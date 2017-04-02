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До и После: Качественный редизайн 4 кухонь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
restyling d’une cuisine vers le style contemporain , Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Кухня в стиле модерн
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Мечтайте по-крупному, но двигайтесь шаг за шагом. Если есть возможность, ремонтируйте всю квартиру целиком. Если эта радость вам не доступна, сначала возьмитесь за кухню. Да, будет сложно. Да, мыть посуду какое-то время придется в ванной комнате. Но однажды вы войдете утром в кухню своей мечты. Почему бы не сделать так уже этой весной?

Не пытайтесь делать все сами. Цените свое время и нервы, пусть кто-то другой беспокоится, подвезут ли с утра плитку и подойдет ли докупленный ламинат по цвету. А вы уделите время семье, радуясь, что скоро заживете так, как большинство только мечтает.

​До и После: Глянцевый люкс

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

При ремонте старой квартиры никто не хотел напоминаний о прошлом. Выбор в пользу белоснежного глянцевого гарнитура с небесно-голубым стеклянным фартуком и качественно проработанной подсветкой символизирует будущее этого дома. Удивительно, но при такой подаче не пугает даже весьма рыжеватый пол. Больше ремонтов от этого автора здесь.

​До и После: Минимальные изменения

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Бюджета на полноценный ремонт с заменой гарнитура у владельцев этой кухни не было, поэтому было решено купить новую технику и сделать подсветку для старого гарнитура, который просто окрасили в белый. Несколько лет хозяева будут радоваться своей новой-старой кухне. Такие изменения задают правильное направление. Вы получаете новые техно-штучки и достаточно обновленный гарнитур, чтобы он не привлекал излишнего внимания.

​До и После: Правильный подход

Fermette rustique se transforme en espace contemporain, Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Кухня в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

Мало кто решается построить новый дом и обшить потолки вагонкой в оттенках натурального дерева. Раньше такое почему-то любили, но сейчас все дизайнеры понимают, что такой дизайн превращает пространство в нечто, совершенно не соответствующее представлениям современного человека о красоте. Не место рыжему дереву и в мебели. А вот сложные подвесные потолки с продуманной подсветкой, незаметные модули гарнитура и удобный остров с рабочей зоной – самое то для кухни мечты!

​До и После: Супер-кухня на месте старой заброшки

Reforma casa FM | Tigre, Buenos Aires, Argentina, ReformArq - Casas, reformas y ampliaciones ReformArq - Casas, reformas y ampliaciones Дома в классическом стиле
ReformArq – Casas, reformas y ampliaciones

ReformArq - Casas, reformas y ampliaciones
ReformArq – Casas, reformas y ampliaciones
ReformArq - Casas, reformas y ampliaciones

Мы искренне восхищаемся теми людьми, которые могут сотворить такое чудо. Кажется почти нереальным такое преображение. Черно-белый глянец роскошного кухонного гарнитура, сложное построение его модулей, простор и красота! Но владельцы получили не только новую кухню, смотрите подробности в портфолио дизайнеров.

​До и После: Исправляем ошибки прошлого

restyling d’une cuisine vers le style contemporain , Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Кухня в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

При прошлом ремонте дизайнерам и владельцам понравился вариант с необычной геометрией стен и выступающими модулями гарнитура. Но в этот раз решили отказаться от таких вариантов, и наоборот, выстроили гарнитур в линеечку. Получилось очень эффектно. Ретро-атмосфера, витавшая в доме из-за использования терракотовой плитки с неравномерным обжигом, улетучилась. Кофейно-сливочная гамма, использованная в новом интерьере, придала ему свежесть.

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