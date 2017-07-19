Мексика – необычная страна, где колорит тропического климата и культурных традиций сливается с очень напряженной криминальной обстановкой, большим разрывом между бедными и богатыми, а предельная современность в районах элитной застройки – с трущобами в соседнем.

Этот оригинальный дом-крепость провозглашает принципы современной жизни именно в Мексике.Там, где высокие заборы – это данность, хочется жить как можно дальше от улицы и парадного входа, добиться максимальной приватности и при этом получить как можно больше квадратных метров на традиционно узких и маленьких участках.

То, что в этом доме парадный вход спрятан от посторонних глаз и выглядит, как тропинка сбоку – это эффективный визуальный прием, который очень нравится мексиканцам именно из соображений психологической безопасности и спокойствия. Несмотря на то, что элитные районы всегда охраняются и огорожены от внешнего мира шлагбаумом, забором и будкой охраны, во многих случаях архитектор отражает стремление сделать свой дом именно крепостью, а никак не резиденцией.