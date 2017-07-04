Хотите дачу в современном стиле? Что вас останавливает? Откажитесь от кантри и прованса, возьмите за основу модерн и натуральное дерево, найдите место для панорамного остекления, решитесь на плоскую кровлю, и вы получите дачу по цене, на 30% превышающую изначальный бюджет. Но зато модную и стильную, с реальной возможностью удачной перепродажи.

В этой Книге Идей мы нашли 14 простых проектов дач в современном стиле, многие из которых выглядят как настоящий Дом Мечты! Давайте посмотрим, так ли это на самом деле для вас и верно ли утверждение, что стиль модерн повышает уровень и качество проекта, даже если в итоге приходится уменьшить его площадь.