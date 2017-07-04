Хотите дачу в современном стиле? Что вас останавливает? Откажитесь от кантри и прованса, возьмите за основу модерн и натуральное дерево, найдите место для панорамного остекления, решитесь на плоскую кровлю, и вы получите дачу по цене, на 30% превышающую изначальный бюджет. Но зато модную и стильную, с реальной возможностью удачной перепродажи.
В этой Книге Идей мы нашли 14 простых проектов дач в современном стиле, многие из которых выглядят как настоящий Дом Мечты! Давайте посмотрим, так ли это на самом деле для вас и верно ли утверждение, что стиль модерн повышает уровень и качество проекта, даже если в итоге приходится уменьшить его площадь.
В таком доме, как этот, точно можно жить! Здесь есть и ванная, и кухня, и гостиная с раскладным диваном, и огромное патио, на котором можно отдыхать летом, увеличив полезную площадь дома практически вдвое.
Можно ли жить в таком доме? Конечно, можно! В коммунальных комнатах же могли! Именно этот домик в саду предназначен для хранения садового инвентаря и для офиса (8 кв. метров), где можно было бы поработать подальше от шума семейного дома.
Такой маленький дачный домик в скандинавском стиле имеет три комнаты – кухню, спальню и ванную. Ничего дорогостоящего или слишком современного. В итоге его стоимость будет привлекательно отличаться от проектов, например, кирпичных дач.
Посмотреть интерьеры этой дачи вы можете здесь. Они выглядят смело, смотрятся очень удобными, несмотря на маленькую площадь самой постройки. Здесь есть отдельная ванная, кухонный уголок, диван и даже зона кабинета для работы за ноутбуком.
В таком домике в стиле минимализм можно жить, как в однокомнатной квартире. Только у вас будет вид на лесной массив, сад для игр детей, модное панорамное остекление и экологичное окружение.
А вот такой дом имеет туалет и всего одну комнату. И хотя смотрится почти как беседка, он тоже может стать отличной заменой дачи. Обычно такие дома устанавливают на участок уже готовые, с коммуникациями, отделкой, дверьми и окнами, кровлей, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы добиться определенного стиля (кантри или скандинавского), просто выбрав правильную модель.
Продав однокомнатную квартиру, можно получить ту же самую площадь, но в современном формате, без ужасного подъезда и шумных соседей, неблагополучного района и других прелестей жизни в типичном спальном районе.
Конечно же, такой домик лучше всего подойдет для 1-2 человек, отопление нужно будет провести либо газовое (котел + «теплый пол») либо электрическое («теплый пол»), поставить 2- или 3-камерные стеклопакеты и дополнить его террасой. Тем не менее, вы будете жить на вполне европейском уровне.
Можно пристроить такой почти футуристичный блок и к уже существующему дому. Не забудьте про панорамное остекление и террасу, а также плоскую кровлю – без них образ получается совершенно другой.
Как дача
В качестве дачи вариант такого домика и вовсе идеален. А если не думать о круглогодичном проживании, то стоимость его действительно очень мала.
Подешевле
Есть варианты и подешевле, которые будут выглядеть еще более скромными, но будут доступны более широкому кругу людей. Выглядят они примерно так, как на фотографии выше и ниже.
Такой домик можно использовать и как беседку, только с плоской кровлей и современным внешним видом. Здесь можно сделать и кабинет, и гостевую спальню. В США такие дома иногда используются в тот момент, когда ребенок подрастает и хочет отделиться от родителей. Их площадь достигает 40-60 кв. метров, что равняется отличной стартовой квартире для вашего сына или дочки.
Можно сделать пристройку и в стиле самого дома, как в этом проекте. Посмотрите, слева есть одноэтажный выступ, позволяющий добавить 30 кв. метров к дому, который, на первый взгляд, гармонично расширить весьма трудно.
Дачу можно сделать, и реконструировав старый кирпичный деревенский дом, добавив к нему атмосферу лофта.
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— 10 проектов с панорамным остеклением;