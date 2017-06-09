​14 идей для каменной стены в доме

Идеи дизайна стен камнем представлены в этой Книге Идей во все красе. Мы собрали для вас не просто разные породы камня, но еще и самые эффектные варианты декора с их использованием.

Каждый из вариантов очень живописен и имеет право на жизнь. Их стоимость начинается от 800 рублей за кв. метр и доходит до 15 тысяч рублей за кв. метр, в обоих случаях дана цена только за материал. Работа отделочников стоит от 1000 до 5000 рублей за кв. метр и исчисляется отдельно в каждом конкретном случае, в зависимости от сложности работ. Так, к примеру, для гостиной площадью 25 кв. метров длинная стена может быть оформлена камнем в среднем за 150-200 тысяч рублей. Люксовые варианты стоят уже гораздо дороже, а самый бюджетный обойдется в 30-45 тысяч рублей.