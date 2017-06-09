​14 идей для каменной стены в доме

Идеи дизайна стен камнем представлены в этой Книге Идей во все красе. Мы собрали для вас не просто разные породы камня, но еще и самые эффектные варианты декора с их использованием.
Каждый из вариантов очень живописен и имеет право на жизнь. Их стоимость начинается от 800 рублей за кв. метр и доходит до 15 тысяч рублей за кв. метр, в обоих случаях дана цена только за материал. Работа отделочников стоит от 1000 до 5000 рублей за кв. метр и исчисляется отдельно в каждом конкретном случае, в зависимости от сложности работ. Так, к примеру, для гостиной площадью 25 кв. метров длинная стена может быть оформлена камнем в среднем за 150-200 тысяч рублей. Люксовые варианты стоят уже гораздо дороже, а самый бюджетный обойдется в 30-45 тысяч рублей.
Угловая отделка камнем стены может вам очень понравится, особенно шикарно она смотрится коридоре. Сказочный мир природы – это то, что мы любим в сланце, граните и даже известняке. Порода камня может по-настоящему завораживать. А все из-за ее природной основы – в ней ощущается реальная мощь и даже вековая история. Представьте, натуральному камню, который используется для дизайна стен и добывается в карьерах, миллионы лет!
Контраст между камнем и деревом может быть настолько шикарным, что не описать словами. А если сюда добавить люкс из стеклянных экранов, тропического растения и подсветки, то такое фантастическое шоу вы точно захотите видеть в своем доме каждый вечер!
Очень необычный вариант внутреннего дворика реализован здесь. Чтобы сделать большое окно в ванной приватным от соседей, архитектор придумал сделать балкон без окон, а только со стеклянной кровлей. Фронтальная стена на балконе облицована светлым камнем, а тропические растения выстроены в ряд.
Такой вариант подсветки выглядит очень красиво, особенно в паре с камнем. Этот маленький блок декора камнем стоит совсем недорого – около 3000 рублей + работа по монтажу. Подсветка от пола стоит около 500 рублей за эффектные светильники плюс, нужна ее установка при замене пола.
В этническом или классическом интерьере рельефный камень использовать достаточно сложно, ему нужно правильное окружение и атмосфера. А вот в современные стили (модерн, минимализм или скандинавский) он вписывается без всяких хлопот.
Отделка камнем этой маленькой зоны может сделать ваш современный дом гораздо более эмоциональным, чувственным и эстетичным. Она смотрится так, будто является основой здания, хотя стена даже не несущая.
Это – стандартный вариант для отделки главной длиной стены в гостиной. Обычно именно она является стеной с телевизором. Если у вас темная деревянная мебель, камень бежевого или белого цвета подходит здесь лучше всего. Серый и белый камень лучше использовать, если мебель белая или серая, а вот для черной мебели идеален как раз черный камень.
Еще один вариант – отделка стены с зеркалом в прихожей, которая будет смотреться просто шикарно с подсветкой, как на снимке выше.
Такая зона обычно маленькая, поэтому стоимость отделки будет очень низка, а нужный эффект все-таки будет достигнут. Подумайте над тем, чтобы сделать акцентной еще и стену с дверью, здесь тоже будет площади меньше, чем на главной стене гостиной.
Отличная идея как для старого дома с настоящим камином или печью, так и для фальш-камина различных типов. Придавая дому характер, останавливайтесь на более аккуратных вариантах, чем на более брутальных.
Потрясающая отделка камнем (особенно практичным гранитом или мрамором) кухонного фартука, а также столешницы гарнитура может в итоге дать даже больший эффект в интерьере, чем стена в гостиной. Особенно эффектно такая столешница и отделка фартука смотрятся с американскими и классическими кухнями.
Создавая из вашей квартиры лофт с помощью открытой планировки и отделки декоративным камнем «под кирпич», стоит быть аккуратными. Нужно выбрать не ярко-красный, а скорее бледный, серый или бежевый оттенок кирпича, чтобы избежать ощущения «сдавливания», которое появляется в интерьерах с красным кирпичом.
В Турции, Италии, Испании, Франции и Великобритании часто практикуются реконструкции, которые берут за основу старое здание и затем возводят вокруг него новое, обустраивая пространство и внутри. Стоимость покупки такого заброшенного дома, который часто не имеет ни крыши, ни пола, начинается от 250-700 тысяч в Италии и Испании и от 1 млн рублей в курортных районах Турции.
Отличный вариант для тех, кто хочет добавить атмосферу костал в свой дом и оставить его максимально практичным. Керамическая плитка «под камень» вам в этом поможет!
— 12 идей дизайна стен камнем;
— 27 вариантов дизайна стен камнем: