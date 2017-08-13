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​15 модных идей для освещения в спальне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
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Дизайн спальни – это не только отделка, мебель и текстиль, но еще и освещение. Оно играет очень важную роль в общем восприятии пространства, начиная примерно с 17:00. А ведь именно в это время мы и приходим с работы и нуждаемся в самом расслабляющем и приятном месте на земле.

Кроме того, современное освещение позволяет регулировать красивую, лаконичную и не слишком яркую подсветку для утра – чтобы не включать свет полностью, а лишь подчеркнуть утренние очертания комнаты и особенную атмосферность.

​Новый тандем

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В данном варианте освещения мы видим классические люстру, две прикроватных тумбочки и еще один модуль освещения вдоль шкафа наверху, который растянулся практически на всю длину задней стены. Такая идея отлично подойдет для шкафа, расположенного в любом из уголков спальни, не только за изголовьем.

​Интегрированный люкс

Konut Projeleri, RayKonsept RayKonsept Спальня в стиле модерн
RayKonsept

RayKonsept
RayKonsept
RayKonsept

Этот вариант предусматривает интегрированный светильник с неоновой нитью на стене с изголовьем. Такие варианты популярны в нью-йоркском стиле и ар-деко. Они все чаще и чаще используются в люксовой турецкой мебели, где стоимость гарнитура с полным набором мебели начинается от 150-200 тысяч рублей. Основными же источниками света служат нити на потолке и прикроватные тумбочки.

​Ажурные блоки

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Спальня в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Ажурные блоки на потолке тоже созданы с помощью нити, но благодаря специальным орнаментам смотрится такая идея гораздо более колоритно. Дополнен этот блок люстрой и светильниками для чтения на стене возле изголовья.

​Дорожки из звезд

homify Спальня в стиле модерн Мрамор Черный
homify

homify
homify
homify

Красивые дорожки из маленьких точечных светильников в потолке, что напоминают звезды, можно реализовать на достаточно скромный бюджет.

​Стеклянная этника

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Спальня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Актуальны сейчас и этнические светильники, которые создаются с помощью множества маленьких стеклянных фрагментов. Здесь есть и марокканское влияние, и ар-деко, и даже Древнего Египта. В целом, они являются скорее акцентным дополнением, чем главным элементом освещения.

​Золотые нити

CCT 107 Project in Esenyurt, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Спальня в стиле модерн
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Вот такие золотые или серебряные нити над изголовьем – сейчас самый популярный и при этом простой способ разнообразить освещение в спальне в современном стиле.

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​Точечная подсветка на мебели

Apartamento Nine, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Спальня в стиле модерн
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Рабочую зону, будуарный столик, полочки и ниши для хранения – все можно легко дополнить точечной подсветкой на самой мебели.

​Высокие прикроватные лампы

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Спальня в эклектичном стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Такие лампы чаще всего используются в голландских и американских интерьерах, но сегодня становятся все более популярны в Европе. Обычно они имеют большую мощность, чем маленькие и могут служить даже основными источниками света.

​Акцентная подсветка

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Спальня в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Распространена в дизайне интерьера и акцентная подсветка, которая направляет не только свет, но и наш взгляд на определенный предмет, заставляя его окрашиваться в другие цвета, бликовать, сверкать и пр., как эта уникальная картина.

​Люстра в современном интерьере

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В современных стилях с уклоном в неоклассику, французский стиль, ар-деко или эклектику люстры остаются все еще востребованными. А строгие линии современной отделки при должном умении сочетаются и с хрусталем, и с ажурными элементами.

​Лампочка при козетке

Elegant Modern and Timeless, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Спальня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

В больших спальнях лампочка при козетке позволят вам реализовать идею мини-гостиной прямо в вашей спальне.

​Ставни на окнах

Denver Country Club Home, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Спальня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Данный интерьер в стиле американского коастала, эталонный и очень романтичный, использует ставни на окнах, чтобы сделать естественный дневной свет более мягким и нежным.

​Подвесной потолок

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Спальня в эклектичном стиле
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Самым популярным способом добавления интересной подсветки в спальню становится подвесной потолок. Обычно это нить, идущая по периметру комнаты с отступом от стен в 50-100 сантиметров, в зависимости от размера комнаты. Нити имеют возможность гореть разными цветами, мигать и включаться только частично.

​Лампочки на стене

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Спальня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Такая традиция настенных ламп особенно распространена в Великобритании и США и смотрится очень красиво. Важно и то, что она освобождает место на прикроватной тумбочке.

​Модные диски-светильники

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Спальня в средиземноморском стиле
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Эти потрясающие диски-светильники смотрятся просто удивительно красиво в любом современном интерьере или даже интерьере в стиле ар-деко! Футуристический шарм такого люксового формата вам тоже может понравиться.

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