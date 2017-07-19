Мексика – необычная страна, где колорит тропического климата и культурных традиций сливается с очень напряженной криминальной обстановкой, большим разрывом между бедными и богатыми, а предельная современность в районах элитной застройки – с трущобами в соседнем.
Этот оригинальный дом-крепость провозглашает принципы современной жизни именно в Мексике.Там, где высокие заборы – это данность, хочется жить как можно дальше от улицы и парадного входа, добиться максимальной приватности и при этом получить как можно больше квадратных метров на традиционно узких и маленьких участках.
То, что в этом доме парадный вход спрятан от посторонних глаз и выглядит, как тропинка сбоку – это эффективный визуальный прием, который очень нравится мексиканцам именно из соображений психологической безопасности и спокойствия. Несмотря на то, что элитные районы всегда охраняются и огорожены от внешнего мира шлагбаумом, забором и будкой охраны, во многих случаях архитектор отражает стремление сделать свой дом именно крепостью, а никак не резиденцией.
Архитекторы из студии LOPEZ DUPLAN ARQUITECTOS сделали так, что этот дом с улицы представляется нам этаким современным замком, а внутри полон роскоши, блеска, будто дворец. Внешняя отделка была выполнена с помощью штукатурки и керамических плит серого цвета, окна имеют серые рамы, а натуральное дерево в дизайне навесов, террас и ворот дополняет образ традиционным акцентом.
Нередко при мексиканских домах можно встретить и внутренние дворики, полные ярких красок или, наоборот, – тропического зеленого фона. Этот как раз из второй категории, с масштабным озеленением, подсветкой и особенной атмосферой.
Потрясающий блок сплошного панорамного остекления размером 3 на 6 метров в гостиной выглядит почти сюрреалистично – он открывает вид на сад так, что кажется, что вы сейчас находитесь прямо там. Рядом расположилась столовая с большим резным буфетом красного цвета, который снабжен модной золотой подсветкой, а полы здесь выполнены из натурального дерева.
В мексиканском современном доме до сих пор популярны очень яркие акценты (алые или темно-зеленые, полуночно-синие или оранжевые), но этот дом оказался более проамериканским, чем большинство проектов из этой части света. Здесь цветовая гамма составлена на основе натуральных оттенков древесины и белого, сюда пришли шоколадные и бежевые оттенки, идеально подходящие для дизайна семейной гостиной.
Современная кухня копирует американский формат в планировке, дополняя его модным модулем на потолке с подсветкой, выходом во внутренний дворик через двери-слайдеры, которые могут полностью прятаться «в стену». Кухонный остров является уголком для завтраков, встроенная техника отблескивает роскошью стали, а дополнительная кладовая рядом позволяет сделать вид главной кухни максимально приятным.
В этой шикарной главной спальне царит богемная атмосфера. Здесь есть и традиционные средиземноморские акценты, типа кованой кровати или деревянного пола, плетеного кресла или ставень на окнах, и современная цветовая гамма с модными трендами в виде зеркальной мебели и подсветки в потолке.
Рядом с кроватью – детская кроватка, а за дверьми-слайдерами – еще одна детская. Так молодые родители создают максимально комфортабельный климат для жизни малышей.
На втором этаже мы нашли еще одну потрясающую спальню, более компактного, но не менее люксового формата. Она оформлена с этническими акцентами и имеет при себе и гардеробную, и большую ванную комнату. Так, рядом с кроватью есть мягкое местечко, украшенное ковром с рисунком зебры, а ниже на фотографии вы увидите роскошное изголовье из резного дерева.
Вторая спальня просто поразительно эффектна и атмосферна, она отражает комфортабельность всего дома в одном снимке.
Двое старших детей-школьников уже спят в отдельной комнате. У них есть просторная солнечная спальня с двумя кроватями, гардеробом и ванной комнатой.
Так выглядит ванная комната при второй спальне (той, что с резным изголовьем), а та, что с кованой кроватью, отлично просматривается из окна – она расположена на первом этаже под террасой, прямо возле внутреннего дворика.
В дизайне ванной комнаты используется натуральный мрамор и экзотическая древесина, дизайнерская мебель и необычной формы потолок с линейной подсветкой.
В этой ванной комнате мы нашли две раковины, два душа, два комода для каждого из супругов и еще зеркало в пол и потайной гардероб, которые здесь как раз кстати.
Далее на homify:
— Шикарный современный немецкий дом;
— Для тех, кто хочет построить дом;