких похвал.

Приглашаем всех

maison VAP, virginie DEVAUX virginie DEVAUX Дома в стиле модерн
virginie DEVAUX

virginie DEVAUX
virginie DEVAUX
virginie DEVAUX

В некоторых случаях нет необходимости огораживать дом высоким забором, особенно если это касается зданий общественного назначения, вход в который не должен вызывать затруднений. В таком случае создать видимость ворот может помочь незатейливая конструкция из бетона, вроде той, что мы видим на фото. Две невысокие бетонные плиты создадут видимость ограждения, не скрывая при этом фасад дома от проходящих мимо людей.

Дом из клеёного бруса

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