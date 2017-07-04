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​14 простых проектов дач в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnhaus M, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
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Хотите дачу в современном стиле? Что вас останавливает? Откажитесь от кантри и прованса, возьмите за основу модерн и натуральное дерево, найдите место для панорамного остекления, решитесь на плоскую кровлю, и вы получите дачу по цене, на 30% превышающую изначальный бюджет. Но зато модную и стильную, с реальной возможностью удачной перепродажи.

В этой Книге Идей мы нашли 14 простых проектов дач в современном стиле, многие из которых выглядят как настоящий Дом Мечты! Давайте посмотрим, так ли это на самом деле для вас и верно ли утверждение, что стиль модерн повышает уровень и качество проекта, даже если в итоге приходится уменьшить его площадь.

​Настоящий дом

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

В таком доме, как этот, точно можно жить! Здесь есть и ванная, и кухня, и гостиная с раскладным диваном, и огромное патио, на котором можно отдыхать летом, увеличив полезную площадь дома практически вдвое.

Мини-дом

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

homify
homify
homify

Можно ли жить в таком доме? Конечно, можно! В коммунальных комнатах же могли! Именно этот домик в саду предназначен для хранения садового инвентаря и для офиса (8 кв. метров), где можно было бы поработать подальше от шума семейного дома.

​Скандинавский шик

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd Сад в стиле кантри
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Такой маленький дачный домик в скандинавском стиле имеет три комнаты – кухню, спальню и ванную. Ничего дорогостоящего или слишком современного. В итоге его стоимость будет привлекательно отличаться от проектов, например, кирпичных дач.

​Дача-пентхаус

'The Crusoe Classic' - 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet, Crusoe Garden Rooms Limited Crusoe Garden Rooms Limited Рабочий кабинет в стиле модерн
Crusoe Garden Rooms Limited

'The Crusoe Classic' – 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet

Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited
Crusoe Garden Rooms Limited

Посмотреть интерьеры этой дачи вы можете здесь. Они выглядят смело, смотрятся очень удобными, несмотря на маленькую площадь самой постройки. Здесь есть отдельная ванная, кухонный уголок, диван и даже зона кабинета для работы за ноутбуком.

​Атмосфера минимализма

Garden room home office The Swift Organisation Ltd Сад в стиле модерн
The Swift Organisation Ltd

Garden room home office

The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd

В таком домике в стиле минимализм можно жить, как в однокомнатной квартире. Только у вас будет вид на лесной массив, сад для игр детей, модное панорамное остекление и экологичное окружение.

​В одну комнату

Garden Writing Studio Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Серый garden room,studio,garden office,summerhouse,writing studio,grey,wooden
Garden Affairs Ltd

Garden Writing Studio

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

А вот такой дом имеет туалет и всего одну комнату. И хотя смотрится почти как беседка, он тоже может стать отличной заменой дачи. Обычно такие дома устанавливают на участок уже готовые, с коммуникациями, отделкой, дверьми и окнами, кровлей, поэтому нет никаких проблем в том, чтобы добиться определенного стиля (кантри или скандинавского), просто выбрав правильную модель.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Из однушки – в свой дом

Garden Studio with storage, Office In My Garden Office In My Garden Рабочий кабинет в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Studio with storage

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Продав однокомнатную квартиру, можно получить ту же самую площадь, но в современном формате, без ужасного подъезда и шумных соседей, неблагополучного района и других прелестей жизни в типичном спальном районе.

​Домик на 1-2

Garden Room in Queens Park, London, Office In My Garden Office In My Garden Сад в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Room in Queens Park, London

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Конечно же, такой домик лучше всего подойдет для 1-2 человек, отопление нужно будет провести либо газовое (котел + «теплый пол») либо электрическое («теплый пол»), поставить 2- или 3-камерные стеклопакеты и дополнить его террасой. Тем не менее, вы будете жить на вполне европейском уровне.

​Пристройка к дому

Wohnhaus M, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Балкон и терраса в классическом стиле
[lu:p] Architektur GmbH

[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH

Можно пристроить такой почти футуристичный блок и к уже существующему дому. Не забудьте про панорамное остекление и террасу, а также плоскую кровлю – без них образ получается совершенно другой.

Garden Room in High Barnet, London, Office In My Garden Office In My Garden Сад в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Room in High Barnet, London

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Как дача

В качестве дачи вариант такого домика и вовсе идеален. А если не думать о круглогодичном проживании, то стоимость его действительно очень мала.

Garden Office Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Синий office,teenage den,studio,guesthouse,log cabin,garden,blue,white,summerhouse,seaside,premium,quality
Garden Affairs Ltd

Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Подешевле

Есть варианты и подешевле, которые будут выглядеть еще более скромными, но будут доступны более широкому кругу людей. Выглядят они примерно так, как на фотографии выше и ниже. 

Садовый домик как беседка

garden office in and out design Рабочий кабинет
in and out design

garden office

in and out design
in and out design
in and out design

Такой домик можно использовать и как беседку, только с плоской кровлей и современным внешним видом. Здесь можно сделать и кабинет, и гостевую спальню. В США такие дома иногда используются в тот момент, когда ребенок подрастает и хочет отделиться от родителей. Их площадь достигает 40-60 кв. метров, что равняется отличной стартовой квартире для вашего сына или дочки.

​Пристройка сбоку

Casa VR, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Дома в классическом стиле
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Можно сделать пристройку и в стиле самого дома, как в этом проекте. Посмотрите, слева есть одноэтажный выступ, позволяющий добавить 30 кв. метров к дому, который, на первый взгляд, гармонично расширить весьма трудно.

Реконструкция

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Кухня в стиле лофт
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Дачу можно сделать, и реконструировав старый кирпичный деревенский дом, добавив к нему атмосферу лофта.

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