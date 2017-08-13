​15 модных идей для освещения в спальне

Дизайн спальни – это не только отделка, мебель и текстиль, но еще и освещение. Оно играет очень важную роль в общем восприятии пространства, начиная примерно с 17:00. А ведь именно в это время мы и приходим с работы и нуждаемся в самом расслабляющем и приятном месте на земле.

Кроме того, современное освещение позволяет регулировать красивую, лаконичную и не слишком яркую подсветку для утра – чтобы не включать свет полностью, а лишь подчеркнуть утренние очертания комнаты и особенную атмосферность.