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Оригинальный дом-крепость

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Гостиная в классическом стиле
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Мексика – необычная страна, где колорит тропического климата и культурных традиций сливается с очень напряженной криминальной обстановкой, большим разрывом между бедными и богатыми, а предельная современность в районах элитной застройки – с трущобами в соседнем.

Этот оригинальный дом-крепость провозглашает принципы современной жизни именно в Мексике.Там, где высокие заборы – это данность, хочется жить как можно дальше от улицы и парадного входа, добиться максимальной приватности и при этом получить как можно больше квадратных метров на традиционно узких и маленьких участках.

То, что в этом доме парадный вход спрятан от посторонних глаз и выглядит, как тропинка сбоку – это эффективный визуальный прием, который очень нравится мексиканцам именно из соображений психологической безопасности и спокойствия. Несмотря на то, что элитные районы всегда охраняются и огорожены от внешнего мира шлагбаумом, забором и будкой охраны, во многих случаях архитектор отражает стремление сделать свой дом именно крепостью, а никак не резиденцией.

​Внешний вид дома

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Дома в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Архитекторы из студии LOPEZ DUPLAN ARQUITECTOS  сделали так, что этот дом с улицы представляется нам этаким современным замком, а внутри полон роскоши, блеска, будто дворец. Внешняя отделка была выполнена с помощью штукатурки и керамических плит серого цвета, окна имеют серые рамы, а натуральное дерево в дизайне навесов, террас и ворот дополняет образ традиционным акцентом.

Внутренний дворик

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Балкон и терраса в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Нередко при мексиканских домах можно встретить и внутренние дворики, полные ярких красок или, наоборот, – тропического зеленого фона. Этот как раз из второй категории, с масштабным озеленением, подсветкой и особенной атмосферой.

​Гостиная и столовая

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Гостиная в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Потрясающий блок сплошного панорамного остекления размером 3 на 6 метров в гостиной выглядит почти сюрреалистично – он открывает вид на сад так, что кажется, что вы сейчас находитесь прямо там. Рядом расположилась столовая с большим резным буфетом красного цвета, который снабжен модной золотой подсветкой, а полы здесь выполнены из натурального дерева.

​Шоколад и нежность слоновой кости

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Гостиная в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

В мексиканском современном доме до сих пор популярны очень яркие акценты (алые или темно-зеленые, полуночно-синие или оранжевые), но этот дом оказался более проамериканским, чем большинство проектов из этой части света. Здесь цветовая гамма составлена на основе натуральных оттенков древесины и белого, сюда пришли шоколадные и бежевые оттенки, идеально подходящие для дизайна семейной гостиной.

​Кухня с островом

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Кухня в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Современная кухня копирует американский формат в планировке, дополняя его модным модулем на потолке с подсветкой, выходом во внутренний дворик через двери-слайдеры, которые могут полностью прятаться «в стену». Кухонный остров является уголком для завтраков, встроенная техника отблескивает роскошью стали, а дополнительная кладовая рядом позволяет сделать вид главной кухни максимально приятным.

​Главная спальня

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Спальня в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

В этой шикарной главной спальне царит богемная атмосфера. Здесь есть и традиционные средиземноморские акценты, типа кованой кровати или деревянного пола, плетеного кресла или ставень на окнах, и современная цветовая гамма с модными трендами в виде зеркальной мебели и подсветки в потолке.

Рядом с кроватью – детская кроватка, а за дверьми-слайдерами – еще одна детская. Так молодые родители создают максимально комфортабельный климат для жизни малышей.

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Вторая спальня

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Спальня в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

На втором этаже мы нашли еще одну потрясающую спальню, более компактного, но не менее люксового формата. Она оформлена с этническими акцентами и имеет при себе и гардеробную, и большую ванную комнату. Так, рядом с кроватью есть мягкое местечко, украшенное ковром с рисунком зебры, а ниже на фотографии вы увидите роскошное изголовье из резного дерева.

​Гостевая

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Спальня в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Вторая спальня просто поразительно эффектна и атмосферна, она отражает комфортабельность всего дома в одном снимке.

​Спальня мальчиков

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Спальня в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Двое старших детей-школьников уже спят в отдельной комнате. У них есть просторная солнечная спальня с двумя кроватями, гардеробом и ванной комнатой.

​Главная ванная комната

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Ванная в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Так выглядит ванная комната при второй спальне (той, что с резным изголовьем), а та, что с кованой кроватью, отлично просматривается из окна – она расположена на первом этаже под террасой, прямо возле внутреннего дворика.

В дизайне ванной комнаты используется натуральный мрамор и экзотическая древесина, дизайнерская мебель и необычной формы потолок с линейной подсветкой.

​Зеркало в пол и потайной гардероб

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Ванная в классическом стиле
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

В этой ванной комнате мы нашли две раковины, два душа, два комода для каждого из супругов и еще зеркало в пол и потайной гардероб, которые здесь как раз кстати.

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