​15 модных идей для освещения в спальне

Дизайн спальни – это не только отделка, мебель и текстиль, но еще и освещение. Оно играет очень важную роль в общем восприятии пространства, начиная примерно с 17:00. А ведь именно в это время мы и приходим с работы и нуждаемся в самом расслабляющем и приятном месте на земле.
Кроме того, современное освещение позволяет регулировать красивую, лаконичную и не слишком яркую подсветку для утра – чтобы не включать свет полностью, а лишь подчеркнуть утренние очертания комнаты и особенную атмосферность.
В данном варианте освещения мы видим классические люстру, две прикроватных тумбочки и еще один модуль освещения вдоль шкафа наверху, который растянулся практически на всю длину задней стены. Такая идея отлично подойдет для шкафа, расположенного в любом из уголков спальни, не только за изголовьем.
Этот вариант предусматривает интегрированный светильник с неоновой нитью на стене с изголовьем. Такие варианты популярны в нью-йоркском стиле и ар-деко. Они все чаще и чаще используются в люксовой турецкой мебели, где стоимость гарнитура с полным набором мебели начинается от 150-200 тысяч рублей. Основными же источниками света служат нити на потолке и прикроватные тумбочки.
Ажурные блоки на потолке тоже созданы с помощью нити, но благодаря специальным орнаментам смотрится такая идея гораздо более колоритно. Дополнен этот блок люстрой и светильниками для чтения на стене возле изголовья.
Красивые дорожки из маленьких точечных светильников в потолке, что напоминают звезды, можно реализовать на достаточно скромный бюджет.
Актуальны сейчас и этнические светильники, которые создаются с помощью множества маленьких стеклянных фрагментов. Здесь есть и марокканское влияние, и ар-деко, и даже Древнего Египта. В целом, они являются скорее акцентным дополнением, чем главным элементом освещения.
Вот такие золотые или серебряные нити над изголовьем – сейчас самый популярный и при этом простой способ разнообразить освещение в спальне в современном стиле.
Рабочую зону, будуарный столик, полочки и ниши для хранения – все можно легко дополнить точечной подсветкой на самой мебели.
Такие лампы чаще всего используются в голландских и американских интерьерах, но сегодня становятся все более популярны в Европе. Обычно они имеют большую мощность, чем маленькие и могут служить даже основными источниками света.
Распространена в дизайне интерьера и акцентная подсветка, которая направляет не только свет, но и наш взгляд на определенный предмет, заставляя его окрашиваться в другие цвета, бликовать, сверкать и пр., как эта уникальная картина.
В современных стилях с уклоном в неоклассику, французский стиль, ар-деко или эклектику люстры остаются все еще востребованными. А строгие линии современной отделки при должном умении сочетаются и с хрусталем, и с ажурными элементами.
В больших спальнях лампочка при козетке позволят вам реализовать идею мини-гостиной прямо в вашей спальне.
Данный интерьер в стиле американского коастала, эталонный и очень романтичный, использует ставни на окнах, чтобы сделать естественный дневной свет более мягким и нежным.
Самым популярным способом добавления интересной подсветки в спальню становится подвесной потолок. Обычно это нить, идущая по периметру комнаты с отступом от стен в 50-100 сантиметров, в зависимости от размера комнаты. Нити имеют возможность гореть разными цветами, мигать и включаться только частично.
Такая традиция настенных ламп особенно распространена в Великобритании и США и смотрится очень красиво. Важно и то, что она освобождает место на прикроватной тумбочке.
Эти потрясающие диски-светильники смотрятся просто удивительно красиво в любом современном интерьере или даже интерьере в стиле ар-деко! Футуристический шарм такого люксового формата вам тоже может понравиться.
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