До и После: Качественный редизайн 4 кухонь

Мечтайте по-крупному, но двигайтесь шаг за шагом. Если есть возможность, ремонтируйте всю квартиру целиком. Если эта радость вам не доступна, сначала возьмитесь за кухню. Да, будет сложно. Да, мыть посуду какое-то время придется в ванной комнате. Но однажды вы войдете утром в кухню своей мечты. Почему бы не сделать так уже этой весной?
Не пытайтесь делать все сами. Цените свое время и нервы, пусть кто-то другой беспокоится, подвезут ли с утра плитку и подойдет ли докупленный ламинат по цвету. А вы уделите время семье, радуясь, что скоро заживете так, как большинство только мечтает.
При ремонте старой квартиры никто не хотел напоминаний о прошлом. Выбор в пользу белоснежного глянцевого гарнитура с небесно-голубым стеклянным фартуком и качественно проработанной подсветкой символизирует будущее этого дома. Удивительно, но при такой подаче не пугает даже весьма рыжеватый пол. Больше ремонтов от этого автора здесь.
Бюджета на полноценный ремонт с заменой гарнитура у владельцев этой кухни не было, поэтому было решено купить новую технику и сделать подсветку для старого гарнитура, который просто окрасили в белый. Несколько лет хозяева будут радоваться своей новой-старой кухне. Такие изменения задают правильное направление. Вы получаете новые техно-штучки и достаточно обновленный гарнитур, чтобы он не привлекал излишнего внимания.
Мало кто решается построить новый дом и обшить потолки вагонкой в оттенках натурального дерева. Раньше такое почему-то любили, но сейчас все дизайнеры понимают, что такой дизайн превращает пространство в нечто, совершенно не соответствующее представлениям современного человека о красоте. Не место рыжему дереву и в мебели. А вот сложные подвесные потолки с продуманной подсветкой, незаметные модули гарнитура и удобный остров с рабочей зоной – самое то для кухни мечты!
Мы искренне восхищаемся теми людьми, которые могут сотворить такое чудо. Кажется почти нереальным такое преображение. Черно-белый глянец роскошного кухонного гарнитура, сложное построение его модулей, простор и красота! Но владельцы получили не только новую кухню, смотрите подробности в портфолио дизайнеров.
При прошлом ремонте дизайнерам и владельцам понравился вариант с необычной геометрией стен и выступающими модулями гарнитура. Но в этот раз решили отказаться от таких вариантов, и наоборот, выстроили гарнитур в линеечку. Получилось очень эффектно. Ретро-атмосфера, витавшая в доме из-за использования терракотовой плитки с неравномерным обжигом, улетучилась. Кофейно-сливочная гамма, использованная в новом интерьере, придала ему свежесть.
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