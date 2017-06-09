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​14 идей для каменной стены в доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Гостиная в стиле модерн
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Идеи дизайна стен камнем представлены в этой Книге Идей во все красе. Мы собрали для вас не просто разные породы камня, но еще и самые эффектные варианты декора с их использованием.

Каждый из вариантов очень живописен и имеет право на жизнь. Их стоимость начинается от 800 рублей за кв. метр и доходит до 15 тысяч рублей за кв. метр, в обоих случаях дана цена только за материал. Работа отделочников стоит от 1000 до 5000 рублей за кв. метр и исчисляется отдельно в каждом конкретном случае, в зависимости от сложности работ. Так, к примеру, для гостиной площадью 25 кв. метров длинная стена может быть оформлена камнем в среднем за 150-200 тысяч рублей. Люксовые варианты стоят уже гораздо дороже, а самый бюджетный обойдется в 30-45 тысяч рублей.

​Угловой формат

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

Угловая отделка камнем стены может вам очень понравится, особенно шикарно она смотрится коридоре. Сказочный мир природы – это то, что мы любим в сланце, граните и даже известняке. Порода камня может по-настоящему завораживать. А все из-за ее природной основы – в ней ощущается реальная мощь и даже вековая история. Представьте, натуральному камню, который используется для дизайна стен и добывается в карьерах, миллионы лет!

​Лестничный холл

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

Контраст между камнем и деревом может быть настолько шикарным, что не описать словами. А если сюда добавить люкс из стеклянных экранов, тропического растения и подсветки, то такое фантастическое шоу вы точно захотите видеть в своем доме каждый вечер!

​Внутренний дворик

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Очень необычный вариант внутреннего дворика реализован здесь. Чтобы сделать большое окно в ванной приватным от соседей, архитектор придумал сделать балкон без окон, а только со стеклянной кровлей. Фронтальная стена на балконе облицована светлым камнем, а тропические растения выстроены в ряд.

​Подсветка от пола

Realizzazioni per privati, Attività Edili Cameli Marco Attività Edili Cameli Marco Стены и полПол и стены
Attività Edili Cameli Marco

Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco
Attività Edili Cameli Marco

Такой вариант подсветки выглядит очень красиво, особенно в паре с камнем. Этот маленький блок декора камнем стоит совсем недорого – около 3000 рублей + работа по монтажу. Подсветка от пола стоит около 500 рублей за эффектные светильники плюс, нужна ее установка при замене пола.

​Акцентная стена в гостиной

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto Гостиная в рустикальном стиле
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

В этническом или классическом интерьере рельефный камень использовать достаточно сложно, ему нужно правильное окружение и атмосфера. А вот в современные стили (модерн, минимализм или скандинавский) он вписывается без всяких хлопот.

​Колонна, зонирующая стена

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Отделка камнем этой маленькой зоны может сделать ваш современный дом гораздо более эмоциональным, чувственным и эстетичным. Она смотрится так, будто является основой здания, хотя стена даже не несущая.

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​Современная отделка в гостиной

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Это – стандартный вариант для отделки главной длиной стены в гостиной. Обычно именно она является стеной с телевизором. Если у вас темная деревянная мебель, камень бежевого или белого цвета подходит здесь лучше всего. Серый и белый камень лучше использовать, если мебель белая или серая, а вот для черной мебели идеален как раз черный камень.

​Стена в прихожей

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Гостиная в стиле модерн
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Еще один вариант – отделка стены с зеркалом в прихожей, которая будет смотреться просто шикарно с подсветкой, как на снимке выше.

​Стена между двух окон

Reforma de un apartamento en el centro de San Sebastian, EKIDAZU EKIDAZU Гостиная в стиле модерн
EKIDAZU

EKIDAZU
EKIDAZU
EKIDAZU

Такая зона обычно маленькая, поэтому стоимость отделки будет очень низка, а нужный эффект все-таки будет достигнут. Подумайте над тем, чтобы сделать акцентной еще и стену с дверью, здесь тоже будет площади меньше, чем на главной стене гостиной.

​Отделка дымохода или фальш-камина

21st CenturyTraditional, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Гостиная в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Отличная идея как для старого дома с настоящим камином или печью, так и для фальш-камина различных типов. Придавая дому характер, останавливайтесь на более аккуратных вариантах, чем на более брутальных.

​Кухонный фартук и столешница

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors Кухня в классическом стиле
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

Потрясающая отделка камнем (особенно практичным гранитом или мрамором) кухонного фартука, а также столешницы гарнитура может в итоге дать даже больший эффект в интерьере, чем стена в гостиной. Особенно эффектно такая столешница и отделка фартука смотрятся с американскими и классическими кухнями.

​Отделка «под кирпич» в открытой планировке

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Кухня в стиле модерн
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Создавая из вашей квартиры лофт с помощью открытой планировки и отделки декоративным камнем «под кирпич», стоит быть аккуратными. Нужно выбрать не ярко-красный, а скорее бледный, серый или бежевый оттенок кирпича, чтобы избежать ощущения «сдавливания», которое появляется в интерьерах с красным кирпичом.

​Стены оригинальной постройки

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Столовая комната в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

В Турции, Италии, Испании, Франции и Великобритании часто практикуются реконструкции, которые берут за основу старое здание и затем возводят вокруг него новое, обустраивая пространство и внутри. Стоимость покупки такого заброшенного дома, который часто не имеет ни крыши, ни пола, начинается от 250-700 тысяч в Италии и Испании и от 1 млн рублей в курортных районах Турции.

​Декоративная керамическая плитка «под гальку»

mieszkanie z Bolkiem i Lolkiem, Projekt Kolektyw Sp. z o.o. Projekt Kolektyw Sp. z o.o. Ванная комната в скандинавском стиле
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.
Projekt Kolektyw Sp. z o.o.

Отличный вариант для тех, кто хочет добавить атмосферу костал в свой дом и оставить его максимально практичным. Керамическая плитка «под камень» вам в этом поможет!

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