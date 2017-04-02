До и После: Качественный редизайн 4 кухонь

Мечтайте по-крупному, но двигайтесь шаг за шагом. Если есть возможность, ремонтируйте всю квартиру целиком. Если эта радость вам не доступна, сначала возьмитесь за кухню. Да, будет сложно. Да, мыть посуду какое-то время придется в ванной комнате. Но однажды вы войдете утром в кухню своей мечты. Почему бы не сделать так уже этой весной?

Не пытайтесь делать все сами. Цените свое время и нервы, пусть кто-то другой беспокоится, подвезут ли с утра плитку и подойдет ли докупленный ламинат по цвету. А вы уделите время семье, радуясь, что скоро заживете так, как большинство только мечтает.